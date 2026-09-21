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अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका; तेल घाटे से GDP 10% घटी, जानिए पूरा हाल

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अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका; तेल घाटे से GDP 10% घटी, जानिए पूरा हाल

अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण ईरान के तेल और गैस क्षेत्र में 26% की भारी गिरावट आई है, जिससे देश की GDP 10 प्रतिशत तक सिकुड़ गई है.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 21, 2026, 05:37 PM IST

अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका; तेल घाटे से GDP 10% घटी, जानिए पूरा हाल

तेल और गैस संकट से बिगड़े ईरान के हालात, AI Photo

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  • अमेरिका और इजरायल के साथ जारी युद्ध के चलते ईरान की GDP में 10% की गिरावट हुई है.  
  • ईरान के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में साल-दर-साल 26.4% की गिरावट आई है.
  • ईरान में 12 महीने की औसत महंगाई दर बढ़कर 69.9% हो चुकी है.


Iran GDP Contraction: मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरा आर्थिक झटका लगा है. आधिकारिक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए आर्थिक और सैन्य दबाव के कारण ईरान का सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इसके चलते देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 10 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. ईरान इस समय भारी मुद्रास्फीति, गिरती स्थानीय मुद्रा (रियाल) और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आ रही रुकावटों से जूझ रहा है.

ईरान के आर्थिक आंकड़ों में कितनी बड़ी गिरावट आई है?

ईरान के नए आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि देश के ऊर्जा उद्योग में सबसे बड़ी गिरावट आई है, जहां एक साल पहले की तुलना में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 26.4 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है.

इसके अलावा, तेल क्षेत्र को छोड़कर ईरान की गैर-तेल GDP में भी 4.6 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो यह दिखाता है कि युद्ध का असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योग और खनन क्षेत्र में 14.7 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 4.8 प्रतिशत और मैन्युफैक्चरिंग में 2.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. हालांकि, कृषि क्षेत्र इस संकट के बीच 2.3 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करने में सफल रहा है.

ईरान में आम लोगों पर क्या असर पड़ा है?

ईरान की आम जनता इस समय अभूतपूर्व आर्थिक तंगी और महंगाई का सामना कर रही है. रिपोर्ट के अनुसार, देश में 12 महीने की औसत महंगाई दर 69.9 प्रतिशत तक पहुंच गई है. भोजन, पेय पदार्थों और तंबाकू जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में इससे लगभग दोगुनी रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है. 

इसके अलावा, वसंत के मौसम में आधिकारिक बेरोजगारी दर बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गई. ईरान की मुद्रा 'रियाल' में भी ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है, जहां एक साल पहले प्रति डॉलर दस लाख रियाल की दर थी, वहीं सितंबर के शुरुआती दिनों में यह गिरकर 2.2 मिलियन (22 लाख) रियाल प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गई.

अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान के तेल निर्यात पर क्या असर पड़ा?

ईरान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उसका कच्चा तेल निर्यात है, जिससे उसे विदेशी मुद्रा मिलती है. हालांकि, अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी के कारण ईरान की तेल बेचने की क्षमता लगभग ठप्प हो गई है. आंकड़े बताते हैं कि मार्च में ईरान का कच्चा तेल और कंडेन्सेट लदान लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो जुलाई में घटकर लगभग 7,40,000 bpd और अगस्त में घटकर केवल 2,20,000 से 2,55,000 bpd रह गया. इसके साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य में 3.61 करोड़ बैरल कच्चा तेल ले जाने वाले 29 टैंकर फंसे हुए हैं.

नाकेबंदी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की क्या स्थिति है?

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के अनुसार, देश का कुल व्यापार 25 से 35 प्रतिशत तक गिर चुका है, जिसमें निर्यात की तुलना में आयात पर अधिक मार पड़ी है. अमेरिका की ओर से लगाई गई नाकेबंदी के कारण आयात सामग्री ले जाने वाले जहाजों के लिए ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है.   

इसके अलावा, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने वैश्विक स्तर पर ईरान के वित्तीय हितों और राजस्व स्रोतों को लक्षित करने वाले कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है. दूसरी ओर, मिसाइल हमलों के आरोपों के बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी ईरान पर अनिश्चितकालीन व्यापार प्रतिबंध लगा दिया है.

क्या युद्धविराम की कोई गुंजाइश बाकी है?

ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रजाई ने कहा है कि युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका द्वारा लगाई गई आर्थिक नाकेबंदी को हटाना और जब्त किए गए ईरानी फंडों को जारी करना सबसे मुख्य शर्तें हैं. रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इस भारी आर्थिक मंदी और दबाव के कारण दोनों देश आने वाले हफ्तों में कूटनीतिक बातचीत का रास्ता तलाश सकते हैं.

वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी मार्क फाइफले के अनुसार, ईरान द्वारा इस बार मुआवजे और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण राशि की पुरानी मांग को शर्तों से बाहर रखना इस बात का बड़ा संकेत है कि दोनों देश पर्दे के पीछे से बातचीत की गुंजाइश को अब भी बनाए हुए हैं.
 

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