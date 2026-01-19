FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच IMF का भारत पर भरोसा बरकरार, आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान

ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच IMF का भारत पर भरोसा बरकरार, आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान

सेहत के लिए Clean Eating के क्या हैं मायने, Sugar Free डाइट कितना सही? एक्सपर्ट से जानें

सेहत के लिए Clean Eating के क्या हैं मायने, Sugar Free डाइट कितना सही? एक्सपर्ट से जानें

EXPLAINED: रोहित के रहते गिल को कप्तान बनाना सही या गलत, क्या है गंभीर-अगरकर का प्लान?

EXPLAINED: रोहित के रहते गिल को कप्तान बनाना सही या गलत, क्या है गंभीर-अगरकर का प्लान?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी

दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी

हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान

हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

Homeबिजनेस

बिजनेस

ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच IMF का भारत पर भरोसा बरकरार, आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान

IMF ने 2025 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 19, 2026, 06:11 PM IST

ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच IMF का भारत पर भरोसा बरकरार, आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  (IMF) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर भरोसा जताया है. ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है. यह संशोधन कंपनियों के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है. इसके साथ ही आईएमएफ का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ के शुरुआती झटकों को वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी हद तक झेल चुकी है. 

ग्रोथ आउटलुक में सुधार

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए उसके ग्रोथ आउटलुक में सुधार किया है. आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 0.7 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है. गौरतलब है कि,  इससे पहले यह अनुमान 6.6 प्रतिशत था. रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर तिमाही में भारतीय कंपनियों के बेहतर कारोबारी नतीजों ने इस सकारात्मक संशोधन में अहम भूमिका निभाई है.

2026 और 2027 में भी मजबूत बनी रहेगी

आईएमएफ ने आगे अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 और 2027 में भी मजबूत बनी रहेगी और इन दोनों वर्षों में करीब 6.4 प्रतिशत की दर से विकास कर सकती है. यह संकेत देता है कि दबावों के बावजूद भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक संभावनाएं स्थिर और मजबूत हैं. आईएमएफ को उम्मीद है कि उत्तरी अमेरिका और एशिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े निवेश में तेजी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था टैरीफ के झटकों से निपटने में सक्षम रहेगी. रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था 2026 में करीब 3.3 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है, जो पहले के अनुमानों से बेहतर है. 

यह भी पढ़ें: जानें कैसे यूरोप और नाटो के लिए बहुत गंभीर है ग्रीनलैंड की स्थिति, क्या है ट्रंप का रुख?

भारत ने अपनी आर्थिक रफ्तार बनाए रखी है

अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर भी आईएमएफ ने अपना अनुमान बढ़ाया है. अब 2026 में अमेरिका की ग्रोथ 2.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पहले 2.1 प्रतिशत था. इसे 2001 के बाद से टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे तेज निवेश का समर्थन मिलने की उम्मीद है. चीन के आउटलुक में भी सुधार किया गया है और उसकी ग्रोथ 4.2 प्रतिशत की जगह 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है. भारत के लिए यह सकारात्मक आउटलुक ऐसे समय आया है, जब हाल के महीनों में कॉरपोरेट अर्निंग्स में कमजोरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ऊंचे वैल्यूएशन और वैश्विक व्यापार तनाव के चलते बाजार पर दबाव देखा गया था. इसके बावजूद भारत ने अपनी आर्थिक रफ्तार बनाए रखी है और आईएमएफ का यह आकलन उसी मजबूती की पुष्टि करता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी
दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी
हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान
हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
Junk Food Side Effects: चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
Surya Grahan 2026: फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
Today's Horoscope 18 January: रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल 
रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं  
इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं
MORE
Advertisement