Home

डीएनए मनी

LPG Price 1 October: दशहरा-दिवाली से पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुआ इजाफा, जानें अब क्या है नया रेट

LPG Price Hike: त्योहारी सीजन से पहले 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं. इससे छोटे व्यवसाय और होटल उद्योग प्रभावित हो सकते हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 01, 2025, 09:02 AM IST

LPG Price 1 October: दशहरा-दिवाली से पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुआ इजाफा, जानें अब क्या है नया रेट

LPG Price Hike

LPG Price Hike: त्योहारों के समय आम लोगों की जेब पर असर डालते हुए एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है. 1 अक्टूबर 2025 से 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं. इससे छोटे व्यवसाय और होटल उद्योग प्रभावित हो सकते हैं. वहीं, घरेलू 14 किलो सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे घरों में रसोई गैस का उपयोग करने वाले लोगों को फिलहाल राहत मिली है. 

15 से 16 रुपये तक की बढ़ोतरी

दिल्ली में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 1595.50 रुपये हो गई है, जबकि पहले यह 1580 रुपये में उपलब्ध था. कोलकाता में यह 1700 रुपये में मिलेगा, जबकि सितंबर में इसकी कीमत 1684 रुपये थी. मुंबई में सिलेंडर अब 1547 रुपये में मिलेगा और चेन्नई में इसकी कीमत बढ़कर 1754 रुपये हो गई है. इस तरह अलग-अलग शहरों में 15 से 16 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. 

रसोई गैस के दाम स्थिर

घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर के दाम स्थिर हैं. दिल्ली में यह 853 रुपये में और मुंबई में 852.50 रुपये में उपलब्ध है. देश के अन्य बड़े शहरों में भी घरेलू सिलेंडर का दाम 850 रुपये से 960 रुपये के बीच ही है. मार्केट के जानकार लोगों का कहना है कि कॉमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दाम छोटे होटल और व्यवसायों पर असर डाल सकते हैं. वहीं घरों में रसोई गैस के दाम स्थिर रहने से आम परिवारों को फिलहाल राहत मिली है. 

यह भी पढ़ें: Dussehra Bank Holiday 2025: क्या दुर्गा पूजा और दशहरा पर बंद रहेंगे बैंक, जानें राज्य के अनुसार बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में वृद्धि

कंपनियों ने इस बढ़ोतरी का कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में वृद्धि और परिवहन खर्च बताया है. त्योहारों के समय यह बढ़ोतरी आम लोगों की खर्चीली योजना पर असर डाल सकती है. घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए फिलहाल स्थिति स्थिर है, लेकिन कॉमर्शियल उपयोग करने वालों को खर्च का ध्यान रखना होगा. 

