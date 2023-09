LIC ने भारत सरकार को 1831 करोड़ रुपये क्यों दिए? वजह जानकर चमक जाएंगी आंखें

डीएनए हिंदी: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में देशभर के लोग पैसे लगाते हैं. कुछ लोग LIC की पॉलिसी लेते हैं तो कुछ लोग इसके शेयर खरीदते हैं. हालांकि, ज्यादातर शेयर भारत सरकार के पास ही हैं. अब भारत सरकार को इसी LIC से 1831 करोड़ रुपये एकमुश्त मिले हैं क्योंकि LIC ने अपने शेयर धारकों को डिविडेंड दिया है. LIC के अधिकारियों ने बाकायदा देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को इस डिविडेंड का चेक सौंपा है. LIC ने इसी साल ऐलान किया था कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा.

दरअसल, LIC में भारत सरकार की हिस्सेदारी 96.50 फीसदी है. पिछले साल ही इसका IPO लॉन्च किया गया था. अब एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती और अन्य अधिकारियों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर यह चेक उन्हें सौंपा है. इसकी तस्वीरें निर्मला सीतारमण के दफ्तर की ओर से शेयर की गई हैं. जिसमें बताया गया है कि यह चेक 2022-23 वित्त वर्ष के डिविडेंड के तौर पर मिला है.

