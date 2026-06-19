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नौकरी के साथ घर में बनाते थे डिटर्जेंट, साइकिल पर जाकर बेचा, खड़ा कर दिया हजारों करोड़ का साम्राज्य

एक लैब असिस्टेंट की नौकरी के साथ अपने घर में डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले करसनभाई पटेल ने साइकिल पर घूम-घूमकर अपने प्रोडक्ट को बेचा था.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 19, 2026, 01:57 PM IST

नौकरी के साथ घर में बनाते थे डिटर्जेंट, साइकिल पर जाकर बेचा, खड़ा कर दिया हजारों करोड़ का साम्राज्य

करसनभाई पटेल की कहानी (AI Image)

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कहते हैं कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आपके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून है तो संसाधनों की कमी भी आपको रोक नहीं पाएगी. करसनभाई पटेल की कहानी इस वाक्य को सही साबित करती है. करसनभाई पटेल का नाम भारत के बिजनेस इतिहास में उन चुनिंदा नामों में शुमार है जिन्होंने शून्य से शुरूआत कर हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया. 

करसनभाई पटेल कौन हैं? 

करसनभाई पटेल की कहानी एक छोटे से कमरे से शुरू हुई थी. उन्होंने सरकारी नौकरी के साथ-साथ घर-घर जाकर साइकिल पर डिटर्जेंट पाउडर बेचा और देखते ही देखते देश के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक निरमा (Nirma) को खड़ा कर दिया. निरमा आज सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारतीय मध्यवर्गीय परिवारों की आत्मनिर्भरता और कामयाबी की एक मिसाल है. 

कैसे बनाया गया था निरमा?

गुजरात के मेहसाणा में एक साधारण किसान परिवार में जन्में करसनभाई पटेल ने केमिस्ट्री में पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद उन्हें गुजरात सरकार के भूविज्ञान और खनन विभाग में लैब असिस्टेंट के रूप में सरकारी नौकरी मिल गई थी. आमतौर पर लोग सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपनी जिंदगी में सेटल हो जाते हैं, लेकिन करसनभाई के इरादे और सपने कुछ और ही थे. करसनभाई पटेल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वह अपनी बंधी-बंधाई तनख्वाह से अलग कुछ ऐसा करना चाहते थे, जिससे आम लोगों को भी फायदा हो सके.  

भारतीय बाजार में साठ के दशक के आखिर में डिटर्जेंट पाउडर का मतलब सर्फ हुआ करता था. इसे एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी बनाया करती थी. ये डिटर्जेंट महंगा होने के कारण आम और मध्यम वर्ग के परिवारों के बजट से बाहर था. इसलिए लोग कपड़े धोने के लिए ज्यादातर साबुन का इस्तेमाल करते थे. केमिस्ट्री की पढ़ाई कर चुके करसनभाई ने इसी समस्या को एक मौके के रूप में देखा. 

निरमा डिटर्जेंट पाउडर का नाम कैसे पड़ा?

करसनभाई पटेल ने साल 1969 में अपनी सरकारी नौकरी के बाद बचे समय में अपने घर के पिछले हिस्से में इसी को लेकर एक नया प्रयोग शुरू कर दिया. कुछ रसायनों को मिलाकर उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया, जिससे कपड़े अच्छे से साफ होते थे और ये पूरी तरह सुरक्षित भी था. इस डिटर्जेंट पाउडर का नाम रखने के पीछे की वजह भी बेहद भावुक करने वाले थी. दरअसल, उन्होंने अपनी दिवंगत बेटी 'निरुपमा' की याद में निरमा रखा था.  

घर-घर जाकर डिटर्जेंट बेचते थे करसनभाई पटेल

हालांकि ये सफर इतना आसान नहीं था. जितना सुनने में लगता होगा. करसनभाई पटेल के पास न तो विज्ञापनों के लिए पैसे थे और न ही उनके पास कोई बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, यहीं से असली चुनौती शुरू हो गई. ऐसे में उन्होंने तय किया कि वह घर-घर जाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग खुद ही करेंगे. रोज सुबह अपनी नौकरी पर जाने से पहले और छुट्टी के दिनों में वे साइकिल पर निकल जाते थे और घर-घर जाकर लोगों को निरमा पाउडर के फायदे बताते हुए इसे बेचते थे. 

बाजार में उस समय जो डिटर्जेंट मिलते थे उनकी कीमत लगभग 13 रुपये किलो थी. जो उस समय के हिसाब से महंगे माने जाते थे. वहीं, करसनभाई ने अपने निरमा पाउडर की कीमत सिर्फ 3 रुपये किलो रखकर लोगों को एक अच्छा ऑप्शन दिया. इसी अंतर और बेहतरीन क्वालिटी ने उनके लिए जादू की तरह काम किया. जो महिलाएं महंगा सर्फ नहीं खरीद सकती थीं, उन्हें निरमा एक बेहद किफायती और असरदार विकल्प लगा. 

निरमा का जिंगल हुआ था काफी फेमस

बस फिर क्या था, निरमा की मांग बाजार में तेजी से बढ़ने लगी. इसके बाद करसनभाई ने एक और बड़ा रिस्क लेते हुए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय इस बिजनेस को दे दिया. अस्सी के दशक में निरमा का वो मशहूर विज्ञापन आया, "वाशिंग पाउडर निरमा, वाशिंग पाउडर निरमा... दूध सी सफेदी निरमा से आए...", इस जिंगल और निरमा गर्ल के पोस्टर ने देश के कोने-कोने में धूम मचा दी थी. 

करसनभाई पटेल की नेटवर्थ कितनी है?

करसनभाई ने सीधे उपभोक्ताओं के दिलों को छुआ. इसके बाद बड़े-बड़े रिटेलर्स को भी अपने यहां निरमा का स्टॉक रखने के लिए मजबूर होना पड़ा. करसनभाई पटेल आज भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हैं. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार, करसनभाई पटेल और उनके परिवार की कुल संपत्ति 45,900 करोड़ से ज्यादा है. वहीं, फोर्ब्स के अनुसार, उनकी व्यक्तिगत नेट वर्थ लगभग 28,390 करोड़ रुपये है. निरमा ग्रुप अब सिर्फ डिटर्जेंट ही नहीं बनाता बल्कि सीमेंट, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल्स और शिक्षा (निरमा यूनिवर्सिटी) जैसे कई बड़े क्षेत्रों में फैल चुका है. 

 

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