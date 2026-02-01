FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Post Budget 2026: 'सबका साथ..सबका विकास..' बजट के बाद CM Rekha Gupta ने बताए आम जनता के लिए क्या रहा खास?

Post Budget 2026: 'सबका साथ..सबका विकास..' बजट के बाद CM Rekha Gupta ने बताए आम जनता के लिए क्या रहा खास?

Budget 2026: विदेश में रहने वाले भारतीयों की बल्ले-बल्ले... अब 5 नहीं 10 प्रतिशत कर सकेंगे निवेश...

विदेश में रहने वाले भारतीयों की बल्ले-बल्ले... अब 5 नहीं 10 प्रतिशत कर सकेंगे निवेश...

Budget 2026: बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तैयार हुआ नया विजन, खादी-हैंडलूम में बूम से क्या बदलेगा फैशन ट्रेंड और स्टाइल?

बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तैयार हुआ नया विजन, खादी-हैंडलूम में बूम से क्या बदलेगा फैशन ट्रेंड और स्टाइल?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
"अब और नहीं पढ़ पाऊंगी..." आखिर क्यों Nirmala Sitharaman को बीच में ही रोकना पड़ा था बजट भाषण? जानें वित्त मंत्री का ये किस्सा

"अब और नहीं पढ़ पाऊंगी..." आखिर क्यों Nirmala Sitharaman को बीच में ही रोकना पड़ा था बजट भाषण? जानें वित्त मंत्री का ये किस्सा

Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

Nirmala Sitharaman Saree Look: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

Homeबिजनेस

बिजनेस

बजट 2026 में रेलवे को बड़ी सौगात, 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान, मिले इनते रुपये

बजट 2026-27 में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है.साथ ही इस बजट में रेलवे को बड़ी सौगात मिली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Feb 01, 2026, 12:42 PM IST

बजट 2026 में रेलवे को बड़ी सौगात, 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान, मिले इनते रुपये

High-speed Rail Corridors

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा और अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. बजट 2026-27 में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है. रेलवे, विमानन और जल परिवहन क्षेत्रों के लिए कई बड़ी और दूरगामी घोषणाएं की गई हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है.

केंद्रीय बजट 2026 में रेलवे को लेकर एक अहम फैसला लेते हुए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है. 

आधुनिक रेल नेटवर्क 

इन कॉरिडोरों के जरिए देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों को तेज और आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर इस प्रकार हैं– मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी.

अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग बनाएं जाएंगे

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे. इसकी शुरुआत ओडिशा के नेशनल वॉटरवे-5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों को कलिंगनगर औद्योगिक केंद्र और पारादीप व धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा. इससे पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत वाले कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
"अब और नहीं पढ़ पाऊंगी..." आखिर क्यों Nirmala Sitharaman को बीच में ही रोकना पड़ा था बजट भाषण? जानें वित्त मंत्री का ये किस्सा
"अब और नहीं पढ़ पाऊंगी..." आखिर क्यों Nirmala Sitharaman को बीच में ही रोकना पड़ा था बजट भाषण? जानें वित्त मंत्री का ये किस्सा
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
Nirmala Sitharaman Saree Look: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन
Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन
कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां
कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
Numerology: बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
MORE
Advertisement