रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की कम कीमतें और रुपये में मजबूती आयात लागत घटाने, कंपनियों का लाभ मार्जिन बढ़ाने और उनकी आय को समर्थन देने में मदद कर सकती हैं.

अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी जेपी मॉर्गन ने उम्मीद जताई है कि इंडियन शेयर मार्केट का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक निफ्टी-50 अगले साल के अंत तक 12 प्रतिशत उछलकर 29,000 अंक पर पहुंच जाएगा. गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को जेपी मॉर्गन ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दिसंबर, फरवरी और अप्रैल की अपनी मौद्रिक नीति समीक्षाओं में रेपो रेट में 0.25-0.25 प्रतिशत की तीन और बढ़ोतरी कर सकता है.

जेपी मॉर्गन ने कंपनियों की प्रोफेबिलिटी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, कंज्यूमर डिमांड बढ़ने, घरेलू ऋण वृद्धि और निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में विस्तार को देखते हुए यह अनुमान जताया है. उसका कहना है कि इन कारणों से साल 2027 में भारतीय शेयर बाजार को समर्थन मिलेगा.

जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि एमएससीआई इंडिया सूचकांक में शामिल भारतीय कंपनियों की आय 2026 में 12 प्रतिशत और 2027 में 14 प्रतिशत बढ़ेगी. इस सूचकांक को अमेरिकी वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (MSCI) तैयार करती है. रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की कम कीमतें और रुपये में मजबूती आयात लागत घटाने, कंपनियों का लाभ मार्जिन बढ़ाने और उनकी आय को समर्थन देने में मदद कर सकती हैं. निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय भी व्यापक हो रहा है.

फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली छमाही में सूचीबद्ध कंपनियों का पूंजीगत खर्च 25 प्रतिशत बढ़ा है, जिसमें छोटी कंपनियों और नीतिगत समर्थन वाले क्षेत्रों की प्रमुख भूमिका रही है. जेपी मॉर्गन ने कहा, 'आठवें वेतन आयोग के लागू होने से वित्त वर्ष 2028-29 तक करीब 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हाथों में 7.2 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकते हैं. इससे खपत को समर्थन मिलेगा, कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च और प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती मांग भी घरेलू खपत को मजबूती देगी.'

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 2029-30 तक सकल मूल्यवर्धन (GVA) में 20 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. इससे कृषि और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों को लाभ होगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) से 14 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हासिल कर चुके भारतीय शेयर बाजारों में 100 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश आ सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा, जब विदेशी दीर्घकालिक निवेशक भारतीय शेयरों में अपना निवेश बढ़ाकर संबंधित सूचकांकों में भारत के निर्धारित वेटेज के बराबर कर दें.

जेपी मॉर्गन ने आगाह किया कि शेयरों का ऊंचा मूल्यांकन, घरेलू नीतिगत चुनौतियां और वैश्विक अनिश्चितताएं बाजार की तेजी को सीमित कर सकती हैं. रिपोर्ट में वित्तीय सेवाओं, औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के शेयरों पर अधिक भरोसा जताया गया है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र को लेकर उसका रुख सतर्क है. सोच-विचारकर खर्च किए जाने वाले उपभोक्ता क्षेत्र के शेयरों पर भी उसका रुख सकारात्मक है. जेपी मॉर्गन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित बाजारों से अलग भारत उन निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प बन सकता है, जो एआई क्षेत्र में अत्यधिक निवेश से अपना जोखिम घटाना चाहते हैं.



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