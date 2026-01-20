FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeबिजनेस

बिजनेस

भारत और EU के बीच होगी 'मदर ऑफ डील्स', ऐतिहासिक FTA के बेहद करीब दोनों पक्ष

भारत और यूरोपीय संघ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के बेहद करीब हैं. यह डील 200 करोड़ लोगों के बाजार को जोड़ेगी और वैश्विक जीडीपी के लगभग 25 प्रतिशत हिस्से को कवर करेगी.

राजा राम

Updated : Jan 20, 2026, 10:55 PM IST

भारत और EU के बीच होगी 'मदर ऑफ डील्स', ऐतिहासिक FTA के बेहद करीब दोनों पक्ष

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के रिश्तों में एक बड़ा मोड़ आने वाला है. EU की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लिएन ने संकेत दिए हैं कि दोनों पक्ष एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा के बेहद करीब हैं. यह समझौता न सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा. अगले सप्ताह होने वाला भारत-EU शिखर सम्मेलन इस दिशा में अहम साबित हो सकता है.

दरअसल, यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लिएन ने कहा है कि भारत और EU एक ऐसे व्यापार समझौते के करीब हैं, जिसे अब तक का सबसे बड़ा और अहम समझौता माना जा रहा है. उन्होंने यह बात स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) की बैठक के दौरान कही. उनके अनुसार, यह प्रस्तावित FTA करीब 200 करोड़ लोगों को एक साझा बाजार से जोड़ेगा और वैश्विक जीडीपी के लगभग एक-चौथाई हिस्से को कवर करेगा.

गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे

उर्सुला वॉन ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यूरोप उसके साथ पहले कदम का फायदा लेना चाहता है. उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया, जिस पर दोनों पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए. उनके शब्दों में, "अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन हम एक बहुत बड़ी डील के बेहद करीब हैं." गौरतलब है कि, उर्सुला वॉन 25 से 27 जनवरी के बीच भारत दौरे पर रहेंगी. इस दौरान उनके साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा भी होंगे. दोनों नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे. इस बैठक में व्यापार के साथ-साथ रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग पर भी चर्चा होगी. FTA के अलावा, भारत और EU के बीच रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को लेकर भी सहमति बनने की उम्मीद है. इस साझेदारी से दोनों पक्षों के बीच रक्षा उत्पादन, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बढ़ेगा. भारतीय कंपनियों को EU के सुरक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका भी मिल सकता है.

बातचीत अब अंतिम चरण में

उर्सुला वॉन ने वैश्विक जियोपॉलिटिक्स का जिक्र करते हुए कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे आज EU की प्राथमिकताओं में शामिल हैं. ऐसे समय में भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार के साथ मजबूत संबंध बनाना यूरोप के लिए जरूरी है. भारत और EU वर्ष 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं. दोनों के बीच FTA पर बातचीत पहली बार 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में यह प्रक्रिया रुक गई थी. जून 2022 में बातचीत दोबारा शुरू हुई और अब यह अंतिम चरण में पहुंच गई है.

यह भी पढ़ें: चीन, रूस और अमेरिका... अचानक महाशक्तियों की 'आंख का तारा' क्यों बना ग्रीनलैंड?

भारत के लिए एक मजबूत विकल्प

दरअसल, इस घटनाक्रम को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के संदर्भ में भी अहम माना जा रहा है. भारत पर अमेरिकी टैरिफ दबाव के बीच EU के साथ यह डील भारत के लिए एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर सकती है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहले ही इस समझौते को "मदर ऑफ ऑल डील्स" बता चुके हैं. मिली जानकारी के अनुसार, FTA पर औपचारिक हस्ताक्षर कानूनी प्रक्रियाओं और EU संसद की मंजूरी के बाद किए जाएंगे. शिखर सम्मेलन के बाद भारत-EU बिजनेस फोरम का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी.

