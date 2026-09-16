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Business Idea: सिर्फ 15 हजार रु लगाकर शुरू करें ये काम, हर महीने होगी अच्छी कमाई! जानिए पूरा तरीका

कम बजट में अपना काम शुरू करने की चाहत रखने वालों के लिए पैकेजिंग और री-पैकेजिंग का बिजनेस एक बेहतरीन विकल्प है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 16, 2026, 12:47 PM IST

Business Idea: सिर्फ 15 हजार रु लगाकर शुरू करें ये काम, हर महीने होगी अच्छी कमाई! जानिए पूरा तरीका

बिजनेस आइडिया (AI Image)

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अगर आप भी अपना खुद का कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन बजट आड़े आ रहा है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए जेब में लाखों रुपये होने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आज के समय में कई ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जिन्हें आप बहुत ही मामूली सी लागत से अपने घर बैठे शुरू कर सकते हैं.

ऐसा ही एक शानदार बिजनेस आइडिया है- स्मॉल स्केल पैकेजिंग और री-पैकेजिंग का काम. इसमें आपको सिर्फ 10 से 15 हजार रुपये का शुरुआती खर्च करना होता है, और कमाई हर महीने 25 से 30 हजार रुपये तक आसानी से हो सकती है.

क्या है ये बिजनेस? 

इस काम में आपको बाजार से सूखी और खराब न होने वाली चीजें, जैसे- मसाले, सूखे मेवे, दालें, चायपत्ती, या पूजा का सामान, थोक में खरीदनी होती हैं. फिर इन्हें छोटे-छोटे पैकेट (50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम) में पैक करके स्थानीय दुकानों, सुपरमार्केट या सीधे ग्राहकों को बेचना होता है.

आजकल हर इंसान को साफ-सुथरा और पैक्ड सामान पसंद आता है. अगर आप अपने सामान की क्वालिटी और पैकेजिंग पर ध्यान देंगे, तो आपका ब्रांड बहुत जल्दी लोकल मार्केट में पकड़ बना लेगा.

शुरुआत कैसे करें? 

जरूरी सामान और मशीनरी (बजट: ₹15,000)- 

  • सीलिंग मशीन- एक बेसिक हैंड-सीलिंग मशीन आपको ₹1,000 से ₹1,500 के बीच मिल जाएगी.
  • डिजिटल वजन मशीन- सही नाप-तौल के लिए एक छोटी वेटिंग स्केल ₹800 से ₹1,200 में आ जाती है.
  • पैकिंग पाउच और प्लास्टिक- पारदर्शी या जिपर वाले पाउच ₹2,000 से ₹3,000 में थोक में मिल जाएंगे.
  • कच्चा माल- बाकी बचे ₹9,000 से ₹10,000 में आप थोक मंडी, जैसे दिल्ली की खारी बावली या अपनी स्थानीय बड़ी मंडी, से काजू, बादाम, काली मिर्च, लौंग या हरी इलायची जैसी चीजें खरीद सकते हैं.

पैकिंग और लेबलिंग 

सामान को सही वजन में नापकर पाउच में भरें और मशीन से सील कर दें. अपने बिजनेस का एक अच्छा सा नाम सोचें और लोकल प्रिंटर से सस्ते में स्टीकर छपवाकर पैकेट के ऊपर चिपका दें. इससे सामान दिखने में प्रोफेशनल लगता है.

बिक्री और मार्केटिंग 

शुरुआत में अपने आसपास की किराना दुकानों, नुक्कड़ के स्टोर और अपने जान-पहचान वालों को ये पैकेट बेचें. दुकानों को थोड़ा ज्यादा कमीशन दें ताकि वे आपका सामान पहले रखें.

कमाई कितनी होगी? 

सूखे मेवे और मसालों में मार्जिन बहुत अच्छा होता है. अगर आप 1 किलो काजू थोक में ₹600 का लाते हैं और उसे 100-100 ग्राम के 10 पैकेट में बनाकर बेचते हैं, तो आप प्रति किलो ₹150 से ₹200 तक का मुनाफा कमा सकते हैं. रोजाना 20-25 पैकेट भी बिक गए, तो महीने के ₹25,000 से ₹30,000 आसानी से आपकी जेब में होंगे.

शुरुआत में साफ-सफाई का खास ख्याल रखें. FSSAI से फूड लाइसेंस जरूर ले लें, यह ऑनलाइन आसानी से बन जाता है.  कम रिस्क और ज्यादा मुनाफे वाला यह बिजनेस उन युवाओं और महिलाओं के लिए बेस्ट है जो घर से ही आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं. 

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है, निवेश की सलाह नहीं देता. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.)
 

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