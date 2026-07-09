FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
E10 और E20 पेट्रोल में क्या है अंतर? समझें आपकी गाड़ियों के लिए दोनों में से कौन-सा फ्यूल है सेफ

E10 और E20 पेट्रोल में क्या है अंतर? समझें आपकी गाड़ियों के लिए दोनों में से कौन-सा फ्यूल है सेफ

कौन थे चीन के अर्थशास्त्री शानवेन? सरकारी GDP डेटा पर उठाए थे सवाल, हुई संदिग्ध मौत

कौन थे चीन के अर्थशास्त्री शानवेन? सरकारी GDP डेटा पर उठाए थे सवाल, हुई संदिग्ध मौत

क्या है 'ऑपरेशन हार्ड बॉल'? जिसके जरिए सुरक्षा एजेंसियों ने Lawrence Bishnoi गैंग की तोड़ी कमर, जानें कैसे काम करती है यह सीक्रेट स्ट्रैटेजी

क्या है 'ऑपरेशन हार्ड बॉल'? जिसके जरिए सुरक्षा एजेंसियों ने Lawrence Bishnoi गैंग की तोड़ी कमर, जानें कैसे काम करती है यह सीक्रेट स्ट्रैटेजी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

जब 3 प्रतिशत ग्रोथ रेट पर खिसकेगी दुनिया, तब दुगनी स्पीड से दौड़ेगा भारत.... 2026 पर IMF की ताजा रिपोर्ट

आईएमएफ ने कहा कि आज के दौर में देशों की आर्थिक स्थिति दो बातों पर निर्भर करती है. पहला ये कि ये देश युद्ध से पैदा हुई ऊर्जा संकट की स्थिति से कितने प्रभावित हैं और दूसरा दुनिया की तकनीक वैल्यू चेन में वे कहां आते हैं.

Latest News

Neelam

Updated : Jul 09, 2026, 01:01 PM IST

जब 3 प्रतिशत ग्रोथ रेट पर खिसकेगी दुनिया, तब दुगनी स्पीड से दौड़ेगा भारत.... 2026 पर IMF की ताजा रिपोर्ट

IMF ने 2026-27 के लिए भारत का ग्रोथ रेट 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है (Image: AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • 2026-27 में भारत की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने काअनुमान
  • 2027-28 के लिए IMF ने बढ़ाया भारत का ग्रोथ रेट
  • 2026 में वैश्विक ग्रोथ रेट 3 प्रतिशत रहने का अनुमान
  • 2027-28 में वैश्विक ग्रोथ रेट में होगी वृद्धि

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है... अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया है. जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तीन प्रतिशत ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही होगी, उस समय भारत 6.4 प्रतिशत के साथ दौड़ रहा होगा. आईएमएफ ने 2026-27 और 2027-2028 के लिए नए आंकड़े जारी किए हैं. आईएमएफ की नई रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 में भारत के ग्रोथ रेट में मामूली कमी आने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2027-28 के लिए इसमें बढ़ोतरी की गई है.

आईएमएफ ने बुधवार (8 जुलाई, 2026) को चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को मामूली घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया, जबकि अप्रैल की रिपोर्ट में आईएमएफ ने इसके 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था. हालांकि, इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तीन प्रतिशत रहने का अनुमान है.

6.7 प्रतिशत के साथ दौड़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था
आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) जुलाई रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2027-28 में भारत 6.7 प्रतिशत के ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगा.आईएमएफ का कहना है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. निजी खपत और सेवा क्षेत्र की मजबूत गतिविधियों के दम पर 2026-27 में उसकी वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

आईएमएफ ने कहा कि घरेलू मांग भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की वजह है. जहां ऊंची कीमतें, भू-राजनीकित अनिश्चितता और धीमे वैश्विक व्यापार से विश्व में चुनौतीपूर्ण माहौल है, तब भी भारत में घरेलू खपत देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में मदद कर रहे हैं. 

भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, IMF का दावा
आईएमएफ के विश्व आर्थिक अध्ययन प्रभाग की प्रमुख डेनिज इगन ने कहा कि भारत के इकोनॉमी ग्रोथ प्रोजेक्शन में 2026-27 के लिए जो संशोधन किए गए हैं, उसकी दो वजह हैं. उन्होंने कहा कि 2026-27 में देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने वाले सकारात्मक संकेतों का असर एनर्जी प्राइसेज में वृद्धि से काफी हद तक कम हो गया. साथ ही, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर भारत में खुदरा ईंधन कीमतों पर भी अधिक पड़ने की संभावना है. वहीं, 2027-28 में ऊर्जा झटके का असर कम होने की वजह से अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि मध्यम अवधि में भारत की वृद्धि दर करीब 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की संभावना है.

2026 में भारत की अर्थव्यवस्था तीन प्रतिशत रहने का अनुमान
आईएमएफ ने 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तीन प्रतिशत ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने का अनुमान जताया है. हालांकि, 2027 में इसके सुधरकर 3.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई गई है, जबकि 2024-25 के मुकाबले यह फिर भी कम है. उस वक्त का ग्रोथ रेट 3.5 प्रतिशत था.

रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में यह कमी मिडिल ईस्ट के हालातों के असर को दिखाती है. आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया युद्ध और तकनीक की दोहरी लहरों से जूझ रही है. रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के आर्थिक असर को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल और इसकी मजबूत मांग ने संभाल लिया है. 

AI और युद्ध विश्व के लिए चुनौती
आईएमएफ ने कहा कि आज के दौर में देशों की आर्थिक स्थिति दो बातों पर निर्भर करती है. पहला ये कि ये देश युद्ध से पैदा हुई ऊर्जा संकट की स्थिति से कितने प्रभावित हैं और दूसरा दुनिया की तकनीक वैल्यू चेन में वे कहां आते हैं. रिपोर्ट के अनुसार जो देश युद्ध में शामिल नहीं और ऊर्जा का निर्यात करते हैं, उन्हें तेल की बढ़ती कीमतों से फायदा मिल रहा है. वहीं जो देश एआई और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे हैं, वे ऊर्जा आयातक होने के बावजूद मजबूत स्थिति में हैं, जबकि वो देश जो तकनीक के क्षेत्र में भी मजबूत नहीं हैं और ऊर्जा के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर हैं, उनकी आर्थिक रफ्तार सुस्त पड़ रही है. 

यह भी पढ़ें:- जिस यूरेनियम को लेकर लड़ रहे ईरान-अमेरिका, उसी को लेकर भारत ने की बड़ी डील, चीन की नींद उड़ना तय!

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement