शेयर मार्केट या गोल्ड, किसमें लगाएं पैसा? Kwala Intel दूर करेगा निवेशकों की सबसे बड़ी उलझन

त्योहारों पर शेयर बाजार और सोने में से किसमें निवेश करना सही रहेगा? अमेरिका का मशहूर AI प्लेटफॉर्म Kwala Intel अब भारत आ चुका है, जो सही पोर्टफोलियो बनाने में आपकी मदद करेगा.

Kwala Intel AI शेयर बाजार, निवेश के आंकड़ों और रिपोर्ट्स को आसान भाषा में समझने में मदद करता है

क्या आप भी निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि पैसा शेयर बाजार में लगाएं या सोने में? भारत में ज्यादातर नए निवेशकों के सामने ये सवाल जरूर आता है. एक तरफ शेयर बाजार में लंबे समय में अच्छी संपत्ति बनाने की संभावना रहती है, तो दूसरी तरफ सोने को मुश्किल वक्त में निवेश के सहारे के तौर पर देखा जाता है. ऐसे में दोनों में से किसी एक को चुनना या इनके बीच सही संतुलन बनाना आसान नहीं होता.

इसी उलझन को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है Kwala Intel. अमेरिका के NYSE और Nasdaq जैसे बड़े शेयर बाजारों के लिए तैयार किया गया यह AI आधारित मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म अब भारतीय निवेशकों के लिए भी उपलब्ध है. इसकी मदद से निवेशक बाजार से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं और डेटा के आधार पर जानकारी हासिल कर सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है.

शेयर बाजार या सोना, Kwala Intel ने क्या दिया जवाब?

जब Kwala Intel से सीधा सवाल पूछा गया कि इस समय शेयर बाजार में निवेश करना बेहतर होगा या सोने में पैसा लगाना चाहिए, तो प्लेटफॉर्म ने रियल टाइम मार्केट डेटा और प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेशियो जैसे वैल्यूएशन संकेतकों का विश्लेषण किया. इसके बाद उसने एक विजुअल रिपोर्ट के जरिए निवेश का फॉर्मूला समझाया.

प्लेटफॉर्म के विश्लेषण के मुताबिक, निवेश की कुल रकम का 65 फीसदी हिस्सा भारतीय शेयर बाजार में और 35 फीसदी हिस्सा सोने में रखने का सुझाव दिया गया यानी इसका जोर सिर्फ किसी एक विकल्प को चुनने के बजाय दोनों के बीच संतुलन बनाने पर था. Kwala Intel के मुताबिक, शेयर बाजार लंबे समय में संपत्ति बनाने का जरिया हो सकता है, जबकि सोना बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान पोर्टफोलियो को कुछ हद तक सुरक्षा देने में मदद कर सकता है.

65:35 का क्या मतलब है?

Kwala Intel के सुझाए गए बंटवारे को आसान भाषा में समझें, तो निवेश की रकम को दो हिस्सों में बांटने की बात कही गई है-

65 फीसदी भारतीय शेयर बाजार में- प्लेटफॉर्म के विश्लेषण के अनुसार, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो कुल रकम का बड़ा हिस्सा भारतीय इक्विटी में रखा जा सकता है. शेयर बाजार में कंपनियों की ग्रोथ के साथ निवेश बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन यहां रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती. शेयरों की कीमतें गिर भी सकती हैं और निवेश में नुकसान भी हो सकता है.

प्लेटफॉर्म के विश्लेषण के अनुसार, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो कुल रकम का बड़ा हिस्सा भारतीय इक्विटी में रखा जा सकता है. शेयर बाजार में कंपनियों की ग्रोथ के साथ निवेश बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन यहां रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती. शेयरों की कीमतें गिर भी सकती हैं और निवेश में नुकसान भी हो सकता है. 35 फीसदी सोने में- बाकी रकम सोने में लगाने का सुझाव दिया गया है. सोने को अक्सर पोर्टफोलियो में विविधता लाने और बाजार में अनिश्चितता के दौरान जोखिम को संतुलित करने के विकल्प के तौर पर देखा जाता है. हालांकि, सोने की कीमतें भी घट-बढ़ सकती हैं और इसमें भी निवेश करने पर मुनाफे की गारंटी नहीं होती.

इस तरह 65:35 का अनुपात ये समझाने की कोशिश करता है कि निवेश के लिए केवल शेयर या केवल सोने पर निर्भर रहने के बजाय दोनों की भूमिका पर विचार किया जा सकता है. लेकिन आपके लिए सही बंटवारा आपकी आमदनी, निवेश की अवधि, जोखिम उठाने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करेगा.

अक्सर छोटे निवेशक शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले दोस्तों की सलाह, सोशल मीडिया पर मिलने वाले टिप्स या बाजार की अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं. कई बार जानकारी की कमी के कारण वे किसी कंपनी के बारे में ठीक से समझे बिना निवेश का फैसला कर लेते हैं. Kwala Intel इसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए AI आधारित रिसर्च की सुविधा देता है.

इस प्लेटफॉर्म की कुछ खास बातें-

आम भाषा में पूछें सवाल- शेयर बाजार से जुड़े सवाल पूछने के लिए मुश्किल वित्तीय शब्दावली जानना जरूरी नहीं है. यूजर अपनी पसंद की भाषा में सवाल टाइप कर सकते हैं या माइक्रोफोन के जरिए पूछ सकते हैं.

शेयर बाजार से जुड़े सवाल पूछने के लिए मुश्किल वित्तीय शब्दावली जानना जरूरी नहीं है. यूजर अपनी पसंद की भाषा में सवाल टाइप कर सकते हैं या माइक्रोफोन के जरिए पूछ सकते हैं. डेटा के आधार पर विश्लेषण- शेयरों, चार्ट, टेक्निकल इंडिकेटर्स, कंपनियों की वित्तीय स्थिति और पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों पर जानकारी हासिल की जा सकती है. इससे निवेशक को अलग-अलग रिसर्च पेज खंगालने की जरूरत कम पड़ेगी.

शेयरों, चार्ट, टेक्निकल इंडिकेटर्स, कंपनियों की वित्तीय स्थिति और पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों पर जानकारी हासिल की जा सकती है. इससे निवेशक को अलग-अलग रिसर्च पेज खंगालने की जरूरत कम पड़ेगी. कम खर्च में रिसर्च- इस प्लेटफॉर्म पर 199 रुपये प्रति महीने में अनलिमिटेड AI चैट एक्सेस मिलता है.

शेयर बाजार और सोने के बीच चुनाव करने की उलझन को समझने के लिए Kwala Intel एक उपयोगी रिसर्च विकल्प बन सकता है. इसका 65:35 का सुझाव निवेश में संतुलन की सोच सामने रखता है, लेकिन असली फैसला आपकी आर्थिक स्थिति और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही होना चाहिए.

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