सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंडियाबुल्स लिमिटेड ने दी सफाई, कहा- 'पुराने सभी 197 लोन चुकाए गए'

इंडियाबुल्स लिमिटेड ने कहा कि पांच उधारकर्ता समूहों को दिए गए सभी लोन पूरी तरह चुका दिए गए हैं और उनका निपटारा हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के एक दिन बाद आई सफाई, जानें पूरा मामला...

इंडियाबुल्स लिमिटेड ने मंगलवार, 18 अगस्त 2026 को दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पांच उधारकर्ता समूहों को दिए गए सभी लोन पूरी तरह चुका दिए गए हैं और उनका निपटारा हो चुका है. 11 अगस्त की EOW रिपोर्ट के मुताबिक, इन समूहों को कुल 8,267.9 करोड़ रुपये के लोन मंजूर किए गए थे, जबकि कंपनी ने कुल 11,073.8 करोड़ रुपये की वसूली की. कंपनी के मुताबिक, वसूली की पूरी रकम सीधे उसके बैंक खातों में जमा हुई. इसके अलावा सम्मान कैपिटल (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस) को ब्याज और दूसरे शुल्क के तौर पर करीब 2,800 करोड़ रुपये भी मिले.

यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के एक दिन बाद सामने आई, जिसमें कोर्ट ने CBI को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पुराने प्रमोटरों के खिलाफ लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने को कहा था. EOW की यह रिपोर्ट 2019 में दायर एक जनहित याचिका से जुड़े मामले की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी.

समूहवार लोन आंकड़ों से क्या पता चलता है?

इंडियाबुल्स लिमिटेड के मुताबिक, EOW की रिपोर्ट में पांचों उधारकर्ता समूहों के लोन खातों की जानकारी दी गई है.

उधारकर्ता समूह लोन की संख्या सेक्शन्ड अमाउंट ग्रॉस कलेक्शन स्टेट्स डीएलएफ 67 2,212.65 करोड़ रुपये 2,731.58 करोड़ रुपये बंद वाटिका 113 2,832.21 करोड़ रुपये 4,291.36 करोड़ रुपये बंद चोर्डिया 6 1,490 करोड़ रुपये 2,130.92 करोड़ रुपये बंद अमेरिकॉर्प 4 154.5 करोड़ रुपये 166.28 करोड़ रुपये बंद रिलायंस ADAG 7 1,574 करोड़ रुपये 1,753.63 करोड़ रुपये बंद

रिपोर्ट के अनुसार, सभी मामलों में कंपनी ने मंजूर की गई रकम से ज्यादा की वसूली की. डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है कि कुल 197 लोन के लिए 8,267.9 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, जबकि इनसे कुल 11,073.8 करोड़ रुपये की वसूली हुई.

क्या कहते हैं मार्केट गुरु अनिल सिंघवी?

जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने कहा कि इस खबर को थोड़ा अलग नजरिए से देखने की जरूरत है. उनके मुताबिक, EOW की स्टेटस रिपोर्ट में कई अहम बातें सामने आई हैं. सबसे पहले, इंडियाबुल्स का कहना है कि सभी लोन पूरी तरह चुका दिए गए हैं और इन लोन के जुड़ा कंपनी का कोई पैसा बकाया नहीं है.

सिंघवी के मुताबिक, इंडियाबुल्स ने यह भी कहा है कि इन लेन-देन में किसी तरह की हेराफेरी या अनियमितता नहीं हुई. रिपोर्ट के अनुसार, पुराने प्रमोटरों को इन लेन-देन से कोई भुगतान या फायदा नहीं मिला. इसके अलावा, रिलायंस ADAG समूह से जुड़ी संस्थाओं को दिए गए लोन की रकम भी पूरी तरह वसूल कर ली गई है.

उन्होंने कहा कि इंडियाबुल्स का साफ तौर पर कहना है कि लोन से जुड़ी पूरी रकम वापस मिल चुकी है और किसी तरह की गलत गतिविधि या अनियमितता नहीं हुई है.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला 2019 में दायर एक जनहित याचिका से जुड़ा है. इस याचिका में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की ओर से दिए गए कुछ लोन में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे. दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 में इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया था.

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) के बाद, ED की शिकायत के आधार पर 15 दिसंबर 2025 को दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा में FIR दर्ज की गई. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद EOW ने जुलाई 2026 में मामले की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट दाखिल की. इस रिपोर्ट में पांच उधारकर्ता समूहों से जुड़े लोन की वसूली और उनके निपटारे की जानकारी दी गई है.

इंडियाबुल्स लिमिटेड ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह 2019 में दायर जनहित याचिका का हिस्सा नहीं है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़े बाकी बिंदुओं और जांच की स्थिति पर अगली सुनवाई में विचार कर सकता है.