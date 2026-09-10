UPI अब 11 देशों में एक्टिव, पर क्या फॉरेक्स कार्ड और कैश से है सस्ता?

दुनिया के 11 देशों में UPI की सुविधा मिलने से भारतीय यात्रियों के लिए विदेश में पेमेंट करना बेहद आसान हो गया है. लेकिन क्या ये वाकई में विदेश में पेमेंट करने का सबसे सस्ता विकल्प है?

भारत से बाहर यात्रा करते समय किसी दूसरे देश में चाय या कॉफी का कप खरीदना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और जाना-पहचाना सा लगने लगा है. बस अपने फोन से QR कोड स्कैन कीजिए, सही रकम डालिए और पेमेंट अप्रूव कर दीजिए. न तो जेब में कैश खोजने का झंझट, न ही विदेशी करेंसी का झमेला और न ही अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड किसी अनजान दुकानदार को थमाने की जरूरत.

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI अब भारत की सीमाएं लांघकर दुनिया के 11 देशों में अपनी धाक जमा चुका है. भारतीय यात्रियों के लिए इसकी सहूलियत तो साफ दिखती है, लेकिन बजट का ध्यान रखने वाले हर समझदार मुसाफिर के दिमाग में एक बड़ा सवाल जरूर आता है- क्या विदेश में UPI से पेमेंट करना कैश, फॉरेक्स कार्ड या क्रेडिट-डेबिट कार्ड के मुकाबले वाकई सस्ता पड़ता है?

सहूलियत का मतलब हमेशा सबसे सस्ता नहीं होता

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर UPI का इस्तेमाल जेब पर भारी नहीं पड़ता, लेकिन इसे बाकी सारे विकल्पों से आंख बंद करके सबसे सस्ता मान लेना सही नहीं होगा. आपकी जेब से असल में कितने रुपये कटेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पेमेंट के वक्त एक्सचेंज रेट क्या मिल रहा है, बैंक का कन्वर्जन चार्ज कितना है और आपका कौन-सा बैंक अकाउंट या माध्यम उस UPI से जुड़ा है.

UPI का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको यात्रा पर निकलने से पहले फॉरेक्स कार्ड में एडवांस पैसे लोड करने या जेब में ढेर सारे डॉलर-दिरहम लेकर घूमने की जरूरत नहीं होती. पैसा सीधे आपके भारतीय बैंक खाते से कटता है. लेकिन इसमें एक छिपा हुआ पेंच भी है.

भले ही आपको स्क्रीन पर कोई अलग से फीस न दिखे, लेकिन करेंसी बदलने यानी रुपये को विदेशी मुद्रा में चेंज करने का खर्च एक्सचेंज रेट के अंदर छिपा हो सकता है या बैंक उसे बाद में जोड़ सकता है. विशेषज्ञों की मानें तो यात्रियों को केवल पेमेंट के आसान तरीके को देखकर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि आखरी में उनके खाते से कुल कितने रुपये कटे हैं.

एक्सचेंज रेट और फॉरेक्स कार्ड का गणित

विदेशी यात्रा के दौरान अक्सर लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि वहां की करेंसी में बिल कितना बना, लेकिन असली खेल इस बात का है कि आपके भारतीय खाते से कितने रुपये कटे. थोड़ा सा भी बदला हुआ एक्सचेंज रेट पूरे ट्रिप के बजट को बिगाड़ सकता है. चाय-कॉफी जैसी छोटी-मोटी खरीदारी में तो 10-20 रुपये का फर्क पता नहीं चलता, लेकिन होटल के बिल, रेस्टोरेंट के भारी-भरकम खर्चे और शॉपिंग करते वक्त यही छोटी सी दर बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है.

दूसरी तरफ, जो लोग अपने बजट को लेकर बिल्कुल फिक्रमंद रहते हैं, उनके लिए फॉरेक्स कार्ड आज भी एक भरोसेमंद साथी है. फॉरेक्स कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जिस दिन उसमें विदेशी करेंसी लोड करते हैं, उसी दिन का एक्सचेंज रेट लॉक हो जाता है यानी ट्रिप के दौरान करेंसी के रेट घटें या बढ़ें, आपकी जेब पर फर्क नहीं पड़ता. हालांकि, फॉरेक्स कार्ड लेते समय कार्ड जारी करने की फीस, रीलोड चार्ज और एटीएम से पैसे निकालने के नियमों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए.

क्रेडिट कार्ड और कैश की सही भूमिका

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी इस रेस में पीछे नहीं हैं. कई ऐसे कार्ड हैं जो बहुत कम या जीरो फॉरेक्स मार्कअप चार्ज लेते हैं, जो UPI को सीधी टक्कर देते हैं. लेकिन कार्ड इस्तेमाल करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर विदेश में कोई दुकानदार आपसे पूछे कि बिल आपकी लोकल करेंसी यानी रुपये में काटें या वहां की करेंसी में, तो हमेशा वहां की लोकल करेंसी ही चुनें. रुपये में बिल बनवाने पर दुकानदार का बैंक आपसे बहुत खराब एक्सचेंज रेट वसूल सकता है.

रही बात कैश की, तो ऑटो-टैक्सी, लोकल स्ट्रीट फूड और छोटे बाजारों में कैश आज भी राजा है. लेकिन ज्यादा कैश लेकर घूमना सुरक्षा के लिहाज से रिस्की है और विदेश में एटीएम से बार-बार पैसे निकालना बहुत महंगा साबित होता है, क्योंकि हर बार एटीएम फीस और बैंक चार्जेस कटते हैं. इसलिए थोड़ा-बहुत कैश पास में रखना और बाकी बड़े खर्चों के लिए डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करना ही सबसे समझदारी भरा कदम है.

विदेश जाने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

UPI भले ही आपका काम आसान बना रहा हो, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे पूरे ट्रिप की योजना न बनाएं. हर देश, शहर या हर दुकानदार UPI स्वीकार करे, यह जरूरी नहीं है. भारत छोड़ने से पहले अपने बैंक ऐप में चेक कर लें कि इंटरनेशनल UPI सर्विस चालू है या नहीं. अपने बैंक की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिमिट जरूर चेक कर लें. पेमेंट अप्रूव करने से पहले स्क्रीन पर दिख रही विदेशी रकम, रुपये में उसकी कीमत और व्यापारी का नाम अच्छी तरह जांच लें.

कुल मिलाकर, UPI ने भारतीयों के विदेश घूमने के अनुभव को बहुत आसान और शानदार बना दिया है, लेकिन स्मार्ट ट्रैवलर वही है जो मौके और सहूलियत के हिसाब से UPI, कार्ड और कैश तीनों का सही संतुलन बनाकर चले.

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