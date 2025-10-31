FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, नहीं तो पड़ेगा पछताना

Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?

Lenskart IPO GMP: चश्मा बेचने वाली लेंसकार्ट का IPO, यहां जानें GMP और Price Band की पूरी डिटेल

Dev Uthani Ekadashi: देवउठनी एकादशी पर जलाने चाहिए कितने दिये, जानें इस दिन दीपक जलाने की संख्या, विधि और महत्व

कुत्ता-ब‍िल्‍ली ही नहीं, इन पालतू जानवरों से भी हो सकता है रेबीज का खतरा! ऐसे करें बचाव

Panchkoshi Parikrama Route: चौदह के बाद अब अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के लिए तैयार श्रद्धालु, जानिए जरूरी नियम

Vastu Shashtra: घर में दिख रहे हैं ऐसे संकेत तो समझ लें जल्द शुरू होने वाला है गोल्डन टाइम, खुद चलकर आएगा पैसा

स्वाति मिश्रा कौन हैं? छपरा रैली में जिनकी गीत ‘मेरी झोपड़ी के भाग आज...’ गुनगुनाते दिखें पीएम मोदी

डीएनए मनी

डीएनए मनी

Lenskart IPO GMP: चश्मा बेचने वाली लेंसकार्ट का IPO, यहां जानें GMP और Price Band की पूरी डिटेल

Lenskart IPO Details: पीयूष बंसल के नेतृत्व वाली कंपनी लेंसकार्ट के IPO का सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. इस IPO के जरिए कंपनी का 7278 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है.

Latest News

Kusum Lata

Updated : Oct 31, 2025, 01:28 PM IST

Lenskart IPO GMP: चश्मा बेचने वाली लेंसकार्ट का IPO, यहां जानें GMP और Price Band की पूरी डिटेल
Lenskart IPO Details: चश्मा बनाने वाली कंपनी Lenskart का IPO सब्स्क्रिप्शन के लिए खुल गया है. इस IPO से लेंसकार्ट का लक्ष्य 7278 करोड़ रुपये जुटाने का है. इस IPO में आप 4 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं. Lenskart IPO का ग्रे मार्केट प्रिमियम यानी GMP कंपनी की तगड़ी लिस्टिंग का संकेत दे रहा है. चलिए जानते हैं IPO से जुड़ी एक-एक डिटेल.

Lenskart IPO Price Band

इस IPO के लिए प्राइज़ बैंड 382-402 रखा गया है. एक लॉट में 37 शेयर्स होंगे. आप कम से कम एक लॉट में अप्लाई कर सकते हैं. यानी IPO में अप्लाई करने के लिए आपके अकाउंट में कम से कम 14874 रुपये होने ज़रूरी हैं. 

ये भी पढ़ें- कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

Lenskart IPO Timeline

लेंसकार्ट IPO में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक अप्लाई किया जा सकता है. 5 नवंबर को IPO अलॉट होने की संभावना है. जिन्हें IPO अलॉट नहीं होगा, उन्हें अकाउंट से फंड 6 नवंबर को रिलीज़ कर दिए जाएंगे. वहीं, 10 नवंबर को शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए जा सकते हैं.

Lenskart IPO GMP

लेंसकार्ट IPO का ग्रे मार्केट प्रिमियम यानी GMP 31 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे 68 रुपये रिकॉर्ड किया गया. अगर ये ट्रेंड बना रहेगा तो लेंसकार्ट के शेयर्स IPO के अपर प्राइज़ बैंड से 68 रुपये ऊपर यानी 470 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं. यानी निवेशकों को 16.92 प्रतिशत का लिस्टिंग प्रॉफिट मिल सकता है.

About Lenskart

लेंसकार्ट एक आईवियर कंपनी है. इसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी. कंपनी चश्मे बनाने और बेचने का काम करती है. भारत के सभी प्रमुख शहरों में लेंसकार्ट के स्टोर्स उपलब्ध हैं. कंपनी अपने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए चश्मे का ऑर्डर लेने और घर तक डिलिवर करने की सुविधा भी देती है. लेंसकार्ट एक टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी है, जो 3D व्यू की मदद से फोन के जरिए ही चश्मा सलेक्ट करने में मदद करती है. 

ये भी पढ़ें- कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

लोकप्रिय कहानियाँ
