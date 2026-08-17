FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अमेरिका करता है जापान की सुरक्षा, फिर क्यों छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाना चाहता है टोक्यो?

अमेरिका करता है जापान की सुरक्षा, फिर क्यों छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाना चाहता है टोक्यो?

Business Idea: दुकान नहीं, डिग्री नहीं! गांव-कस्बों में तेजी से बढ़ रहे ये 8 छोटे काम

Business Idea: दुकान नहीं, डिग्री नहीं! गांव-कस्बों में तेजी से बढ़ रहे ये 8 छोटे काम

लाडली बहना योजना में रक्षाबंधन पर MP सरकार दे रही गिफ्ट, 1500 से अलग मिलेंगे 250 रुपये, CM बैंक खातों में करेंगे ट्रांसफर

लाडली बहना योजना में रक्षाबंधन पर MP सरकार दे रही गिफ्ट, 1500 से अलग मिलेंगे 250 रुपये, CM बैंक खातों में करेंगे ट्रांसफर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या मंगल पर भी बनते हैं रूबी-नीलम? NASA के लेजर ने लाल ग्रह पर खोजा ऐसा खनिज जिससे वैज्ञानिक भी हैरान

क्या मंगल पर भी बनते हैं रूबी-नीलम? NASA के लेजर ने लाल ग्रह पर खोजा ऐसा खनिज जिससे वैज्ञानिक भी हैरान

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

Business Idea: घर में पड़ी इन 7 चीजों से शुरू करें बिजनेस, निवेश ₹5,000 से भी कम!

अगर आपके पास सही प्लानिंग और मेहनत करने का जज्बा है, तो आप अपने घर में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके ₹5,000 से भी कम बजट में एक सफल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 17, 2026, 01:59 PM IST

Business Idea: घर में पड़ी इन 7 चीजों से शुरू करें बिजनेस, निवेश ₹5,000 से भी कम!

साइड बिजनेस आइडिया (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज के दौर में नया काम शुरू करने के लिए बड़े ऑफिस या लाखों रुपये के बजट की जरूरत नहीं होती. आप अपने घर में पहले से मौजूद चीजों और 5,000 रुपये से भी कम के छोटे से निवेश के साथ एक सफल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं. अगर आपके पास सही प्लान है, तो घर का छोटा सा कोना भी आपकी कमाई का जरिया बन सकता है. यहां ऐसी 7 चीजों और आइडियाज का जिक्र है, जिनसे आप तुरंत अपना काम शुरू कर सकते हैं.

सिलाई मशीन और पुराना कपड़ा

अगर आपके पास घर में सिलाई मशीन है, तो आप कपड़े के थैले, तकिये के कवर, या फिर कपड़े के बच्चों के खिलौने और स्क्रंचीज (बालों के बैंड) बनाकर बेचना शुरू कर सकते हैं. प्लास्टिक बैन के इस दौर में इको-फ्रेंडली बैग्स की मांग बहुत ज्यादा है.

स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन

आपके फोन का इस्तेमाल सिर्फ सोशल मीडिया देखने के लिए नहीं, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग, रीसेलिंग या सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए हो सकता है. आप मीशो या ग्‍लोरोड जैसे ऐप्स के जरिए बिना कोई सामान खरीदे रीसेलिंग का काम शुरू कर सकते हैं.

रसोई की चीजें

अगर आपको खाना बनाने का शौक है, तो घर के बर्तनों और गैस का इस्तेमाल करके टिफिन सर्विस, होममेड कुकीज, अचार या पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू किया जा सकता है. शुरुआती पैकेजिंग के लिए बहुत मामूली खर्च आता है.

लैपटॉप या बेसिक कंप्यूटर

अगर आपके घर में लैपटॉप है, तो आप फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री या डेटा टाइपिंग का काम शुरू कर सकते हैं. इसके लिए बस एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है.

गमले और पौधे

अगर आपको बागवानी का शौक है, तो आप अपने घर के पौधों से नए छोटे पौधे तैयार करके आकर्षक गमलों में ऑनलाइन या स्थानीय स्तर पर बेच सकते हैं.

आर्ट और क्राफ्ट का सामान

घर में बची हुई ऊन, धागे या पेंट की मदद से आप हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड्स, मोमबत्तियां या सजावटी सामान तैयार कर सकते हैं. आजकल कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स की काफी डिमांड है.

अपनी स्किल या ज्ञान

अगर आप पढ़ाई, म्यूजिक, या किसी भाषा में अच्छे हैं, तो आपको बस एक टेबल-कुर्सी और बोर्ड की जरूरत है. आप घर पर ही ट्यूशन या कोचिंग क्लासेज शुरू कर सकते हैं.

बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स 

कम बजट में काम शुरू करते समय मार्केटिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. अपने बनाए प्रोडक्ट्स या सर्विस की फोटो खींचकर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस और फेसबुक पर शेयर करें. शुरुआत में अपने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को ग्राहक बनाएं. जब काम थोड़ा चलने लगे, तो कमाई का कुछ हिस्सा बिजनेस को बढ़ाने में लगाएं.

ये भी पढ़ें- LPG की e-KYC नहीं कराई! डेडलाइन खत्म होने के बाद अब क्या करना होगा? जानिए पूरी डिटेल

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या मंगल पर भी बनते हैं रूबी-नीलम? NASA के लेजर ने लाल ग्रह पर खोजा ऐसा खनिज जिससे वैज्ञानिक भी हैरान
क्या मंगल पर भी बनते हैं रूबी-नीलम? NASA के लेजर ने लाल ग्रह पर खोजा ऐसा खनिज जिससे वैज्ञानिक भी हैरान
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement