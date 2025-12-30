आर्थिक ताकत में भारत की बड़ी छलांग, जापान को पीछे छोड़कर बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है. मजबूत जीडीपी वृद्धि, घरेलू मांग और अंतरराष्ट्रीय भरोसे से भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत हुई है.

भारत ने नए साल से पहले वैश्विक आर्थिक मंच पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 4,180 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है. मजबूत आर्थिक वृद्धि, घरेलू मांग और निजी उपभोग ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है. सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत की रफ्तार और तेज हो सकती है.

2030 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा

दरअसल, यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है, जब वैश्विक स्तर पर लगातार आर्थिक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं. सरकारी बयान में कहा गया है कि भारत लगातार मजबूत वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह रफ्तार आने वाले वर्षों में भी बनी रह सकती है. अनुमान है कि अगर यही रुझान जारी रहा, तो 2030 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. उस समय भारत की जीडीपी 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना जताई गई है.

तेज विकास के पीछे घरेलू मांग का बड़ा योगदान

जीडीपी के आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही. यह पहली तिमाही की 7.8 प्रतिशत और पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही की 7.4 प्रतिशत वृद्धि से ज्यादा है. यह बीते छह तिमाहियों में सबसे ऊंची वृद्धि दर मानी जा रही है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाती है. न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस तेज विकास के पीछे घरेलू मांग का बड़ा योगदान है. निजी उपभोग और निवेश में बढ़ोतरी से बाजार में गतिविधियां तेज हुई हैं. लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ने और मांग मजबूत रहने से अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है.

अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी सकारात्मक रूप से देखा

भारत की आर्थिक स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी सकारात्मक रूप से देखा है. विश्व बैंक ने 2026 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. वहीं मूडीज का कहना है कि भारत 2026 और 2027 में भी जी-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी भारत के विकास अनुमान को बढ़ाया है. फिलहाल अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. चौथे स्थान पर पहुंचना भारत के लिए न केवल आर्थिक उपलब्धि है, बल्कि यह निवेश, व्यापार और वैश्विक भूमिका के लिहाज से भी एक मजबूत संकेत माना जा रहा है.

