Lenskart IPO GMP: चश्मा बेचने वाली लेंसकार्ट का IPO, यहां जानें GMP और Price Band की पूरी डिटेल

डीएनए मनी
Lenskart IPO Details: पीयूष बंसल के नेतृत्व वाली कंपनी लेंसकार्ट के IPO का सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. इस IPO के जरिए कंपनी का 7278 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है.
Lenskart IPO Details: चश्मा बनाने वाली कंपनी Lenskart का IPO सब्स्क्रिप्शन के लिए खुल गया है. इस IPO से लेंसकार्ट का लक्ष्य 7278 करोड़ रुपये जुटाने का है. इस IPO में आप 4 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं. Lenskart IPO का ग्रे मार्केट प्रिमियम यानी GMP कंपनी की तगड़ी लिस्टिंग का संकेत दे रहा है. चलिए जानते हैं IPO से जुड़ी एक-एक डिटेल.
इस IPO के लिए प्राइज़ बैंड 382-402 रखा गया है. एक लॉट में 37 शेयर्स होंगे. आप कम से कम एक लॉट में अप्लाई कर सकते हैं. यानी IPO में अप्लाई करने के लिए आपके अकाउंट में कम से कम 14874 रुपये होने ज़रूरी हैं.
लेंसकार्ट IPO में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक अप्लाई किया जा सकता है. 5 नवंबर को IPO अलॉट होने की संभावना है. जिन्हें IPO अलॉट नहीं होगा, उन्हें अकाउंट से फंड 6 नवंबर को रिलीज़ कर दिए जाएंगे. वहीं, 10 नवंबर को शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए जा सकते हैं.
लेंसकार्ट IPO का ग्रे मार्केट प्रिमियम यानी GMP 31 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे 68 रुपये रिकॉर्ड किया गया. अगर ये ट्रेंड बना रहेगा तो लेंसकार्ट के शेयर्स IPO के अपर प्राइज़ बैंड से 68 रुपये ऊपर यानी 470 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं. यानी निवेशकों को 16.92 प्रतिशत का लिस्टिंग प्रॉफिट मिल सकता है.
लेंसकार्ट एक आईवियर कंपनी है. इसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी. कंपनी चश्मे बनाने और बेचने का काम करती है. भारत के सभी प्रमुख शहरों में लेंसकार्ट के स्टोर्स उपलब्ध हैं. कंपनी अपने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए चश्मे का ऑर्डर लेने और घर तक डिलिवर करने की सुविधा भी देती है. लेंसकार्ट एक टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी है, जो 3D व्यू की मदद से फोन के जरिए ही चश्मा सलेक्ट करने में मदद करती है.
