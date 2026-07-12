बदल गए हैं LPG कनेक्शन से जुड़े ये नियम, जानें पूरी डिटेल

सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी कनेक्शन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं. अब एड्रेस बदलने पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.

अगर आप नौकरी, बिजनेस या किसी और वजह से अपना घर बदलने जा रहे हैं या किसी नए शहर में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है. सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी (LPG) कनेक्शन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को पहले से काफी आसान और डिजिटल बना दिया है.

नए नियमों के मुताबिक, अब एड्रेस बदलने पर आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि आपके घर की रसोई में गैस की सप्लाई न रुके. पेट्रोलियम इंडस्ट्री की आधिकारिक गाइडलाइंस के अनुसार, कनेक्शन ट्रांसफर करने के नियमों को दो अलग-अलग स्थितियों में समझा जा सकता है.

अगर सिर्फ इलाका बदल रहे हैं (उसी शहर में)

अगर आप उसी शहर में किसी दूसरे इलाके में जा रहे हैं, तो सबसे पहले यह चेक करें कि आपका नया घर मौजूदा गैस एजेंसी के सर्विस एरिया में आता है या नहीं. अगर वह इलाका उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, तो आपको कनेक्शन ट्रांसफर कराने की कोई जरूरत नहीं है. आपको बस अपने नए घर का एड्रेस प्रूफ, जैसे रेंट एग्रीमेंट या बिजली बिल, एजेंसी में जमा करना होगा और आपका पता अपडेट हो जाएगा.

अगर नया घर किसी दूसरी एजेंसी के एरिया में आता है, तो आपका मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक e-CTA (इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर ट्रांसफर एडवाइस) कोड जारी करेगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह कोड 3 महीने तक वैलिड रहता है. इस स्थिति में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपना सिलेंडर या रेगुलेटर सरेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ती. आप उन्हें अपने साथ नए घर ले जा सकते हैं और नई एजेंसी में e-CTA कोड दिखाकर अपना कनेक्शन चालू करवा सकते हैं.

अगर दूसरा शहर या राज्य बदल रहे हैं

जब आप एक शहर से बिल्कुल दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं, तो नियम बदल जाता है. ऐसी स्थिति में आपको अपने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर अपना सिलेंडर और रेगुलेटर वापस जमा करना होगा. इसके बदले गैस एजेंसी आपको एक टर्मिनेशन वाउचर देगी. साथ ही, कनेक्शन लेते वक्त आपने जो सिक्योरिटी मनी जमा की थी, वह आपको पूरी वापस मिल जाएगी. नए शहर में पहुंचने के बाद आप वहां की लोकल गैस एजेंसी को यही टर्मिनेशन वाउचर दिखाकर तुरंत नया एलपीजी कनेक्शन ले सकते हैं.

जानिए आज आपके शहर में क्या हैं गैस के दाम?

घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम हर महीने की पहली तारीख को तय होते हैं. आधिकारिक रेट लिस्ट के अनुसार, आज रविवार (12 जुलाई 2026) को देश में 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है और दाम पूरी तरह स्थिर हैं.

राजधानी दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 942.00 रुपये है, जबकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह 939.50 रुपये में मिल रहा है. कोलकाता में इसके दाम 968.50 रुपये बने हुए हैं. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) का इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत की बात यह है कि जुलाई की शुरुआत में इसके दामों में 183.50 रुपये की बड़ी कटौती की गई थी, जिसके बाद से दिल्ली और गाजियाबाद में इसका रेट 2930.00 रुपये पर बना हुआ है.

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