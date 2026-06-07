रूस ने माना भारत का दबदबा! तेल बाजार पर रूसी CEO ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Indian Economy Growth: दुनिया भर में मचे भू-राजनीतिक तनाव और तेल-गैस संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार से सबको चौंका रही है.

आज पूरी दुनिया में भारत की आर्थिक ताकत का लोहा माना जा रहा है. दुनिया में कहीं जंग छिड़ी हो, होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से तेल-गैस का संकट गहराया हो या फिर कोई और अंतरराष्ट्रीय तनाव हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हर झटके को झेलते हुए लगातार आगे बढ़ रही है. हाल ही में आए आर्थिक विकास के आंकड़े इस बात का सबूत हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7% रही है, जो कि जानकारों के अनुमान से कहीं बेहतर है.

भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में टॉप पर बना हुआ है. वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तो पहले से ही भारत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के सीईओ ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. उनका मानना है कि साल 2035 तक दुनिया भर में तेल की जो भी नई डिमांड बढ़ेगी, उसका आधा (50%) हिस्सा अकेले भारत की तरफ से होगा. यानी आने वाले समय में ग्लोबल ऑयल मार्केट का किंगमेकर भारत बनने जा रहा है.

अगले 10 सालों में दिखेगा भारत का जलवा

सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए रोसनेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन ने कहा कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारत की पोजीशन बेहद खास है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 2035 तक भारत में तेल की खपत हर दिन करीब 80 लाख बैरल तक पहुंच जाएगी. इसका सीधा मतलब यह है कि भारत में तेल की मांग में 44% का भारी उछाल आने वाला है, जबकि इसी दौरान पूरी दुनिया में यह मांग सिर्फ 5% की रफ्तार से बढ़ेगी. इगोर सेचिन के मुताबिक, अगले दशक में दुनिया को जितने भी नए तेल की जरूरत होगी, उसकी आधी जरूरत अकेले भारत को होगी.

रूसी तेल से भारत और चीन की चांदी

रोसनेफ्ट चीफ ने मंच से यह भी माना कि अप्रैल 2022 से रूस से मिले सस्ते कच्चे तेल की वजह से भारत और चीन को बहुत बड़ा आर्थिक फायदा हुआ है. रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रियायती तेल की वजह से दोनों देशों को करीब 40 अरब डॉलर (3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) से अधिक की बचत हुई है. सेचिन ने कहा कि इस साझेदारी ने न सिर्फ ऊर्जा की सप्लाई को टूटने से बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि कोई भी रूस को ग्लोबल सप्लाई चेन से अलग-थलग नहीं कर सकता.

होर्मुज के कारण महंगाई का बड़ा खतरा

भावी तरक्की के दावों के बीच इगोर सेचिन ने एक गंभीर चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण अगर होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली तेल और गैस की सप्लाई रुकती है, तो इसका सबसे बुरा असर भारत पर पड़ सकता है. इस रास्ते में रुकावट आने से खेती के लिए जरूरी फर्टिलाइज़र्स और खाने-पीने की चीज़ें बेहद महंगी हो सकती हैं. भारत के अलावा अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देश भी इस संकट की चपेट में आ सकते हैं.

आंकड़े बताते हैं कि इस साल के शुरुआती चार महीनों में ही खाद की कीमतों में करीब 60% की तेजी देखी गई है. सप्लाई चेन में आ रही रुकावटों और देशों के पास इमरजेंसी रिजर्व की कमी के चलते दुनिया पर एक बड़े ग्लोबल फूड क्राइसिस का खतरा मंडरा रहा है.