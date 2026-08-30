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महिलाओं के लिए ₹1 लाख सालाना कमाने का मौका! सरकार ने चला रखी है खास योजना

महिलाओं के लिए ₹1 लाख सालाना कमाने का मौका! सरकार ने चला रखी है खास योजना

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महिलाओं के लिए ₹1 लाख सालाना कमाने का मौका! सरकार ने चला रखी है खास योजना

महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 30, 2026, 11:21 AM IST

महिलाओं के लिए ₹1 लाख सालाना कमाने का मौका! सरकार ने चला रखी है खास योजना

महिलाओं के लिए सरकार की खास योजना (AI Image)

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गांव में रहने वाली महिलाएं अगर खुद का काम शुरू करके हर महीने अच्छी कमाई करना चाहती हैं, तो केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना उनके लिए एक बेहतरीन मौका है. सरकार का मकसद गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे दूसरों पर निर्भर न रहें. इस योजना के जरिए सरकार ने देश भर की 3 करोड़ महिलाओं की सालाना कमाई कम से कम 1 लाख रुपये तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है.

इस योजना का पूरा फायदा स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं को मिलता है. इसमें सरकार सिर्फ कागजी मदद नहीं देती, बल्कि महिलाओं को बिजनेस शुरू करने और चलाने की व्यावहारिक ट्रेनिंग भी मुहैया कराती है. सोच यही है कि महिलाओं को ऐसा हुनर सिखाया जाए, जिससे वे अपने दम पर पक्की कमाई कर सकें.

किन कामों की दी जाती है ट्रेनिंग?

महिलाएं अपनी पसंद और सहूलियत के हिसाब से काम चुन सकती हैं. इसमें सिलाई-कढ़ाई, मशरूम उगाना, दूध-डेयरी का काम और एलईडी बल्ब बनाने जैसे कई छोटे-बड़े रोजगार शामिल हैं.

इतना ही नहीं, नमो ड्रोन दीदी पहल के जरिए महिलाओं को खेती में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन उड़ाने और उनके रखरखाव की भी ट्रेनिंग दी जा रही है. इससे गांव की औरतें नई टेक्नोलॉजी सीखकर खेती-किसानी के क्षेत्र में भी अच्छी सर्विस दे सकती हैं.

सामान बेचने और पैसे का पूरा सपोर्ट

अक्सर छोटे कारोबारियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत अपना सामान बेचने की आती है. लखपति दीदी योजना में इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है. महिलाओं के बनाए सामान को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स और सरकारी प्रदर्शनियों के जरिए बड़े बाजारों तक पहुंचाया जाता है.

इसके अलावा, अगर किसी महिला को अपना नया काम शुरू करने या पुराने काम को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो उन्हें बैंक से आसान शर्तों पर लोन दिलाने में भी मदद की जाती है.

कैसे ले सकती हैं इस योजना का लाभ?

इस योजना का फायदा मुख्य रूप से गांव के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को दिया जा रहा है. अगर आप भी इससे जुड़ना चाहती हैं या अपने लिए कोई काम शुरू करना चाहती हैं, तो अपने गांव की पंचायत, विकास खंड (ब्लॉक) ऑफिस या आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर पूरी जानकारी ले सकती हैं. वहां आपको ग्रुप से जुड़ने और बिजनेस प्लान बनाने में पूरी मदद मिल जाएगी.

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