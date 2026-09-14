FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Gold Silver Price: गणेश चतुर्थी पर फीकी पड़ी सोने-चांदी की चमक, जानें दिल्ली से मुंबई तक सर्राफा बाजार में गोल्ड-सिल्वर का भाव

Gold Silver Price: गणेश चतुर्थी पर फीकी पड़ी सोने-चांदी की चमक, जानें दिल्ली से मुंबई तक सर्राफा बाजार में गोल्ड-सिल्वर का भाव

NEET PG 2026 में परसेंटाइल कैसे किया जाएगा कैलकुलेट? रिजल्ट आने से पहले समझ लें, जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

NEET PG 2026 में परसेंटाइल कैसे किया जाएगा कैलकुलेट? रिजल्ट आने से पहले समझ लें, जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

VIDEO: 'कार से पीछा किया, फिर मारी टक्कर', गुरुग्राम में स्पोर्ट्स बाइक सवार महिला से बदसलूकी

VIDEO: 'कार से पीछा किया, फिर मारी टक्कर', गुरुग्राम में स्पोर्ट्स बाइक सवार महिला से बदसलूकी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट

Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

जिस बांग्लादेश की हिल्सा को सालों से इंपोर्ट करता था भारत, उसी को 2 महीने में 500 टन मछली की एक्सपोर्ट

बांग्लादेश को हिल्सा मछली का गढ़ माना जाता है. यही वजह है कि भारत समेत कई देश सालों से बांग्लादेश की इस मछली को वहां से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब बाजी पलट गई है. इस साल भारत ने बांग्लादेश की शान मानी जाने वाली हिल्सा को उसी देश को एक्सपोर्ट किया है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Sep 14, 2026, 11:28 AM IST

जिस बांग्लादेश की हिल्सा को सालों से इंपोर्ट करता था भारत, उसी को 2 महीने में 500 टन मछली की एक्सपोर्ट

Credit Image-AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बांग्लादेश को अलग अलग तरह की मछलियों का भंडार माना जाता है. यही वजह है कि पिछले कई सालों से भारत बांग्लादेश से हिल्सा जैसी मछलियों का इंपोर्ट करता था, लेकिन अब बाजी बदल गई है. पिछले दो महीनों में भारत ने बांग्लोदश की करीब 500 टन हिल्सा का एक्सपोर्ट किया है. कारोबारियों की मानें तो अभी आने वाले कुछ ​ही दिनों में 150 से 200 टन और हिल्सा का ​एक्सपोर्ट किया जाएगा. यह बांग्लादेश की महंगी मछलियों में से एक है, जिसे पहले भारत इंपोर्ट करता था, लेकिन अब एक्सपोर्ट कर रहा है. आइए जानते हैं कि इस बदलाव के पीछे की असली वजह क्या है और इसका मछली प्रेमियों की थाली पर क्या असर पड़ने वाला है.

हिल्सा के व्यापार में आया बड़ा उलटफेर

आम तौर पर यह तस्वीर दिखती थी कि बांग्लादेश से पद्मा नदी की स्वादिष्ट हिल्सा भारत के बाजारों में आती थी, लेकिन पिछले दो महीनों का आंकड़ा बिल्कुल हैरान करने वाला है. भारत ने बांग्लादेश को लगभग 500 टन हिल्सा मछली का निर्यात किया है. कोलकाता और हावड़ा के थोक मछली कारोबारियों के अनुसार, यह व्यापार के इतिहास में एक नया मोड़ है, क्योंकि पहले भारत खुद बांग्लादेश से इस मछली का आयात करता था. इतना ही नहीं, आने वाले कुछ हफ्तों में 150 से 200 टन और हिल्सा भेजने की तैयारी चल रही है. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के मछली उत्पादक और निर्यातक ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर कारोबारियों को एक नया आर्थिक विकल्प मिला है.

बांग्लादेश में क्यों पड़ी हिल्सा की भारी किल्लत

दुनिया में सबसे ज्यादा हिल्सा पैदा करने वाले देशों में बांग्लादेश टॉप पर है, लेकिन अचानक यहां हिल्सा का संकट कैसे आ गया. एक्सपर्ट्स की मानें तो इस साल वहां स्थानीय स्तर पर हिल्सा के उत्पादन में भारी कमी दर्ज की गई है. घरेलू मांग को पूरा करने और बाजार में ग्राहकों की नाराजगी से बचने के लिए वहां के व्यापारियों के सामने भारत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था. ये सिर्फ एक सामान्य व्यापार नहीं है, बल्कि इस बार गुजरात के तटों से निकलने वाली वह हिल्सा बांग्लादेश भेजी जा रही है, जिसे भारत के स्थानीय बाजारों में कम पसंद किया जाता था. गुजरात की हिल्सा में अंडों (Roe) की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो भारत के ज्यादातर उपभोक्ताओं को कम भाती है, लेकिन चटगांव और सिल्हेट जैसे बांग्लादेशी इलाकों में इस रो-फिल्ड (अंडों वाली) मछली की जबर्दस्त डिमांड है. वहां व्यापारी इन अंडों को अलग से प्रोसेस कर विदेशों में री-एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं.

भरूच बंदरगाह और हावड़ा बाजार से ऐसे चल रहा कारोबार

इस पूरी ट्रेड बाजीगरी के पीछे भारत के दो बड़े लॉजिस्टिक हब काम कर रहे हैं. इनसे बड़ी खेप गुजरात के भरूच बंदरगाह के रास्ते समुद्री और मैरीटाइम रूट से भेजी जा रही है, जबकि कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के हावड़ा थोक मछली बाजार के जरिए भी हैंडल किया जा रहा है. आम तौर पर भारत बांग्लादेश को रोहू, बोआल, पार्शे और टेंगरा जैसी मछलियां भेजता था, लेकिन हिल्सा का इस तरह निर्यात होना एक नया मील का पत्थर है. इस अंतरराष्ट्रीय डिमांड की वजह से मछली कारोबार से जुड़े लोगों और एक्सपोर्टर्स की आमदनी में तेजी आई है. हालांकि, त्योहारी सीजन के समय लोकल मार्केट में कीमतों और सप्लाई पर इसका क्या संतुलन रहेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

क्या इस बार फेस्टिव सीजन फीका रहेगा या मिलेगा सरप्राइज

हर साल दुर्गा पूजा के आसपास बांग्लादेश सरकार भारत के लिए हिल्सा एक्सपोर्ट के कोटे को मंजूरी देती थी. जैसे पिछले साल 1,200 टन की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस बार बांग्लादेश में खुद उत्पादन घटने के कारण भारत को पारंपरिक रूप से पद्मा नदी की हिल्सा मिलने पर अब तक संशय बना हुआ है. यानी इस बार समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं, जहां भारत खुद आयातक से निर्यातक की भूमिका में आकर पड़ोसी देश की थाली की शान बढ़ा रहा है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement