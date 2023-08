Income Tax Filing से पहले जान लें क्या है Form 26AS, Taxpayers को मिलते हैं ये फायदे 

Form 26AS टैक्स फाइलिंग (Income Tax Filing) के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. वे दिन गए जब किसी को मैन्युअल रूप से आईटी रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के लिए Form 26AS डाउनलोड (How to Download Form 26AS) करना पड़ता था.

डीएनए हिंदी: Form 26AS एक स्टेटमेंट है जो करदाता (Taxpayers)की आय के विभिन्न सोर्सेज से टीडीएस या टीसीएस (TDS or TCS) के रूप में कटौती की गई किसी भी राशि की डिटेल देता है. यह पेमेंट किए गए एडवांस टैक्स/सेल्फ असेसमेंट टैक्स और करदाता द्वारा किए गए हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन (High Value Transaction) की डिटेल को भी दर्शाता है. आपका टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट या फॉर्म 26AS टैक्स फाइलिंग (Income Tax Filing) के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. वे दिन गए जब किसी को मैन्युअल रूप से आईटी रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के लिए Form 26AS डाउनलोड (How to Download Form 26AS) करना पड़ता था. फॉरेन रेमिटेंस, म्यूचुअल फंड खरीद, डिविडेंड, रिफंड डिटेल्स, आदि जानकारी को शामिल करने के लिए अब स्टेटमेंट के दायरे को एक्सपैंड किया गया है.

क्या होती हैं फॉर्म 26AS स्टेटमेंट में जानकारी

सभी टैक्स कटौतीकर्ताओं द्वारा आपकी आय पर टैक्स कटौती

सभी टैक्स कलेक्टर्स द्वारा एकत्रित टैक्स सोर्स की डिटेल

टैक्सपेयर द्वारा भुगतान किया गया एडवांस टैक्स

सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की जानकारी

टैक्सपेयर्स या पैन कार्ड होल्डर्स द्वारा जमा रेगुलर असेसमेंट टैक्स

वित्तीय वर्ष के दौरान आपके द्वारा प्राप्त इनकम टैक्स का रिफंड

शेयरों, म्युचुअल फंड आदि के संबंध में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन डिटेल

म्यूचुअल फंड खरीद और लाभांश, आयकर रिफंड पर ब्याज, ऑफ-मार्केट लेनदेन, फॉरेन रेमिटेंस, सैलरी ब्रेकअप जैसी डिटेल आदि.

इमुवेबल असेट्स सेल्स पर काटे गए टैक्स की डिटेल

वर्ष के दौरान किए गए टीडीएस डिफॉल्ट की डिटेल

GSTR-3B में रिपोर्ट किए गए टर्नओवर की डिटेल

1 जून 2020 से प्रभावी नया एआईएस फॉर्म में प्रस्तुत मौजूदा डाटा के अलावा स्पेसीफाई फाइनेंशिल ट्रांजेक्शन, पेंडिंग और कंप्लीटिड असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, टैक्स डिमांड और रिफंड की जानकारी भी शामिल करेगा.

फॉर्म 26AS की स्ट्रक्चर और पार्ट?

पार्ट ए: सोर्स पर कर कटौती की डिटेल

पार्ट ए1: 15जी/15एच के लिए सोर्स पर कर कटौती की डिटेल

पार्ट ए2: इमुवेबल असेट्स की सेल्स की सोर्स पर कर कटौती का डिटेल

पार्ट बी: सोर्स पर कलेक्ट टैक्स की डिटेल

पार्ट सी: भुगतान किए गए टैक्स की डिटेल (टीडीएस या टीसीएस के अलावा)

पार्ट डी: भुगतान किए गए रिफंड की डिटेल

पार्ट ई: एसएफटी ट्रांजेक्शन की डिटेल

पार्ट एफ: इमुवेबल असेट की सेल्स के सोर्स पर कर कटौती की डिटेल

पार्ट जी: टीडीएस डिफॉल्ट की डिटेल

पार्ट एच: जीएसटीआर-3 के अनुसार टर्नओवर की डिटेल

फॉर्म 26AS कैसे देखें?

आप फॉर्म 26AS को TRACES पोर्टल पर देख सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप अपने बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से फॉर्म 26AS देख सकते हैं. फॉर्म 26AS देखने की सुविधा किसी भी अधिकृत बैंक के साथ नेट बैंकिंग अकाउंट रखने वाले पैन धारक के लिए उपलब्ध है. आप अपना फॉर्म 26AS तभी देख सकते हैं जब आपका पैन नंबर उस विशेष अकाउंट से जुड़ा हो. यह सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है.

एनएसडीएन के साथ रजिस्टर्ड उन बैंकों की लिस्ट तो फॉर्म 26AS प्रोवाइड कराते हैं

एक्सिस बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

बैंक ऑफ बड़ौदा

सिटी बैंक एनए

कॉर्पोरेशन बैंक

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

इंडियन ओवरसीज बैंक

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

इंडियन बैंक

कर्नाटक बैंक

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

भारतीय स्टेट बैंक

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

फेडरल बैंक लिमिटेड

सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड

यूको बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करें?

फॉर्म 26AS को TRACES वेबसाइट या ऑथराइज्ड बैंकों की नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है. www.incometax.gov.in पर जाएं और अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें. यदि आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आपको पहले अपना पैन रजिस्टर्ड करना होगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड किया जा सकता है.

स्टेप 1: ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं

स्टेप 2: अपना यूजर आईडी दर्ज करें- या पैन या आधार नंबर हो सकता है. यदि उपयोगकर्ता आईडी अमान्य है, तो त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा. वैध यूजर आईडी डिटेल के साथ जारी रखें. आपके खाते तक पहुंचने के अन्य तरीके नेट बैंकिंग के माध्यम से हैं.

स्टेप 3: संदेश के नीचे टिक-बॉक्स का चयन करके सुरक्षित पहुंच संदेश की पुष्टि करें. डिफॉल्ट सुरक्षित पहुंच संदेश 'लॉगिन' के रूप में सेट है. पासवर्ड दर्ज करें और जारी रखें.

स्टेप 4: उसके बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आप 'ई-फाइल' पर जाएं. 'इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन में 'व्यू फॉर्म 26AS' चुनें.



स्टेप 5: डिस्क्लेमर के लिए 'कंफर्म' पर क्लिक करें ताकि आप TRACES वेबसाइट पर ​रीडायरेक्ट हो जाएं



स्टेप 6: अब आप TRACES (TDS-CPC) वेबसाइट पर हैं. स्क्रीन पर बॉक्स को चुनें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें.

स्टेप 7: पेज के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें - अपना फॉर्म 26AS देखने के लिए 'टैक्स क्रेडिट (फॉर्म 26AS) देखें' पर क्लिक करें.

स्टेप 8: असेसमेंट ईयर और वह प्रारूप चुनें जिसमें आप फॉर्म 26AS देखना चाहते हैं. यदि आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो प्रारूप को HTML के रूप में छोड़ दें. आप इसे पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना भी चुन सकते हैं. अपना चयन करने के बाद, 'वेरिफिकेशन कोड' दर्ज करें और 'देखें/डाउनलोड करें' बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 9: डाउनलोड होने के बाद आप फॉर्म 26AS को ओपन करके देख सकते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.