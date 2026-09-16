KCC लोन नहीं चुकाने पर क्या किसान की जमीन जब्त कर सकता है बैंक? जानिए नियम

KCC लोन किसानों को खेती और उससे जुड़े खर्चों के लिए कर्ज की सुविधा देता है. लेकिन लंबे समय तक कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक रिकवरी की कार्रवाई कर सकता है.

खेती-किसानी में हर सीजन किसानों को बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और मजदूरी जैसी कई चीजों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है. कई बार इन खर्चों को पूरा करना किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है.

इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने किसानों को आसानी से कृषि कर्ज उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की सुविधा शुरू की थी. लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई किसान KCC का कर्ज समय पर नहीं चुका पाता है, तो क्या बैंक उसकी जमीन जब्त या नीलाम कर सकता है?

क्या है KCC और इसका फायदा?

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान खेती से जुड़े जरूरी खर्चों के लिए बैंक से कर्ज ले सकते हैं. इस पैसे का इस्तेमाल बीज, खाद, सिंचाई, फसल की कटाई जैसे कामों के अलावा पशुपालन और मछली पालन जैसी गतिविधियों में भी किया जा सकता है.

KCC योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी. इसका मकसद किसानों को साहूकारों और अनौपचारिक कर्जदाताओं पर निर्भरता से बचाना और बैंकिंग व्यवस्था के जरिए अपेक्षाकृत आसान तरीके से कृषि ऋण उपलब्ध कराना था.

समय के साथ KCC के तहत मिलने वाले कर्ज की सीमा में भी बदलाव हुआ है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, फसल ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है. वहीं पशुपालन और मछली पालन जैसी कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी KCC के जरिए कर्ज की सुविधा मिल सकती है.

बिना गारंटी के भी मिलता है KCC लोन

KCC की एक अहम सुविधा यह है कि इसके तहत एक तय सीमा तक बिना किसी गारंटी के कर्ज मिल सकता है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिना गारंटी वाले कर्ज की सीमा 2 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है. इससे उन किसानों को फायदा हो सकता है, जिनके पास कर्ज के बदले गिरवी रखने के लिए दूसरी संपत्ति नहीं है.

KCC का कर्ज नहीं चुकाया तो क्या होगा?

KCC लोन को आम मासिक ईएमआई वाले लोन की तरह समझना सही नहीं है. किसान की रीपेमेंट व्यवस्था उसकी खेती, फसल के चक्र और बैंक की तय शर्तों से जुड़ी हो सकती है. ब्याज और मूलधन चुकाने की शर्तें भी संबंधित लोन और बैंक के नियमों पर निर्भर करती हैं.

अगर किसान लंबे समय तक कर्ज नहीं चुकाता है, तो बैंक वसूली की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. लगातार डिफॉल्ट की स्थिति में बैंक कानूनी कार्रवाई और अन्य रिकवरी के उपाय भी अपना सकता है.

क्या बैंक सीधे किसान की जमीन नीलाम कर सकता है?

सिर्फ KCC लोन के डिफॉल्ट होने का मतलब यह नहीं है कि बैंक तुरंत किसान की जमीन जब्त करके नीलाम कर देगा. कार्रवाई इस बात पर निर्भर करती है कि लोन लेते समय किस तरह की सिक्योरिटी दी गई थी, जमीन या दूसरी संपत्ति बैंक के पास किस रूप में सुरक्षित है और उस मामले में कौन से कानून लागू होते हैं.

अगर कोई संपत्ति लोन के लिए सुरक्षा के तौर पर दी गई है, तो बैंक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उस पर रिकवरी एक्शन कर सकता है यानी जमीन की जब्ती या बिक्री अपने आप नहीं होती, बल्कि इसके लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी होता है.

आगरा का मामला क्यों चर्चा में है?

उत्तर प्रदेश के आगरा में KCC का कर्ज नहीं चुकाने वाले 9 किसानों की अचल संपत्तियों की कुर्की का मामला सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन किसानों पर कुल करीब 88 लाख रुपये का बकाया था. यह मामला बताता है कि लंबे समय तक कर्ज की अनदेखी करना किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

इसलिए अगर किसी किसान का KCC लोन बकाया है, तो बैंक के नोटिस को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते बैंक से संपर्क करना और रीपेमेंट या सेटलमेंट के उपलब्ध विकल्पों की जानकारी लेना जरूरी है.

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