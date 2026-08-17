Business Idea: घर में पड़ी इन 7 चीजों से शुरू करें बिजनेस, निवेश ₹5,000 से भी कम!

अगर आपके पास सही प्लानिंग और मेहनत करने का जज्बा है, तो आप अपने घर में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके ₹5,000 से भी कम बजट में एक सफल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं.

आज के दौर में नया काम शुरू करने के लिए बड़े ऑफिस या लाखों रुपये के बजट की जरूरत नहीं होती. आप अपने घर में पहले से मौजूद चीजों और 5,000 रुपये से भी कम के छोटे से निवेश के साथ एक सफल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं. अगर आपके पास सही प्लान है, तो घर का छोटा सा कोना भी आपकी कमाई का जरिया बन सकता है. यहां ऐसी 7 चीजों और आइडियाज का जिक्र है, जिनसे आप तुरंत अपना काम शुरू कर सकते हैं.

सिलाई मशीन और पुराना कपड़ा

अगर आपके पास घर में सिलाई मशीन है, तो आप कपड़े के थैले, तकिये के कवर, या फिर कपड़े के बच्चों के खिलौने और स्क्रंचीज (बालों के बैंड) बनाकर बेचना शुरू कर सकते हैं. प्लास्टिक बैन के इस दौर में इको-फ्रेंडली बैग्स की मांग बहुत ज्यादा है.

स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन

आपके फोन का इस्तेमाल सिर्फ सोशल मीडिया देखने के लिए नहीं, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग, रीसेलिंग या सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए हो सकता है. आप मीशो या ग्‍लोरोड जैसे ऐप्स के जरिए बिना कोई सामान खरीदे रीसेलिंग का काम शुरू कर सकते हैं.

रसोई की चीजें

अगर आपको खाना बनाने का शौक है, तो घर के बर्तनों और गैस का इस्तेमाल करके टिफिन सर्विस, होममेड कुकीज, अचार या पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू किया जा सकता है. शुरुआती पैकेजिंग के लिए बहुत मामूली खर्च आता है.

लैपटॉप या बेसिक कंप्यूटर

अगर आपके घर में लैपटॉप है, तो आप फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री या डेटा टाइपिंग का काम शुरू कर सकते हैं. इसके लिए बस एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है.

गमले और पौधे

अगर आपको बागवानी का शौक है, तो आप अपने घर के पौधों से नए छोटे पौधे तैयार करके आकर्षक गमलों में ऑनलाइन या स्थानीय स्तर पर बेच सकते हैं.

आर्ट और क्राफ्ट का सामान

घर में बची हुई ऊन, धागे या पेंट की मदद से आप हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड्स, मोमबत्तियां या सजावटी सामान तैयार कर सकते हैं. आजकल कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स की काफी डिमांड है.

अपनी स्किल या ज्ञान

अगर आप पढ़ाई, म्यूजिक, या किसी भाषा में अच्छे हैं, तो आपको बस एक टेबल-कुर्सी और बोर्ड की जरूरत है. आप घर पर ही ट्यूशन या कोचिंग क्लासेज शुरू कर सकते हैं.

बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स

कम बजट में काम शुरू करते समय मार्केटिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. अपने बनाए प्रोडक्ट्स या सर्विस की फोटो खींचकर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस और फेसबुक पर शेयर करें. शुरुआत में अपने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को ग्राहक बनाएं. जब काम थोड़ा चलने लगे, तो कमाई का कुछ हिस्सा बिजनेस को बढ़ाने में लगाएं.

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