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जॉब के साथ अपना बिजनेस कैसे शुरू करें? इन 5 आइडिया से होगी एक्स्ट्रा इनकम

How to Start Business with Job: आज के समय में सिर्फ एक नौकरी की सैलरी के भरोसे रहना समझदारी नहीं है, इसलिए हर कोई एक्स्ट्रा कमाई के लिए 'साइड हसल' तलाश रहा है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 10, 2026, 05:40 PM IST

जॉब के साथ अपना बिजनेस कैसे शुरू करें? इन 5 आइडिया से होगी एक्स्ट्रा इनकम

साइड बिजनेस आइडिया (AI Image)

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आज के दौर में हर कोई एक्स्ट्रा इनकम या यूं कहें कि साइड हसल की तलाश में है. नौकरी से घर का खर्च तो चल जाता है, लेकिन अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए या आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद होने के लिए एक खुद का बिजनेस होना बहुत जरूरी है. लेकिन सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर बिजनेस के चक्कर में नौकरी छोड़ दी और काम नहीं चला, तो क्या होगा?

अच्छी बात यह है कि आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप जॉब के सुरक्षित दायरे में रहकर भी अपना एक नया काम शुरू कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको सही प्लानिंग और थोड़े से टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होगी. भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट स्टार्टअप इंडिया और Fiverr, Meesho, Shopify की रिपोर्ट्स के आधार पर, यहां 5 बेहतरीन और प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज के बारे में जानिए, जिन्हें आप अपनी 9 से 5 की नौकरी के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं.

1. फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग  

आप अपनी मौजूदा नौकरी में जो भी काम करते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है. अगर आप कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या अकाउंटिंग में माहिर हैं, तो आप वीकेंड या शाम के समय फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं. 'Upwork', 'Fiverr' जैसी वेबसाइट्स या सोशल मीडिया के जरिए आपको आसानी से क्लाइंट्स मिल सकते हैं. इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कोई नया सेटअप लगाने की जरूरत नहीं होती, बस एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से काम शुरू हो जाता है.

2. रीसेलिंग या ड्रॉपशिपिंग बिजनेस

अगर आपको रीसेलिंग का बिजनेस करना है, तो आज के समय में निवेश न के बराबर है. आप 'Meesho' या 'GlowRoad' जैसे ऐप्स के जरिए कपड़े, ज्वेलरी या होम डेकोर के प्रोडक्ट्स को अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स (व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम) पर शेयर करके बेचना शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा ड्रॉपशिपिंग भी एक शानदार विकल्प है, जहां आपको सामान का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती. जब कोई ग्राहक आपको ऑर्डर देता है, तो आप सीधे सप्लायर से उसे डिलीवर करवा देते हैं. यह काम ऑफिस के ब्रेक टाइम में भी फोन से मैनेज किया जा सकता है.

3. डिजिटल प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन कोर्सेज

अगर आपको किसी खास विषय की गहरी समझ है, जैसे योग, कुकिंग, फोटोग्राफी, या फिर एक्सेल शीट का इस्तेमाल, तो आप उसका एक डिजिटल कोर्स या ई-बुक बना सकते हैं. 'Udemy' या अपनी खुद की वेबसाइट पर इसे एक बार अपलोड कर दीजिए. इसके बाद जब भी कोई इसे खरीदेगा, आपकी कमाई होती रहेगी. इसे 'पैसिव इनकम' कहते हैं, यानी आप सो रहे होंगे या ऑफिस में काम कर रहे होंगे, तब भी आपका यह डिजिटल बिजनेस आपके लिए पैसे कमा रहा होगा.

4. होम-बेक्ड फूड या क्लाउड किचन 

अगर आपको खाना बनाने या बेकिंग का शौक है, तो यह शौक आपको अच्छा मुनाफा दिला सकता है. आप शुरुआत में सिर्फ वीकेंड्स के लिए ऑर्डर लेना शुरू कर सकते हैं. जन्मदिन के केक, कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स या फिर वीकेंड स्पेशल टिफिन सर्विस की मार्केटिंग आप अपनी सोसाइटी या लोकल एरिया में कर सकते हैं. जब काम बढ़ने लगे, तो आप इसे बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं.

5. कंटेंट क्रिएशन 

अगर आप किसी मुद्दे पर खुलकर बात कर सकते हैं या आपको लिखना पसंद है, तो यूट्यूब चैनल या ब्लॉगिंग एक बेहतरीन साइड बिजनेस है. इसके लिए आपको रोज घंटों देने की जरूरत नहीं है. आप वीकेंड पर 2-3 वीडियो शूट कर सकते हैं और उन्हें पूरे हफ्ते धीरे-धीरे शेड्यूल करके पोस्ट कर सकते हैं. एक बार जब आपके पास अच्छी ऑडियंस आ जाती है, तो विज्ञापनों और स्पॉन्सरशिप से अच्छी खासी कमाई होने लगती है.

इन बातों का रखें खास ख्याल

जॉब के साथ बिजनेस करते समय हमेशा याद रखें कि आपकी मौजूदा नौकरी पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए. अपने ऑफिस के समय में सिर्फ ऑफिस का काम करें और बिजनेस के लिए सुबह, शाम या वीकेंड का वक्त तय करें.

भारत के मशहूर आंत्रप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स और बिजनेस एक्सपर्ट्स जैसे 'योरस्टोरी' और 'स्टार्टअप इंडिया' की गाइड्स हमेशा सलाह देते हैं कि किसी भी नए बिजनेस को तब तक फुल-टाइम न बनाएं, जब तक कि उससे होने वाली कमाई आपकी मौजूदा सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा न हो जाए. शुरुआती दौर में बूटस्ट्रैपिंग यानी कम से कम पैसों में काम शुरू करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है. तो देर किस बात की? अपनी पसंद का कोई एक आइडिया चुनिए, एक छोटा सा प्लान बनाइए और आज से ही अपने सपनों की उड़ान की शुरुआत कीजिए.

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