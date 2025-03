एक करोड़ रुपये सुनते ही बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन साल 2050 में इसकी कीमत क्या होगी, जानकर हैरान रह जाएंगे. महंगाई दर के साथ कैसे मिलाएं तालमेल, समझें.

TRENDING NOW

Future value of 1 crore in 2050: आज के समय में 1 करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम लग सकती है और आपको लग सकता है कि 25 साल में निवेश करके इतनी रकम हासिल करना वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. हालांकि, महंगाई के कारण, यह पूरी तरह सच नहीं हो सकता है. महंगाई समय के साथ पैसे की परचेजिंग पावर कम करती है, जिसका मतलब है कि आज जो 1 लाख रुपए की कीमत है, वह 15-20 साल में 2-3 लाख रुपए की हो सकती है. इसलिए, अगर महंगाई दर 5% पर बनी रहती है, तो 2050 में 1 करोड़ रुपए की कीमत कितनी होगी?

महंगाई कैसे बचत पर असर डालती है?

मान लीजिए कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जैसी बचत योजनाओं में निवेश कर रहे हैं. उस स्थिति में, यह विचार करना आवश्यक है कि क्या उनका रिटर्न महंगाई को मात दे सकता है या नहीं? पिछले कुछ वर्षों में, भारत की मुद्रास्फीति दर 4% से 6% के बीच रही है. अगले 25 वर्षों के लिए 5% की औसत महंगाई दर मानते हुए, आपकी बचत का वास्तविक मूल्य समय के साथ कम होता जाएगा.

अगर हम 5% की वार्षिक मुद्रास्फीति (महंगाई) मानें, तो 2050 तक 1 करोड़ रुपये की असली कीमत:

25 साल बाद लगभग 29 लाख रुपये के बराबर होगी.

अगर महंगाई दर 6% हुई, तो 2050 में 1 करोड़ रुपये सिर्फ 23 लाख रुपये के बराबर होंगे.

और अगर महंगाई 7% पर चली गई, तो 1 करोड़ रुपये की क्रय शक्ति घटकर 18 लाख रुपये रह जाएगी.

यह भी पढ़ें- शार्क टैंक इंडिया सीजन 4: '1 घंटे में 1 करोड़ कमाते हो, यहां क्या कर रहे हो', इन्फ्लुएंसर गौरव तनेजा की कमाई ने चौंकाया

आगे की राह...

अगर आप 2050 तक अपनी संपत्ति की असली कीमत बचाना चाहते हैं, तो सिर्फ पैसे बचाने से काम नहीं चलेगा. इंवेस्टमेंट जरूरी है. स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और अन्य एसेट्स में निवेश करना महंगाई को मात देने में मदद कर सकता है. 2050 में 1 करोड़ रुपये आज जितने प्रभावी नहीं होंगे. महंगाई की दर को देखते हुए, आज का 1 करोड़ रुपये तब तक कुछ लाख रुपये जितना ही असरदार रहेगा. इसलिए, भविष्य के लिए सिर्फ पैसे बचाने के बजाय समझदारी से निवेश करना ही असली समाधान है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.