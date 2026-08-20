ट्रेन में भूलकर भी न तोड़े रेलवे का ये नियम! गलती हुई तो 6 महीने की जेल और जुर्माना

ट्रेन में सफर के दौरान ये नियम तोड़ने पर यात्री को न केवल भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

भारत में आज भी ज्यादातर लोग लंबी दूरी का सफर तय करने के लिए ट्रेन को ही पहली पसंद मानते हैं. भारतीय रेलवे भी यात्रियों की सहूलियत और सुरक्षा के लिए कई तरह के नियम बनाती है. चाहे सामान ले जाने की सीमा हो या फिर कोच के अंदर के नियम, रेलवे हर बात का ध्यान रखती है.

इसी कड़ी में एक बेहद अहम नियम ट्रेन टिकट से जुड़ा हुआ है. अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार ने अपनी टिकट कैंसिल नहीं कराई है, तो वे उसकी जगह खुद सफर कर लें. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरे के नाम की टिकट पर सफर करना कानूनी अपराध है?

दूसरे की टिकट पर किया सफर, तो होगी जेल!

रेल मंत्रालय ने इस मामले में सख्त चेतावनी जारी करते हुए साफ किया है कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी किए गए टिकट पर सफर करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है. अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं, तो आप पर रेल अधिनियम, 1989 की धारा 142 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जैसे ही टीटीई को यह पता चलेगा कि टिकट पर आपका नाम नहीं है, सबसे पहले आपका वह टिकट जब्त कर लिया जाएगा. इसके बाद आपको वहीं से आगे का सफर करने से रोक दिया जाएगा.

कितना लगेगा जुर्माना?

बात सिर्फ सफर रुकने तक ही खत्म नहीं होती. नियम के मुताबिक, आपसे ट्रेन जहां से चली है, वहां से लेकर उस जगह तक का पूरा किराया वसूला जाएगा. इसके अलावा, जुर्माने के तौर पर कम से कम 500 रुपये की अतिरिक्त पेनल्टी भी देनी होगी.

अगर कोई यात्री यह किराया और जुर्माना भरने से साफ मना कर देता है, तो मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच जाता है. जुर्माना न चुकाने की सूरत में यात्री को 6 महीने तक की जेल की हवा खानी पड़ सकती है, या 2,000 रुपये का भारी अदालत जुर्माना देना पड़ सकता है. कई मामलों में जेल और जुर्माना दोनों की सजा एक साथ भी दी जा सकती है.

क्या है टिकट ट्रांसफर करने का सही तरीका?

अगर आपको लगता है कि आप किसी कारण से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जगह परिवार के किसी सदस्य को भेजना चाहते हैं, तो रेलवे इसके लिए एक जायज और आसान विकल्प भी देता है. रेलवे के नियमों के तहत आप बिना कोई जुर्माना दिए अपना कंफर्म टिकट अपने परिवार के सदस्यों (जैसे माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी या बच्चों) के नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं.

इसके लिए आपको ट्रेन छूटने से कम से कम 24 घंटे पहले नजदीकी रेलवे स्टेशन के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक के पास जाना होगा. वहां आपको अपनी आईडी और उस रिश्तेदार का पहचान पत्र दिखाना होगा जिसके नाम पर आप टिकट ट्रांसफर कराना चाहते हैं.

इस आसान प्रक्रिया के जरिए आपका टिकट कानूनी रूप से दूसरे के नाम हो जाता है और आप किसी भी तरह की मुसीबत से बच जाते हैं. इसलिए रेलवे की हमेशा यही सलाह रहती है कि सिर्फ अपने ही नाम की वैध टिकट पर सफर करें.

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