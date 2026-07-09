'Z' पर FIFA वर्ल्ड कप 2026 को बड़े ब्रांड्स ने खूब पसंद किया, नॉक-आउट स्टेज के लिए 95 प्रतिशत से ज्यादा एडवर्टाइज़िंग इन्वेंट्री बुक

एडवर्टाइजर्स की भारी मांग के कारण FIFA World Cup 2026 के नॉक-आउट स्टेज के दौरान 10-सेकंड के प्रीमियम विज्ञापन की दरें ₹20-25 लाख तक पहुंच गई हैं.

टूर्नामेंट के दौरान टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफार्म पर 22 से ज्यादा बड़े ब्रांड्स 'Z' के साथ जुड़े.

Zee5 को शानदार फैन एंगेजमेंट अनुभवों के जरिए एडवर्टाइजर्स से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.

'Z' के बढ़ते स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में बड़े ब्रांड्स का भरोसा बढ़ा.



FIFA World Cup 2026: कंटेंट और टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी Zee एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड ('Z') को FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए एडवर्टाइजर्स से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. टूर्नामेंट के बहुप्रतीक्षित क्वार्टर-फाइनल स्टेज में पहुंचने के साथ ही कंपनी की प्रीमियम एडवर्टाइज़िंग इन्वेंट्री (डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म Zee5 और लीनियर स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो) का 95% से ज्यादा हिस्सा पहले ही बुक हो चुका है. एडवर्टाइज़र्स का यह मजबूत रिस्पॉन्स भारत में फ़ुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है और 'Z' के बढ़ते स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में बड़े ब्रांड्स के भरोसे को भी दर्शाता है. टूर्नामेंट की शुरुआत से ही एडवर्टाइजर्स से मिले शानदार रिस्पॉन्स को आगे बढ़ाते हुए, ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी, बेवरेजेज, FMCG, हेल्थकेयर, स्पोर्ट्सवियर और लाइफस्टाइल, फ़ैशन, ई-कॉमर्स, फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, पेंट्स, ऑयल और एनर्जी और एजुकेशन जैसे कई सेक्टर के 22 से ज्यादा बड़े ब्रांड्स ने फ़ुटबॉल के इस सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट का फायदा उठाने के लिए कंपनी के साथ साझेदारी की है.

यह उपलब्धि प्रीमियम ग्लोबल स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज में कंपनी के रणनीतिक निवेश को और मज़बूत करती है और एक ऐसा विविध स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो बनाने के उसके विज़न को पुष्ट करती है जो दर्शकों, एडवर्टाइजर्स और पार्टनर्स सभी के लिए वैल्यू पैदा करता है. एडवर्टाइजर्स की भारी मांग के कारण नॉक-आउट स्टेज के दौरान 10-सेकंड के प्रीमियम विज्ञापन की दरें ₹20-25 लाख तक पहुंच गई हैं जो FIFA वर्ल्ड कप 2026 द्वारा बनाए गए बड़े पैमाने, एंगेजमेंट और प्रीमियम ऑडियंस माहौल को रेखांकित करती हैं.

विज्ञापन की जबरदस्त मांग पर टिप्पणी करते हुए, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर – एडवरटाइजमेंट रेवेन्यू, संदीप मेहरोत्रा ​​ने कहा, "विज्ञापनदाताओं से मिला रिस्पॉन्स हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा रहा है. हमारी 95% से ज़्यादा इन्वेंट्री पहले ही बुक हो चुकी है और 22 से ज्यादा बड़े ब्रांड हमारे साथ जुड़े हैं. FIFA वर्ल्ड कप 2026 ने खुद को बड़े पैमाने पर दर्शकों से जुड़ने के लिए ब्रांड्स के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म में से एक के तौर पर स्थापित किया है. शानदार पहुंच के अलावा, इस टूर्नामेंट ने हमें ऐसे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सॉल्यूशन बनाने में मदद की है जो लाइव स्पोर्ट्स की ताकत और डिजिटल एंगेजमेंट की सटीकता को मिलाते हैं. विज्ञापनदाताओं का जो मजबूत भरोसा हमें दिख रहा है, वह एक अलग और टिकाऊ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के हमारे बड़े विज़न को और मज़बूत करता है."

विज्ञापनदाताओं का यह उत्साह Zee5 पर भी जोरदार ढंग से दिख रहा है, जहां ब्रांड्स प्लेटफॉर्म के बढ़ते दायरे, एडवांस्ड टारगेटिंग क्षमताओं और शानदार ऐड फॉर्मेट का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज़्ड और मापने योग्य अनुभवों के ज़रिए कंज्यूमर्स से जुड़ रहे हैं. आज के मार्केटर्स की बदलती जरूरतों को समझते हुए, कंपनी पारंपरिक मीडिया बाइंग से आगे बढ़कर खास तौर पर तैयार किए गए, क्रॉस-प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन के ज़रिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इकोसिस्टम दे रही है. लाइव स्पोर्ट्स की बेजोड़ पहुंच को Zee5, कनेक्टेड टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और शानदार ऑन-ग्राउंड अनुभवों की सटीकता के साथ मिलाकर, ये एंड-टू-एंड पार्टनरशिप ब्रांड्स को FIFA वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अपनी विज़िबिलिटी बढ़ाने, कंज्यूमर एंगेजमेंट को गहरा करने और मापने योग्य बिज़नेस इम्पैक्ट लाने में मदद कर रही हैं.

विज्ञापनदाताओं की जबरदस्त भागीदारी के अलावा, टूर्नामेंट में टेलीविज़न, डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म पर फैंस का भी ज़बरदस्त जुड़ाव देखा गया है. इंटरैक्टिव कॉन्टेस्ट, व्यूअर एक्टिवेशन और एंगेजमेंट-आधारित अनुभवों ने दर्शकों की भागीदारी को और बढ़ाया है, जिससे फैंस, ब्रांड्स और टूर्नामेंट के बीच गहरे संबंध बने हैं. नॉक-आउट स्टेज में टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक और हाई-स्टेक फुटबॉल एक्शन की उम्मीद है, इसलिए विज्ञापनदाताओं की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है क्योंकि ब्रांड्स इस प्रतियोगिता के आस-पास मौजूद अभूतपूर्व व्यूअरशिप और फैंस के जुनून का फायदा उठाना चाहते हैं. FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए विज्ञापनदाताओं का जबरदस्त रिस्पॉन्स प्रीमियम स्पोर्ट्स कंटेंट के लिए एक उभरते हुए डेस्टिनेशन के तौर पर Zee की स्थिति को और मज़बूत करता है. इसी गति को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी बुंडेसलिगा और इंटरनेशनल क्रिकेट जैसी बड़ी प्रॉपर्टीज के ज़रिए अपने स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है, जिससे दर्शकों और विज्ञापनदाताओं के लिए साल भर वर्ल्ड-क्लास स्पोर्ट्स एक्शन से जुड़ने के मौके बन रहे हैं.