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हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

चीन में भारत का निर्यात 52 फीसदी बढ़ा, चाइनीज एक्सपर्ट बोले- 'जैसे-जैसे दिल्ली...'

ईरान युद्ध की वजह से संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात 26.1 प्रतिशत घटकर 2.4 अरब डॉलर रहा. दूसरी ओर रूस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, ओमान, मलेशिया, ताइवान और ब्राजील से भारत के आयात में वृद्धि हुई.

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Rishi Kant

Updated : Sep 17, 2026, 06:48 PM IST

चीन में भारत का निर्यात 52 फीसदी बढ़ा, चाइनीज एक्सपर्ट बोले- 'जैसे-जैसे दिल्ली...'

भारत और चीन के बीच बढ़ा कारोबार (फोटो-AI)

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  • भारत सबसे ज्यादा सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है.
  • भारत का अगस्त में चीन को निर्यात 52 फीसदी बढ़ा है. 
  • अमेरिका, सिंगापुर, स्पेन और तंजानिया भारत के बड़े निर्यातक देश हैं. 

भारत और चीन की सीमा पर तनाव कम होने का असर अब कारोबार में दिखाई देने लगा है. भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि अगस्त में चीन को भारत का निर्यात करीब 52.35 फीसदी बढ़ा है. पिछले महीने भारत ने चीन में 1.9 अरब डॉलर का निर्यात किया है. इसके साथ ही अमेरिका को निर्यात सालाना आधार पर 21.83 फीसदी बढ़कर 8.4 अरब डॉलर हो गया है.

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में चीन से आयात 17 प्रतिशत बढ़कर 12.77 अरब डॉलर और अमेरिका से आयात 65.78 प्रतिशत बढ़कर 5.97 अरब डॉलर हो गया. अमेरिका को वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का वस्तु निर्यात अप्रैल-अगस्त के दौरान 6.17 प्रतिशत बढ़कर 42.8 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 29.6 प्रतिशत बढ़कर 28 अरब डॉलर रहा. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है. अमेरिका ने 24 जुलाई से भारत पर फीसदी 10 फीसदी टैरिफ लगाया है.  

भारत और चीन के बीच ट्रेड बढ़ा

इसी दौरान चीन को भारत का निर्यात 38.71 प्रतिशत बढ़कर 9.64 अरब डॉलर हो गया, जबकि चीन से आयात 27 प्रतिशत बढ़कर 65.5 अरब डॉलर रहा. ग्लोबल टाइम्स ने एक चीनी एक्सपर्ट के हवाले से लिखा कि कारोबार के नए रुझान ना केवल चीन और भारत के बीच गहरे आर्थिक संबंधों को दिखाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि दोनों देश उन क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं, जहां उनकी जरूरतें एक जैसी हैं. 
 
सिंघुआ यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय रणनीति संस्थान के रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कियान फेंग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि नए ट्रेड आंकड़े चीनी और भारतीय कारोबार के बीच गहरे एकीकरण को रेखांकित करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि चीन से भारत के आयात का एक प्रमुख कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विस्तार है. 

चीन के एक्सपर्ट ने क्या कहा?

कियान ने कहा, 'जैसे-जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स समेत मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का विस्तार करना चाहता है, वह चीनी वस्तुओं पर निर्भर रहना जारी रखता है, जो लागत और आपूर्ति क्षमता दोनों के मामले में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनी हुई हैं.' उन्होंने कहा कि यह पैटर्न चीनी और भारतीय औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं के गहरे एकीकरण को दर्शाता है. द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक जुड़ाव मजबूत होने के साथ, दोनों देशों के बीच व्यापार के वर्तमान लगभग 150 अरब डॉलर के स्तर से और अधिक बढ़ने की काफी गुंजाइश है. दोनों देशों के बीच कारोबार ऐसे समय में मजबूत हो रहा है जब चीन और भारत ने एक-दूसरे की व्यापारिक और आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए काम करते हुए आर्थिक और व्यापारिक जुड़ाव को मजबूत करने के प्रयासों को तेज किया है.

किन देशों से बढ़ा भारत का कारोबार?

आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में सिंगापुर को भारत का निर्यात सालाना आधार पर 160.96 प्रतिशत बढ़कर 1.9 अरब डॉलर हो गया. शुरुआती पहले पांच महीनों में सिंगापुर को निर्यात 96.56 प्रतिशत बढ़कर 9.5 अरब डॉलर रहा. इस दौरान जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, श्रीलंका और इटली को होने वाले भारत के निर्यात में भी वृद्धि दर्ज की गई. हालांकि, अगस्त में संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और सऊदी अरब को निर्यात में गिरावट आई.

पश्चिम एशिया संकट के कारण संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात 26.1 प्रतिशत घटकर 2.4 अरब डॉलर रहा. दूसरी ओर, रूस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, ओमान, मलेशिया, ताइवान और ब्राजील से भारत के आयात में वृद्धि हुई. अगस्त में ओमान से आयात 157.45 प्रतिशत बढ़कर 1.64 अरब डॉलर, ताइवान से 108.31 प्रतिशत बढ़कर 1.6 अरब डॉलर और ब्राजील से 132 प्रतिशत बढ़कर 1.12 अरब डॉलर रहा.

ये भी पढ़ें- Explainer: जब चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं कोई बॉर्डर तो ड्रैगन ने क्यों बनाया सीमा आयोग? 

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