देश में बेरोजगारी दर घटकर हुई 4.9%, महिलाओं ने रोजगार के मोर्चे पर मारी बाजी, गांवों ने शहरों को छोड़ा पीछे

अक्टूबर 2026 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 4.9 फीसदी पर आ गई. महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 35 फीसदी पहुंच गई है.

देश में रोजगार के मोर्चे पर बीते अक्टूबर के महीने से जुड़ी कुछ राहत भरी खबर सामने आई है. बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है और ये सितंबर के 5 फीसदी के मुकाबले घटकर 4.9 फीसदी पर आ गई है. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) की ओर से सोमवार (16 नवंबर 2026) को जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान श्रम भागीदारी दर 55.7 फीसदी रही.

अगर पिछली तिमाही के आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई से सितंबर के दौरान भी बेरोजगारी की स्थिति में सुधार देखने को मिला था. इस अवधि में बेरोजगारी दर घटकर 5.1 फीसदी रह गई थी, जबकि इससे पिछली तिमाही में यह 5.4 फीसदी थी. वहीं, सालाना आधार पर कुल श्रम भागीदारी में 0.5 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हुई है और ये 53 फीसदी तक पहुंच गई है.

कामकाजी महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

अक्टूबर के आंकड़ों में सबसे खास बात महिलाओं की कामकाज में बढ़ती हिस्सेदारी है. देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) सितंबर 2026 के 34.6 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 35 फीसदी हो गई. ये फरवरी 2026 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है. अब पहले के मुकाबले ज्यादा महिलाएं नौकरी या रोजगार के दूसरे अवसरों से जुड़ रही हैं.

Periodic Labour Force Survey (#PLFS) Monthly Bulletin - October, 2026 💠 Overall LFPR (15+ years) increased to 55.7% in October, 2026, a rise of 0.3 percentage points year-on-year 💠 Rural LFPR (15+ years) improved to 58.4% in October, 2026, gaining 0.4 percentage points over the past month and 0.6 percentage points over the year 💠 Overall female LFPR (15+ years) recorded an increase of 0.8 percentage points year-on-year to 35.0% in October, 2026 💠 Overall WPR (15+ years) improved by 0.5 percentage points year-on-year to 53.0% 💠 Female WPR (15+ years) recorded at 33.3% an increase of 0.5 percentage points over last month Read here to know more: https://t.co/rY6DbbDl4R @GoIStats November 16, 2026

ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की भागीदारी में सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला है. सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में ग्रामीण महिला श्रम भागीदारी दर 0.6 प्रतिशत अंक बढ़कर 39.5 फीसदी हो गई. इसका मतलब है कि गांवों में ज्यादा महिलाएं काम करने के लिए आगे आ रही हैं. हालांकि, शहरी इलाकों में महिला श्रम भागीदारी दर में कोई बदलाव नहीं हुआ और ये 25.9 फीसदी पर स्थिर रही.

सालभर में भी हुआ सुधार

सालाना आंकड़े भी महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी की कहानी बताते हैं. अक्टूबर 2025 में देश की कुल महिला श्रम भागीदारी दर 34.2 फीसदी थी, जो अक्टूबर 2026 में बढ़कर 35 फीसदी हो गई. इस तरह एक साल में इसमें 0.8 प्रतिशत अंक का इजाफा हुआ है.

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर रहे नंबर

ग्रामीण क्षेत्रों में ये बढ़ोतरी और भी बेहतर रही. यहां महिला LFPR पिछले साल के 38.4 फीसदी से बढ़कर 39.5 फीसदी हो गई, यानी 1.1 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ. वहीं, शहरी क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी 25.4 फीसदी से बढ़कर 25.9 फीसदी पहुंच गई.

अक्टूबर के आंकड़े रोजगार के मामले में सकारात्मक संकेत दे रहे हैं. बेरोजगारी दर में कमी और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी अच्छी बात है. खासकर ग्रामीण महिलाओं का रोजगार से जुड़ना अर्थव्यवस्था के लिए अहम है.

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