ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच IMF का भारत पर भरोसा बरकरार, आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान

IMF ने 2025 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर भरोसा जताया है. ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है. यह संशोधन कंपनियों के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है. इसके साथ ही आईएमएफ का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ के शुरुआती झटकों को वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी हद तक झेल चुकी है.

ग्रोथ आउटलुक में सुधार

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए उसके ग्रोथ आउटलुक में सुधार किया है. आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 0.7 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है. गौरतलब है कि, इससे पहले यह अनुमान 6.6 प्रतिशत था. रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर तिमाही में भारतीय कंपनियों के बेहतर कारोबारी नतीजों ने इस सकारात्मक संशोधन में अहम भूमिका निभाई है.

2026 और 2027 में भी मजबूत बनी रहेगी

आईएमएफ ने आगे अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 और 2027 में भी मजबूत बनी रहेगी और इन दोनों वर्षों में करीब 6.4 प्रतिशत की दर से विकास कर सकती है. यह संकेत देता है कि दबावों के बावजूद भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक संभावनाएं स्थिर और मजबूत हैं. आईएमएफ को उम्मीद है कि उत्तरी अमेरिका और एशिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े निवेश में तेजी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था टैरीफ के झटकों से निपटने में सक्षम रहेगी. रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था 2026 में करीब 3.3 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है, जो पहले के अनुमानों से बेहतर है.

भारत ने अपनी आर्थिक रफ्तार बनाए रखी है

The IMF has revised its India GDP growth estimate for FY 2025-26 to 7.3%



Growth is revised upward by 0.7 percentage points to 7.3 per cent for 2025, reflecting the better-than-expected outturn in the third quarter of the year and strong momentum in the fourth quarter. Growth is… pic.twitter.com/cOdiPjt7Fk January 19, 2026

अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर भी आईएमएफ ने अपना अनुमान बढ़ाया है. अब 2026 में अमेरिका की ग्रोथ 2.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पहले 2.1 प्रतिशत था. इसे 2001 के बाद से टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे तेज निवेश का समर्थन मिलने की उम्मीद है. चीन के आउटलुक में भी सुधार किया गया है और उसकी ग्रोथ 4.2 प्रतिशत की जगह 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है. भारत के लिए यह सकारात्मक आउटलुक ऐसे समय आया है, जब हाल के महीनों में कॉरपोरेट अर्निंग्स में कमजोरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ऊंचे वैल्यूएशन और वैश्विक व्यापार तनाव के चलते बाजार पर दबाव देखा गया था. इसके बावजूद भारत ने अपनी आर्थिक रफ्तार बनाए रखी है और आईएमएफ का यह आकलन उसी मजबूती की पुष्टि करता है.

