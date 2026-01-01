FacebookTwitterYoutubeInstagram
New year 2026 के पहले दिन तगड़ा झटका, LPG सिलेंडर ₹111 महंगा...दिल्ली से मुंबई तक ये नए रेट

बिजनेस

बिजनेस

New year 2026 के पहले दिन तगड़ा झटका, LPG सिलेंडर ₹111 महंगा...दिल्ली से मुंबई तक ये नए रेट

LPG Cylinder Price Hike: साल 2026 की शुरूआत में सिलेंडर के दामों पर जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. ऑइल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में 111 रुपये तक की बढ़ोतरी की है.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 01, 2026, 08:04 AM IST

New year 2026 के पहले दिन तगड़ा झटका, LPG सिलेंडर ₹111 महंगा...दिल्ली से मुंबई तक ये नए रेट

LPG Cylinder Price Hike: साल 2025 बीत चुका है और साल 2026 का आगाज हो गया है. 2026 के आगाज के साथ जनवरी की पहली तारीख को देशवासियों को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है. जी हां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तगड़ा इजाफा (LPG Cylinder Price Hike) किया है. दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से चेन्नई जैसे बड़े शहरों के साथ देश भर में ये 1 जनवरी 2026 से महंगा हो गया है. इतना ही ऑइल कंपनियों ने ये बढ़ोतरी 1 किग्रा वाले कॉमर्सियल सिलेंडर में भी की है.

111 रुपये तक बढ़े दाम

बता दें कि प्रतिसिलेंडर 111 रुपये तक बढ़ाया गया है. हालांकि राहत की बात ये है कि 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें कि इससे पहले साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर की पहली तारीख यानी की 1 तारीख को 19 किग्रा कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया गया था. इसकी कीमतों में कटौती की गई थी. 1 दिसंबर 2025 से देशभर में Commercial LPG Cylinder Price कम किए गए थे. दिल्ली और कोलकाता में 10 रुपये,जबकि मुंबई और चेन्नई में 11 रुपये सस्ता किया गया था.

1 जनवरी से नए रेट लागू

LPG Cylinder के नए रेट्स 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिए गए हैं. दिल्ली में अब तक 1580.50 रुपये का मिलने वाला 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1691.50 रुपये का मिलेगा. वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 1684 रुपये से बढ़ाकर अब 1795 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा मुंबई में 1531.50 रुपये का मिलने वाला LPG Cyinder अब 1642.50 रुपये का हो गया है और चेन्नई में इसकी कीमत 1739.5 रुपये की जगह बढ़ाकर 1849.50 रुपये कर दी गई है.

