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चीन का सुपरपावर बनना नामुमकिन? भारत देगा ड्रैगन को मात, ये रिपोर्ट उड़ाएगी जिनपिंग और ट्रंप के होश

ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) की रिपोर्ट के अनुसार साल 2040 तक चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगी, लेकिन फिर दोनों की इकोनॉमी में अंतर बढ़ना शुरू हो जाएगा.

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Neelam

Updated : Jul 04, 2026, 03:38 PM IST

चीन का सुपरपावर बनना नामुमकिन? भारत देगा ड्रैगन को मात, ये रिपोर्ट उड़ाएगी जिनपिंग और ट्रंप के होश

रिपोर्ट में दावा- चीन से आगे निकल जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था (Image Source: ANI)

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भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आए दिन रिपोर्ट्स आती रहती हैं. इंटरनेशनल मोनेट्री फंड (IMF), Goldman Sachs और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट पर पॉजिटिव रिपोर्ट दे चुकी हैं. अब कुछ एक्सपर्ट्स ने चीन, अमेरिका और भारत की इकोनॉमी को लेकर बेहद चौंकाने वाली बात कही है. उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था के मामले में चीन का अमेरिका से आगे निकलना मुश्किल है, लेकिन भारत चीन को मात दे सकता है.

चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बड़ा अंतर
Goldman Sachs ने साल 2022 में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उसने दावा किया था कि 2035 तक चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जो चीन को परेशानी में डाल देगी. ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन किशोर माहबुबानी ने कहा है कि चीन अमेरिका और चीन के बीच इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा हो चुका है.

चीन की अर्थव्यवस्था पर चौंकाने वाली रिपोर्ट
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार माहबुबानी ने कहा कि दोनों देशों की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है, जो आगे और बढ़ेगा और जिन लोगों को लगता है कि चीन अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है, उन्हें अपनी मानसिक स्थिति की जांच करवानी चाहिए. इतना ही नहीं एक और रिपोर्ट में भी ऐसा ही दावा किया गया है.

2060 तक चीन से बड़ी सुपरपावर होगा भारत
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) ने भविष्यवाणी की है कि चीन के लिए अमेरिका से आगे निकल पाना बहुत मुश्किल है. रिपोर्ट के अनुसार साल 2040 तक चीन अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से दोनों देशों के बीच अंतर बढ़ना शुरू जाएगा और 2060 के मध्य तक भारत चीन से आगे निकल जाएगा. 

क्यों दम तोड़ रही चीन की अर्थव्यवस्था?
चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट के लिए यहां कि फैमिली पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया गया है. घटती जनसंख्या और आने वाले समय में काम करने वालों की कमी को देखते हुए यह भविष्यवाणी की गई है. यह भी बताया गया कि जीरो-कोविड प्रीवेंशन पॉलिसी और रियल एस्टेट सेक्टर के पिछड़ने की वजह से चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक अंतर बढ़ता जा रहा है. 

Goldman Sachs की 2022 की रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई थी कि 2035 तक चीन अमेरिका से बड़ी सुपरपावर बन जाएगा, जबकि भारत को दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में 50 साल लग जाएंगे. यानी 2075 तक भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा.

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