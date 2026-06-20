भारत ने बदली LPG खरीद की रणनीति, खाड़ी देशों पर निर्भरता कम की, अब यहां से आ रही गैस, लिस्ट में ईरान भी शामिल

घरेलू गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि की गई. इसके कारण सरकारी तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

ईरान युद्ध के कारण सरकारी तेल कंपनियों को भारी नुकसान.

भारत ने अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस और नीदरलैंड से LPG खरीद बढ़ाई.

ईरान भी भारत के आयात स्रोतों में फिर से शामिल हो गया.

पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच भड़के संघर्ष के बाद भारत ने अपनी एलपीजी आयात रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया है. युद्ध का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ा जिसके बाद कई जरूरी कदम उठाए गए. इस संकट के दौरान भारत में एलपीजी की हाहाकारी किल्लत तो नहीं हुई, लेकिन इसकी भारी कीमत देश की सरकारी तेल कंपनियों को उठानी पड़ी है. ईरान युद्ध के कारण सरकारी तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है.

भारत ने रणनीति में क्या बदलाव किए?

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'क्रिसिल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के आयात के स्रोतों में विविधता लाई है. भारत ने खाड़ी क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका, ईरान और कई अन्य देशों से खरीद बढ़ा दी है. परंपरागत रूप से भारत अपनी लगभग 90 प्रतिशत एलपीजी जरूरतें पश्चिम एशियाई देशों से पूरी करता रहा है. लेकिन, क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2026 तक अमेरिका भारत के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया और कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई तक पहुंच गई, जबकि फरवरी में यह केवल 8 प्रतिशत थी. 2025 के अंत में भारत और अमेरिका के बीच 22 लाख टन प्रति वर्ष एलपीजी आपूर्ति का समझौता हुआ था. यह समझौता भारत की सालाना एलपीजी आयात जरूरतों का लगभग 10 प्रतिशत पूरा करता है.

भारत ने ईरान से भी खरीदी LPG

क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है कि हाल ही में ईरान भी भारत के आयात स्रोतों में फिर से शामिल हो गया और अप्रैल में कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिशत रही. इसके अलावा, भारत ने अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों से भी एलपीजी की खरीद की. आयात के स्रोतों में विविधता लाने की इस रणनीति से संघर्ष के दौरान आपूर्ति सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिली.

बढ़ी हुई कीमतों का असर घरेलू खपत पर पड़ा

घरेलू गैस की आपूर्ति में बाधा और बढ़ी हुई कीमतों का असर घरेलू खपत पर भी पड़ा. फरवरी में जहां भारत की एलपीजी खपत 32 लाख टन थी, वहीं अप्रैल में यह घटकर 24.7 लाख टन रह गई. ऊंची कीमतों और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों ने मांग को प्रभावित किया. वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 3.32 करोड़ टन एलपीजी खपत दर्ज की गई थी, जो सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की वृद्धि थी. लेकिन इसके बाद के महीनों में मांग में तेज गिरावट देखने को मिली.

मई में 20 प्रतिशत कम हो गई एलपीजी की मांग

मार्च और अप्रैल में एलपीजी की मांग सालाना आधार पर 13 प्रतिशत घटी, जबकि मई में यह गिरावट और बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंच गई. रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्योंकि उन्हें बाजार आधारित कीमतों का सामना करना पड़ा और बढ़ती लागत का असर उन पर तुरंत पड़ा. दूसरी ओर, घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अपेक्षाकृत स्थिर रही क्योंकि रसोई गैस की खुदरा कीमतों में सीमित बढ़ोतरी की गई. क्रिसिल के अनुमान के अनुसार, मई में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अंडर-रिकवरी 651 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई. वहीं मार्च से मई के बीच सरकारी तेल कंपनियों को कुल मिलाकर लगभग 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा.

(IANS इनपुट के साथ)