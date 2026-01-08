भारत पर 500% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति के संकेत से शेयर बाजार में मचा हाहाकार

FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

बिजनेस

रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ के ट्रंप संकेत से भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई. आने वाले दिनों में इस विधेयक पर अमेरिकी संसद का रुख और भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया बाजार की दिशा तय कर सकती है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 08, 2026, 05:38 PM IST

डोनाल्ड ट्रंप 

अमेरिका की ओर से रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने के प्रस्ताव ने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से आगे बढ़ रहे एक द्विदलीय (Bipartisan) प्रतिबंध विधेयक में 500 प्रतिशत तक टैरिफ का प्रावधान रखा गया है. भारत का नाम सामने आने के बाद इसका असर सीधे भारतीय शेयर बाजार पर दिखा, जहां गुरुवार को तेज गिरावट दर्ज की गई.

निवेशकों में डर का माहौल

पिछले कुछ दिनों से शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है. ट्रंप के इस नए संकेत से इस सूची में भारत का नाम आने की खबर से निवेशकों में डर का माहौल बन गया. जिसके बाद बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली. बताते चलें, इस प्रस्ताव का सीधा असर एक्सपोर्ट पर निर्भर कंपनियों पर पड़ा. खासतौर पर टेक्सटाइल और झींगा (श्रिंप) निर्यात से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई. बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह ग्राहम-ब्लूमेंथल प्रतिबंध बिल कानून बन जाता है, तो इसका असर केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी दबाव बढ़ सकता है. इस बिल के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर कड़े आर्थिक कदम उठाने का अधिकार मिल जाएगा, जो रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं. 

यह भी पढ़ें: कौन हैं I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन? ED रेड के बाद उनके घर क्यों पहुंची ममता बनर्जी? प्रशांत किशोर से भी है खास कनेक्शन

समझौते पर सहमति नहीं

गौरतलब है कि, यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अब तक अंतिम रूप नहीं ले पाई है. दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद समझौते पर सहमति नहीं बन सकी है, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है. बहरहाल, आने वाले दिनों में इस विधेयक पर अमेरिकी संसद का रुख और भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया बाजार की दिशा तय कर सकती है.  कुल मिलाकर, रूस के खिलाफ अमेरिकी सख्ती और तेज हो सकती है. सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अपने पोस्ट में बताया है कि रूस प्रतिबंध बिल को राष्ट्रपति ट्रंप की सहमति मिल गई है. इस कानून के तहत अमेरिका उन देशों को दंडित कर सकेगा, जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं. ग्राहम ने कहा कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रूस अब भी युद्ध और हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ रहा.

