घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं सऊदी अरब में फ्लैट, भारतीयों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने की पूरी गाइड

सऊदी अरब ने ग्लोबल इनवेस्टर्स और विदेशियों को लुभाने के लिए अपने रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा बदलाव किया है.
सऊदी अरब (Image Source- Magnific)
- सऊदी अरब ने नया रियल एस्टेट ओनरशिप कानून लागू किया
- सऊदी प्रॉपर्टीज पोर्टल नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया
- दुनिया का कोई भी विदेशी नागरिक घर बैठे खरीद सकता है प्रॉपर्टी
- मक्का और मदीना में प्रॉपर्टी लेने के लिए विशेष नियम है
सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लगातार बड़े बदलाव कर रहा है. इसी कड़ी में वहां की सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए रियल एस्टेट खरीदने के नियमों को काफी आसान बना दिया है. इसके लिए एक नया रियल एस्टेट ओनरशिप कानून लागू किया गया है, जिसके तहत एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है.
इस पोर्टल का नाम है सऊदी प्रॉपर्टीज पोर्टल. इस नए सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति या कोई विदेशी कंपनी घर बैठे-बैठे सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीदने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकती है. इस पोर्टल के जरिए पात्रता जांचने से लेकर, दस्तावेज जमा करने, आवेदन को ट्रैक करने और अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज को देखने तक का सारा काम एक ही जगह हो जाता है.
मक्का और मदीना के लिए क्या हैं नियम?
सऊदी अरब की रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी (REGA) ने साफ किया है कि देश के दो सबसे पवित्र शहरों- मक्का और मदीना, में प्रॉपर्टी खरीदने के नियम अलग हैं. इन दोनों शहरों में जमीन या मकान खरीदने का अधिकार सिर्फ सऊदी अरब की कंपनियों और दुनिया भर के मुस्लिम नागरिकों को ही है, चाहे वे सऊदी में रहते हों या बाहर. इसके अलावा, रियाद और जेद्दा जैसे बड़े शहरों के लिए भी भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से एक साफ गाइडलाइन तैयार की गई है.
भारतीय सऊदी अरब में प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं?
अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं और सऊदी अरब में निवेश करना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा-
- अपनी पात्रता जांचें- सबसे पहले सऊदी प्रॉपर्टीज पोर्टल पर जाकर यह चेक करें कि आप वहां के विदेशी रियल एस्टेट कानून के तहत योग्य हैं या नहीं, और जिस जगह आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वहां विदेशियों को खरीदने की अनुमति है या नहीं.
- डिजिटल पहचान बनाएं- सऊदी अरब में किसी भी सरकारी काम या प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री के लिए आपके पास एक डिजिटल पहचान होना जरूरी है. इसके बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा.
- नफाथ ऐप डाउनलोड करें- अपने स्मार्टफोन में सऊदी सरकार का आधिकारिक ऑथेंटिकेशन ऐप Nafath डाउनलोड करें और अपनी डिजिटल आईडी से लॉगिन करें. यह ऐप आपकी पहचान को वेरिफाई करता है.
- पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन- सऊदी प्रॉपर्टीज पोर्टल पर जाएं, रजिस्टर न्यू अकाउंट पर क्लिक करें, फिर इंडिविजुअल और उसके बाद इंडिविजुअल बेनिफिशियरी को चुनें. अपनी डिजिटल आईडी दर्ज कर अकाउंट बना लें.
- प्रॉपर्टी खोजें- अप्रूव्ड जोन में मौजूद प्रॉपर्टीज को देखें और वहां के रजिस्टर्ड डीलर्स या डेवलपर्स से संपर्क करें.
- दस्तावेज अपलोड करें- जरूरी कागजात पोर्टल पर सबमिट करें. सिस्टम ऑनलाइन ही आपके सारे दस्तावेजों की जांच कर लेगा.
- फीस का भुगतान- तय सरकारी फीस और ट्रांजैक्शन चार्ज को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिए जमा करें.
- एग्रीमेंट पर साइन- खरीद का समझौता पूरी तरह डिजिटल तरीके से होता है. इसे ऑनलाइन ही नोटरी भी कर दिया जाता है, जिससे कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ती.
- मालिकाना हक पाएं- प्रक्रिया पूरी होते ही आपका नाम नेशनल रियल एस्टेट रजिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक टाइटल डीड (रजिस्ट्री के कागज) मिल जाएंगे.