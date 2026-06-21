FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
FIFA वर्ल्ड कप 2026 में बना महारिकॉर्ड, 68 साल बाद हुआ ये कारनामा

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में बना महारिकॉर्ड, 68 साल बाद हुआ ये कारनामा

Explained: जब पहली बार भारत ने रोका था पाकिस्तान का पानी, 1948 की इस घटना ने मचा दी थी खलबली

Explained: जब पहली बार भारत ने रोका था पाकिस्तान का पानी, 1948 की इस घटना ने मचा दी थी खलबली

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के AC कोच का लग्जरी अवतार, वायरल फोटो देख सोशल मीडिया यूजर्स बोले- 'अब सफर होगा शाही'

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के AC कोच का लग्जरी अवतार, वायरल फोटो देख सोशल मीडिया यूजर्स बोले- 'अब सफर होगा शाही'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

क्या टिकट कंफर्म होने के बाद भी बदल सकती है सीट? जानिए क्या है रेलवे का नियम

ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना राहत की बात होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे चार्ट बनने के बाद भी आपकी सीट बदल सकता है?

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 21, 2026, 05:40 PM IST

क्या टिकट कंफर्म होने के बाद भी बदल सकती है सीट? जानिए क्या है रेलवे का नियम

भारतीय रेलवे के नियम (Image Source- Pexels)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय रेलवे से हर रोज लाखों-करोड़ों यात्री सफर करते हैं. अगर आपने कभी रेलवे से सफर किया है तो आप जानते होंगे कि अच्छी ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं माना जाता. लेकिन अब जरा सोचिए, आपके पास कंफर्म लोअर बर्थ का टिकट है और आप जैसे ही अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं अचानक टीटीई आता है और कहता है कि आपकी सीट बदल दी गई है, तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा?

लाजमी है ये सुनने के बाद आपको झटका ही लगेगा. लेकिन सच बात यही है कि रेलवे कंफर्म टिकट होने के बाद भी आपकी सीट बदल सकता है. आपको बताते हैं कि रेलवे किस नियम के तहत ऐसा करता है और इसके पीछे का कारण क्या है.

चार्ट बनने के बाद सीट क्यों बदल जाती है?  

रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन का पहला चार्ट तैयार होने के बाद सीटों का री-अलोकेशन यानी दोबारा आवंटन कर सकते हैं. ये सब कुछ रेलवे के सॉफ्टवेयर और कुछ खास परिस्थितियों के तहत किया जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह इमरजेंसी कोटा और प्रायोरिटी बुकिंग होती है. जब कोई वीआईपी, बीमार व्यक्ति, सीनियर सिटीजन या गर्भवती महिला अंतिम समय में यात्रा कर रही होती है, तो रेलवे की ओर से उन्हें लोअर बर्थ अलॉट कर दी जाती है.

मिडिल या अपर बर्थ में बदल सकती है सीट

अगर आपने लोअर बर्थ बुक की थी, तो चार्टिंग के समय आपकी सीट को मिडिल या अपर बर्थ में तब्दील किया जा सकता है. इसके अलावा, कई बार अंतिम समय में ट्रेन के कोच बदल दिए जाते हैं, जैसे किसी तकनीकी खराबी के कारण कोच हटाना, ऐसी स्थिति में पूरे कोच के यात्रियों की सीटें री-अलोकेट कर दी जाती हैं.

रेलवे का कमर्शियल मैनुअल क्या कहता है?

इंडियन रेलवे कमर्शियल मैनुअल और बुकिंग नियमों के तहत, रेलवे के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वह प्रशासनिक कारणों, यात्रियों की सुरक्षा या वीआईपी मूवमेंट के लिए किसी भी कंफर्म टिकट की सीट को बदल सकता है. रेलवे का सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि सीनियर सिटीजंस और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सके. 

अगर चार्ट बनने के बाद आपकी सीट बदली जाती है, तो रेलवे आपको उससे कम कैटेगरी की सीट नहीं दे सकता यानी अगर आपकी सीट थर्ड एसी में कंफर्म थी, तो आपको थर्ड एसी में ही दूसरी सीट मिलेगी, लेकिन आपको स्लीपर में नहीं भेजा जाएगा. 

अगर कंफर्म सीट बदल जाए तो क्या करें?

स्टेशन पहुंचने पर या ऑनलाइन करंट चार्ट स्टेटस जरूर देखें. अगर आपकी सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ मिले, तो बहस करने के बजाय टीटीई से बात करें. उनके पास मौजूद हैंडहेल्ड टर्मिनल डिवाइस में लेटेस्ट सीट अलॉटमेंट की जानकारी होती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement