एक 'Long Press' और क्रिएटर की जेब में सीधे $1, जानें मस्क के नए X Money फीचर की 10 बड़ी बातें

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने 25 अक्टूबर 2026 को X मनी के नए टिपिंग फीचर का ऐलान कर दिया है, जानें इसकी 10 बड़ी बातें...

एलन मस्क ने किया X Money के टिपिंग फीचर का ऐलान

लाइक पर लॉन्ग प्रेस करने पर यूजर को मिलेगा 1 डॉलर टिप देने का ऑप्शन

X को सेशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही नहीं एवरीथिंग एप भी बनाना चाहते हैं मस्क

X Money में P2P मनी ट्रांसफर की सुविधा

X Money New Tipping Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर क्रिएटर्स के लिए जल्द ही पैसे कमाने का एक नया तरीका आ सकता है. अब तक यूजर्स किसी पोस्ट को पसंद आने पर या तो उसे लाइक करते हैं, रीपोस्ट करते हैं या फिर उस पर कमेंट करके रिएक्शन देते हैं. लेकिन आने वाले समय में लाइक बटन का इस्तेमाल किसी क्रिएटर को पैसे भेजने के लिए भी किया जा सकेगा.

X के मालिक एलन मस्क ने 25 अक्टूबर को इस नए फीचर का ऐलान किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि प्लेटफॉर्म पर लाइक बटन को देर तक दबाकर किसी को X Money के जरिए 1 डॉलर भेजने का ऑप्शन जोड़ा जा रहा है.

We’re adding long press on like to send someone $1 via 𝕏 Money — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2026

एलन मस्क के X Money टिपिंग फीचर की 10 बड़ी बातें-

1. लाइक बटन को लॉन्ग प्रेस करके भेज सकेंगे पैसे: एलन मस्क ने बताया है कि अब X पर X Money के जरिए किसी दूसरे यूजर को पैसे भेजने का ऑप्शन जल्द ही मिलने वाला है. इस कदम का मकसद पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाना है. लेकिन फिलहाल इस फीचर के इंटरफेस और पेमेंट कंफर्म करने का तरीका सामने नहीं आया है.

2. शुरुआत में 1 डॉलर भेजने का ऑप्शन: मस्क के ऐलान में 1 डॉलर के टिप की बात कही गई है. इस फीचर के जरिए यूजर किसी दूसरे शख्स को छोटी रकम भेज सकेंगे. भारतीय रुपयों के मामले में इसकी कीमत डॉलर-रुपये के एक्सचेंज रेट पर निर्भर करेगी. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस ऑप्शन के आने के बाद सिर्फ 1 डॉलर भेजने का ऑप्शन होगा या फिर यूजर अलग-अलग रकम चुन सकेंगे.

3. कंटेंट क्रिएटर्स को मिल सकता है कमाई का नया जरिया: X का यह फीचर क्रिएटर्स को कंटेंट के लिए सीधे आर्थिक मदद दिलाने का एक नया तरीका बन सकता है. अगर किसी यूजर को किसी पत्रकार की रिपोर्ट, एजुकेशन एक्सपर्ट की जानकारी या किसी दूसरे क्रिएटर की पोस्ट पसंद आती है तो वह उसे पैसे भेजकर सपोर्ट कर सकता है. लेकिन सिर्फ लाइक मिलने से क्रिएटर को पैसा नहीं मिलेगा. इसके लिए दूसरे यूजर को अलग से पेमेंट भी करना होगा.

4. X को एवरीथिंग ऐप बनाने की दिशा में कदम: एलन मस्क X को सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं, जहां यूजर्स को कई तरह की सुविधाएं एक ही जगह मिलें. मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग और डिजिटल पेमेंट इस विजन का हिस्सा हैं. X Money के जरिए कंपनी सोशल मीडिया के साथ फाइनेंशियल सर्विस को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है.

5. यूजर्स के बीच सीधे पैसे भेजने की सुविधा: X Money में पर्सन-टू-पर्सन या P2P मनी ट्रांसफर की सुविधा भी मिलेगी. इसके जरिए पात्र यूजर्स एक-दूसरे को पैसे भेज सकते हैं. P2P का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना. लेकिन यह सुविधा किन यूजर्स के लिए उपलब्ध है और इस पर क्या शर्तें लागू होती हैं, यह उस अकाउंट और सर्विस की पात्रता पर निर्भर करता है.





6. X वीजा डेबिट कार्ड की सुविधा: X Money के तहत यूजर्स को डिजिटल और फिजिकल वीजा डेबिट कार्ड की सुविधा भी दी जा रही है. डिजिटल कार्ड को ऐपल पे से जोड़कर समर्थित जगहों पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया जा सकता है. इसका मतलब है कि यूजर को हर बार फिजिकल कार्ड निकालने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन कार्ड की उपलब्धता और इस्तेमाल से जुड़ी शर्तें देश और यूजर की पात्रता के हिसाब से अलग हो सकती हैं.

7. 6 फीसदी तक ब्याज और 3 फीसदी तक कैशबैक: एसोशिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, X Money पर पात्र यूजर्स को अपने अकाउंट में रखे पैसे पर सालाना 6 फीसदी तक एनुअल परसेंटेज यील्ड मिल सकता है. वहीं, X वीजा डेबिट कार्ड से की गई पात्र खरीदारी पर 3 फीसदी तक कैशबैक भी दिया जाता है. लेकिन ये फायदे सभी यूजर्स को एक जैसे नहीं मिलते. इंट्रेस्ट रेट सब्सक्रिप्शन प्लान और पात्रता पर निर्भर करता है. कुछ यूजर्स को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर ही ज्यादा ब्याज या कैशबैक मिल सकता है.

8. बैंक नहीं है X Money: X Money को चलाने वाली X Payments LLC एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है. यह बैंक नहीं है. इसके डिपॉजिट अकाउंट क्रॉस रिवर बैंक के जरिए ऑपरेट होते हैं. यह अमेरिका में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) का मेंबर है. पात्र डिपॉजिट पर तय नियमों के तहत FDIC इंश्योरेंस मिलता है. X मनी के ऑफिशियल ट्विटर पोस्ट में कैश स्वीप प्रोग्राम के जरिए अधिकतम 1 करोड़ डॉलर तक की कुल डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज का भी जिक्र है. लेकिन यह कवरेज अपने आप हर अकाउंट पर लागू नहीं होती. इसके लिए तय शर्तों को पूरा करना जरूरी है.

9. अमेरिका के चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध है X Money: X Money सर्विस अभी अमेरिका में चुनिंदा यूजर्स के लिए रोलआउट की जा रही है. हर अमेरिकन यूजर को भी इसकी सुविधा मिलना जरूरी नहीं है. इसपर अकाउंट की पात्रता और सर्विस की शर्तें लागू होती हैं. एलन मस्क ने लाइक बटन से 1 डॉलर भेजने वाले फीचर का ऐलान जरूर किया है, लेकिन इसके लिए अलग से कोई लॉन्च डेट या पूरी एलिजिबिलिटी डिटेल जारी नहीं की गई है.

10. भारत में कब आएगी X Money सर्विस: भारत में X Money और लाइक बटन से पैसे भेजने वाले नए फीचर की लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है. भारत में यूपीआई के जरिए पहले से ही तेजी से डिजिटल पेमेंट किए जाते हैं. अगर X अपनी फाइनेंशियल सर्विस यहां शुरू करना चाहता है तो उसे भारत की लागू नियमों के मुताबिक काम करना होगा. X ने अभी तक भारत में लॉन्चिंग के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी है इसलिए इंडियन यूजर्स को इस सर्विस के लिए इंतजार करना होगा.