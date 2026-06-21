क्या टिकट कंफर्म होने के बाद भी बदल सकती है सीट? जानिए क्या है रेलवे का नियम

ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना राहत की बात होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे चार्ट बनने के बाद भी आपकी सीट बदल सकता है?

भारतीय रेलवे से हर रोज लाखों-करोड़ों यात्री सफर करते हैं. अगर आपने कभी रेलवे से सफर किया है तो आप जानते होंगे कि अच्छी ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं माना जाता. लेकिन अब जरा सोचिए, आपके पास कंफर्म लोअर बर्थ का टिकट है और आप जैसे ही अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं अचानक टीटीई आता है और कहता है कि आपकी सीट बदल दी गई है, तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा?

लाजमी है ये सुनने के बाद आपको झटका ही लगेगा. लेकिन सच बात यही है कि रेलवे कंफर्म टिकट होने के बाद भी आपकी सीट बदल सकता है. आपको बताते हैं कि रेलवे किस नियम के तहत ऐसा करता है और इसके पीछे का कारण क्या है.

चार्ट बनने के बाद सीट क्यों बदल जाती है?

रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन का पहला चार्ट तैयार होने के बाद सीटों का री-अलोकेशन यानी दोबारा आवंटन कर सकते हैं. ये सब कुछ रेलवे के सॉफ्टवेयर और कुछ खास परिस्थितियों के तहत किया जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह इमरजेंसी कोटा और प्रायोरिटी बुकिंग होती है. जब कोई वीआईपी, बीमार व्यक्ति, सीनियर सिटीजन या गर्भवती महिला अंतिम समय में यात्रा कर रही होती है, तो रेलवे की ओर से उन्हें लोअर बर्थ अलॉट कर दी जाती है.

मिडिल या अपर बर्थ में बदल सकती है सीट

अगर आपने लोअर बर्थ बुक की थी, तो चार्टिंग के समय आपकी सीट को मिडिल या अपर बर्थ में तब्दील किया जा सकता है. इसके अलावा, कई बार अंतिम समय में ट्रेन के कोच बदल दिए जाते हैं, जैसे किसी तकनीकी खराबी के कारण कोच हटाना, ऐसी स्थिति में पूरे कोच के यात्रियों की सीटें री-अलोकेट कर दी जाती हैं.

रेलवे का कमर्शियल मैनुअल क्या कहता है?

इंडियन रेलवे कमर्शियल मैनुअल और बुकिंग नियमों के तहत, रेलवे के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वह प्रशासनिक कारणों, यात्रियों की सुरक्षा या वीआईपी मूवमेंट के लिए किसी भी कंफर्म टिकट की सीट को बदल सकता है. रेलवे का सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि सीनियर सिटीजंस और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सके.

अगर चार्ट बनने के बाद आपकी सीट बदली जाती है, तो रेलवे आपको उससे कम कैटेगरी की सीट नहीं दे सकता यानी अगर आपकी सीट थर्ड एसी में कंफर्म थी, तो आपको थर्ड एसी में ही दूसरी सीट मिलेगी, लेकिन आपको स्लीपर में नहीं भेजा जाएगा.

अगर कंफर्म सीट बदल जाए तो क्या करें?

स्टेशन पहुंचने पर या ऑनलाइन करंट चार्ट स्टेटस जरूर देखें. अगर आपकी सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ मिले, तो बहस करने के बजाय टीटीई से बात करें. उनके पास मौजूद हैंडहेल्ड टर्मिनल डिवाइस में लेटेस्ट सीट अलॉटमेंट की जानकारी होती है.