गोल्ड में आज 1 लाख लगाए तो 2050 तक कितनी होगी वैल्यू? या डायमंड बेहतर ऑप्शन, एक्सपर्ट की राय

साल 2001 में भारत में 24 कैरेट सोने का औसत भाव करीब 4,300 रुपये प्रति 10 ग्राम था, वहीं 1975 में भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 540 रुपये थी.

सोना खरीदना भारतीयों के लिए सिर्फ शौक या परंपरा नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त के लिए पैसे बचाने का एक तरीका भी रहा है. शादी-ब्याह हो या फ्यूचर प्लानिंग, गोल्ड पर लोगों का भरोसा लंबे समय से कायम है. पिछले कुछ दशकों में सोने की कीमतों में जिस तरह उछाल आया है, उसने इसे निवेश के लिहाज से भी खास बना दिया है. ऐसे में सवाल है कि अगर आज कोई गोल्ड में 1 लाख रुपये लगाता है, तो 2050 तक उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? और क्या लंबी अवधि के निवेश के लिए सोना, डायमंड से बेहतर ऑप्शन है?

सराफा व्यापारी और गोल्ड मार्केट एक्सपर्ट भरत जैन ने DNA हिंदी से बातचीत में अनुमान जताया कि साल 2050 तक सोने की कीमत 5 से 8 लाख रुपये प्रति तोला तक पहुंच सकती है. उनके मुताबिक, दुनिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की सोने में खरीदारी और महंगाई जैसे कारण गोल्ड की कीमतों को सहारा दे रहे हैं. हालांकि, ये भविष्य का अनुमान है, कोई पक्की गारंटी नहीं कि कीमत इसी स्तर तक पहुंचेगी.

आज गोल्ड में 1 लाख लगाए तो 2050 तक कितने हो सकते हैं?

अगर एक्सपर्ट के अनुमान को ध्यान में रखें, तो आने वाले वर्षों में सोने की कीमत में अच्छी बढ़त की संभावना जताई जा रही है. आज मंगलवार (13 अक्टूबर 2026) को दिल्ली में सोने का भाव डेढ़ लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है. ऐसे में एक्सपर्ट के दिए गए अनुमान के मुताबिक, आज निवेश किए गए 1 लाख रुपये की वैल्यू 2050 तक 6 से 7 लाख रुपये हो सकती है यानी निवेश की रकम लगभग 7 गुना होने की संभावना बताई जा रही है. लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है. ये आंकड़ा अनुमान पर आधारित है, निश्चित रिटर्न नहीं.

सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की कीमत, ब्याज दरों, रुपये की स्थिति और दुनिया के आर्थिक हालात से प्रभावित होती हैं. इसके अलावा, सोना खरीदते समय मेकिंग चार्ज और जीएसटी जैसे खर्च भी लग सकते हैं. बेचने पर मिलने वाली रकम भी खरीद मूल्य से अलग हो सकती है. इसलिए 2050 के लिए निवेश की योजना बनाते वक्त सिर्फ संभावित कीमत को नहीं, बल्कि बीच के उतार-चढ़ाव और वास्तविक खर्चों को भी ध्यान में रखना चाहिए.

25 साल में कितना बदल गया सोने का भाव?

सोने की कीमतों का पुराना रिकॉर्ड देखें, तो इसकी लंबी अवधि की तेजी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. साल 2001 में भारत में 24 कैरेट सोने का औसत भाव करीब 4,300 रुपये प्रति 10 ग्राम था. 2025 में इसका औसत भाव लगभग 1.23 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया था यानी करीब 25 साल में सोना लगभग 28 गुना महंगा हो गया. हालांकि, अलग-अलग बाजारों और कीमतों की गणना के तरीके के कारण आंकड़ों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

50 साल में सोने ने कितनी लगाई छलांग?

अब अगर 50 साल का हिसाब देखें, तो तस्वीर और भी दिलचस्प नजर आती है. 1975 में भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 540 रुपये थी. वहीं, आज कीमत डेढ़ लाख से ऊपर है. इन आंकड़ों से साफ है कि लंबे समय में सोने ने कीमत के लिहाज से बड़ी बढ़त दर्ज की है. हालांकि, बीते 50 साल का रिटर्न देखकर ये मान लेना सही नहीं होगा कि आने वाले 25 साल में भी सोना बिल्कुल इसी रफ्तार से बढ़ेगा. भविष्य की कीमतें कई आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी.

गोल्ड या डायमंड, किसमें पैसा लगाना बेहतर?

गोल्ड और डायमंड में निवेश की तुलना करते समय दोनों के बाजार को समझना जरूरी है. भरत जैन के मुताबिक, डायमंड ज्वैलरी की बिक्री में गोल्ड ज्वैलरी जैसी तेजी नहीं दिख रही है. वहीं, सोने के आभूषणों की मांग बनी हुई है. ग्राहक अब 22 कैरेट के अलावा 18 और 9 कैरेट के विकल्प भी देख रहे हैं. लैब-ग्रोन डायमंड का चलन बढ़ने के बीच सादी सोने की ज्वैलरी की लोकप्रियता भी कायम है.

निवेश के लिहाज से गोल्ड का एक बड़ा फायदा ये है कि इसकी कीमत का बाजार भाव पता करना और इसे बेचने के लिए खरीदार ढूंढना आम तौर पर आसान होता है. इसके उलट, डायमंड की कीमत उसकी क्वालिटी, कट, रंग, पारदर्शिता, प्राकृतिक या लैब-ग्रोन होने और दोबारा बिक्री के बाजार पर निर्भर करती है. हीरे की ज्वैलरी खरीदने पर ये जरूरी नहीं कि बेचते समय भी उतनी ही रकम मिल जाए.

'सोना ही बेहतर रिटर्न देगा, ये जरूरी नहीं'

भरत जैन ने बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि हर परिस्थिति में सोना ही बेहतर रिटर्न देगा. सही डायमंड का चुनाव और खरीद मूल्य भी अहम हैं. लेकिन अगर मकसद लंबे समय तक संपत्ति बचाना और जरूरत पड़ने पर उसे नकदी में बदलना है, तो गोल्ड कई निवेशकों के लिए ज्यादा व्यावहारिक विकल्प हो सकता है.

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उन्होंने बताया कि 2050 तक निवेश बनाए रखने की योजना है, तो पूरा पैसा सिर्फ एक ही विकल्प में लगाना जरूरी नहीं है. अपनी जरूरत, जोखिम उठाने की क्षमता और आर्थिक लक्ष्य के हिसाब से निवेश बांटना बेहतर हो सकता है. गोल्ड में निवेश के लिए आभूषणों के बजाय गोल्ड ईटीएफ या अन्य विनियमित विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है. हर विकल्प की लागत, नियम और जोखिम अलग होते हैं.

सोने की कीमत 2050 तक 5 से 8 लाख रुपये प्रति तोला पहुंचने का अनुमान आकर्षक जरूर है, लेकिन इसे पक्का वादा नहीं समझना चाहिए. पिछले 50 साल के आंकड़े गोल्ड की मजबूती दिखाते हैं, जबकि डायमंड में निवेश का फैसला ज्यादा सावधानी से करना पड़ता है. इसलिए सिर्फ भविष्य में कीमत बढ़ने की उम्मीद पर पैसा लगाने के बजाय निवेश की अवधि, खर्च और जरूरत को ध्यान में रखकर फैसला करना समझदारी होगी.

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है, निवेश की सलाह नहीं देता. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.)

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