LPG की e-KYC नहीं कराई! डेडलाइन खत्म होने के बाद अब क्या करना होगा? जानिए पूरी डिटेल

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एलपीजी e-KYC की तय डेडलाइन, 16 अगस्त 2026, बीत जाने के बाद लाखों एलपीजी उपभोक्ताओं के मन में यह सवाल है कि क्या उनका गैस कनेक्शन रद्द हो जाएगा?
एलपीजी गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी (e-KYC) को लेकर आखिरी तारीख यानी 16 अगस्त 2026 निकल चुकी है और अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई तो जाहिर है आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे. सबसे बड़ा डर तो यही होगा कि कहीं गैस कनेक्शन बंद न हो जाए या सिलेंडर मिलना ही न बंद हो जाए.
इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस जैसी तमाम सरकारी तेल कंपनियों ने इस बारे में अपने उपभोक्ताओं को पहले ही अलर्ट जारी किया था. आपको बताते हैं कि ई-केवाईसी की डेडलाइन बीतने के बाद अब क्या नियम हैं और आपके जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा.
सबसे पहले राहत की बात यह है कि आपका एलपीजी कनेक्शन हमेशा के लिए रद्द या खत्म नहीं किया जा रहा है. कंपनियों और तेल मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, यदि कोई ग्राहक डेडलाइन तक ई-केवाईसी कराने में चूक जाता है, तो उसका कनेक्शन कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से होल्ड या सस्पेंड हो सकता है, लेकिन कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा.
जैसे ही आप अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, आपका कनेक्शन पहले की तरह चालू हो जाएगा और मिलने वाले सभी फायदे फिर से मिलने लगेंगे.
कनेक्शन रद्द न होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप बेफिक्र हो जाएं. अगर आपकी ई-केवाईसी अधूरी है, तो सबसे बड़ा झटका आपकी जेब को लगेगा. नियम कहते हैं कि जब तक वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता, तब तक आपको सब्सिडी वाले या घरेलू रेट पर सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ सकती है.
साफ शब्दों में कहें तो, अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं है, तो हो सकता है आपको कमर्शियल दरों पर सिलेंडर खरीदना पड़े. आज की तारीख में जहां 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर लगभग 940 से 970 रुपये के आसपास मिलता है, वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,700 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक पहुंच जाती है. ऐसे में अगर आप घरेलू दर की पात्रता खो देते हैं, तो हर महीने रसोई का बजट काफी बिगड़ सकता है.
तेल मंत्रालय का ये नियम इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस, इन सभी कंपनियों के घरेलू एलपीजी ग्राहकों पर लागू होता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने पहले ही अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. यह नियम केवल उन उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य है जिनका वेरिफिकेशन अब तक अटका हुआ है.
अगर आप 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप इसे अभी भी बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ आसान विकल्प दिए गए हैं-
फिलहाल आपका कनेक्शन सुरक्षित है, लेकिन सब्सिडी और सस्ते रेट का फायदा उठाते रहने के लिए बिना देर किए अपनी ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरी करा लें.
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