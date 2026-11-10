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इंडियन रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम ठप, IRCTC ऐप पर कई घंटों से नहीं बुक हो रही टिकट

इंडियन रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम ठप, IRCTC ऐप पर कई घंटों से नहीं बुक हो रही टिकट

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इंडियन रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम ठप, IRCTC ऐप पर कई घंटों से नहीं बुक हो रही टिकट

भारतीय रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया है. आईआरसीटीसी ऐप पर कई घंटों से कोई टिकट बुक नहीं हो रही है. 

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Rishi Kant

Updated : Nov 10, 2026, 01:10 PM IST

इंडियन रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम ठप, IRCTC ऐप पर कई घंटों से नहीं बुक हो रही टिकट

रेलवे का ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम ठप (फोटो-ANI)

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भारतीय रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम ठप हो गया है. त्योहारों के बीच यात्री आईआरसीटीसी और रेल ऐप पर लॉगइन भी नहीं कर पा रहे हैं. कई घंटों से कोई ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हो रही है.

जानकारी के मुताबिक, करीब तीन घंटे से आईआरसीटीसी पर लॉगइन नहीं हो रहा है. सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन (CRIS) की ओर से बताया गया कि रेल टिकट बुकिंग में तकनीकी खामी आई है.

जी न्यूज ने CRIS के हवाले से बताया कि रेल टिकट बुकिंग ऐप में कोई टेक्निकल ग्लिच आया है और क्रिस के इंजीनियर इस टेक्निकल इश्यू को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. 

त्योहारों के बीच ऑनलाइन बुकिंग में टेक्निकल ग्लिच

बिहार और पूर्वांचल में मनाए जाने वाले छठ महापर्व के लिए यात्री लगातार ट्रेनों में रिजर्वेशन के लिए आईआरसीटीसी और रेल ऐप लॉग इन कर रहे हैं. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों से लोग अपने गांव-शहर जाना चाहते हैं, जबकि यूपी, एमपी, राजस्थान जैसी जगहों पर मनाने के बाद लोग ऑफिस की ओर लौटना चाहते हैं.  

यूजर्स बोले- AI के दौर में भी ऐसा हाल

रेल ऐप यूजर्स एक्स पर भारतीय रेलवे को टैग करके पूछ रहे हैं कि ये समस्या कब तक सॉल्व हो जाएगी. एक यूजर ने लिखा कि भारत में तत्काल टिकट बुक करना किसी बुरे सपने से कम नहीं है. एआई के इस दौर में भी 2026 में आईआरसीटी तत्काल बुकिंग को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है. 

दुनिया के सबसे परेशान करने वाले ऐप्स- IRCTC और रेल वन

एक यूजर ने लिखा कि दुनिया के सबसे परेशान करने वाले ऐप्स, मेरी राय में इंडियन रेलवे के रेल वन और आईआरसीटी. ट्रेन टिकट बुक करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए

IRCTC के 7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर

IRCTC ऐप के 15 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं, जिनमें से 7.06 करोड़ यूजर एक्टिव हैं. भारतीय ट्रेनों में रिजर्वेशन के लिए रोजाना करीब 15.50 लाख से 20 लाख के आसपास टिकट बुक होते हैं. आईआरसीटीसी ने नॉन-आधार आईडी पर 30 दिन में 12 टिकट और आधार वैरिफाइड टिकट के लिए 24 टिकट की छूट दी है. 

रेलवे ने चलाईं 15 हजार एक्स्ट्रा ट्रेनें

भारतीय रेलवे दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए 15 हजार एक्स्ट्रा ट्रेनें चला रहा है. इसमें पटना से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिवाली और छठ में बिहार के लिए करीब 15 हजार ट्रेनें का इंतजाम किया गया है. सामान्य दिनों में करीब 12 हजार ट्रेनें चलती हैं. अतिरिक्त ट्रेनों से लोगों को त्योहारों पर आने और वापस लौटने में सहूलियत होगी. इसके अलावा पटना साहिब में प्रकाश पर्व के आयोजन को देखते हुए 9 से 16 जनवरी के बीच भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. 

ये भी पढ़ें-  छठ पर दिल्ली-बंगाल-गुजरात से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, कइयों में रिजर्वेशन का झंझट भी नहीं- देखें LIST

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