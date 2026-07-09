जब 3 प्रतिशत ग्रोथ रेट पर खिसकेगी दुनिया, तब दुगनी स्पीड से दौड़ेगा भारत.... 2026 पर IMF की ताजा रिपोर्ट

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आईएमएफ ने कहा कि आज के दौर में देशों की आर्थिक स्थिति दो बातों पर निर्भर करती है. पहला ये कि ये देश युद्ध से पैदा हुई ऊर्जा संकट की स्थिति से कितने प्रभावित हैं और दूसरा दुनिया की तकनीक वैल्यू चेन में वे कहां आते हैं.
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है... अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया है. जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तीन प्रतिशत ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही होगी, उस समय भारत 6.4 प्रतिशत के साथ दौड़ रहा होगा. आईएमएफ ने 2026-27 और 2027-2028 के लिए नए आंकड़े जारी किए हैं. आईएमएफ की नई रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 में भारत के ग्रोथ रेट में मामूली कमी आने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2027-28 के लिए इसमें बढ़ोतरी की गई है.
आईएमएफ ने बुधवार (8 जुलाई, 2026) को चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को मामूली घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया, जबकि अप्रैल की रिपोर्ट में आईएमएफ ने इसके 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था. हालांकि, इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तीन प्रतिशत रहने का अनुमान है.
6.7 प्रतिशत के साथ दौड़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था
आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) जुलाई रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2027-28 में भारत 6.7 प्रतिशत के ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगा.आईएमएफ का कहना है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. निजी खपत और सेवा क्षेत्र की मजबूत गतिविधियों के दम पर 2026-27 में उसकी वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
आईएमएफ ने कहा कि घरेलू मांग भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की वजह है. जहां ऊंची कीमतें, भू-राजनीकित अनिश्चितता और धीमे वैश्विक व्यापार से विश्व में चुनौतीपूर्ण माहौल है, तब भी भारत में घरेलू खपत देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में मदद कर रहे हैं.
भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, IMF का दावा
आईएमएफ के विश्व आर्थिक अध्ययन प्रभाग की प्रमुख डेनिज इगन ने कहा कि भारत के इकोनॉमी ग्रोथ प्रोजेक्शन में 2026-27 के लिए जो संशोधन किए गए हैं, उसकी दो वजह हैं. उन्होंने कहा कि 2026-27 में देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने वाले सकारात्मक संकेतों का असर एनर्जी प्राइसेज में वृद्धि से काफी हद तक कम हो गया. साथ ही, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर भारत में खुदरा ईंधन कीमतों पर भी अधिक पड़ने की संभावना है. वहीं, 2027-28 में ऊर्जा झटके का असर कम होने की वजह से अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि मध्यम अवधि में भारत की वृद्धि दर करीब 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की संभावना है.
2026 में भारत की अर्थव्यवस्था तीन प्रतिशत रहने का अनुमान
आईएमएफ ने 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तीन प्रतिशत ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने का अनुमान जताया है. हालांकि, 2027 में इसके सुधरकर 3.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई गई है, जबकि 2024-25 के मुकाबले यह फिर भी कम है. उस वक्त का ग्रोथ रेट 3.5 प्रतिशत था.
रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में यह कमी मिडिल ईस्ट के हालातों के असर को दिखाती है. आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया युद्ध और तकनीक की दोहरी लहरों से जूझ रही है. रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के आर्थिक असर को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल और इसकी मजबूत मांग ने संभाल लिया है.
AI और युद्ध विश्व के लिए चुनौती
आईएमएफ ने कहा कि आज के दौर में देशों की आर्थिक स्थिति दो बातों पर निर्भर करती है. पहला ये कि ये देश युद्ध से पैदा हुई ऊर्जा संकट की स्थिति से कितने प्रभावित हैं और दूसरा दुनिया की तकनीक वैल्यू चेन में वे कहां आते हैं. रिपोर्ट के अनुसार जो देश युद्ध में शामिल नहीं और ऊर्जा का निर्यात करते हैं, उन्हें तेल की बढ़ती कीमतों से फायदा मिल रहा है. वहीं जो देश एआई और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे हैं, वे ऊर्जा आयातक होने के बावजूद मजबूत स्थिति में हैं, जबकि वो देश जो तकनीक के क्षेत्र में भी मजबूत नहीं हैं और ऊर्जा के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर हैं, उनकी आर्थिक रफ्तार सुस्त पड़ रही है.
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