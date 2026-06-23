चार्ट बनने के बाद ट्रेन में कितनी सीटें रह जाती हैं खाली? इनको कैसे कर सकते हैं बुक

ज्यादातर यात्रियों को लगता है कि एक बार ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट बन गया, तो कंफर्म सीट मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है. लेकिन चार्ट बनने के बाद भी ट्रेनों में कई सीटें खाली रह जाती हैं, जिन्हें आप आसानी से बुक कर सकते हैं.

भारतीय रेलवे से सफर करने वाले लगभग हर यात्री को कभी न कभी वेटिंग टिकट की टेंशन से गुजरना ही पड़ा होगा. अक्सर लोगों को लगता है कि ट्रेन का चार्ट बनने के बाद सीट मिलना नामुमकिन होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार्ट बनने के बाद भी ट्रेनों में कई सीटें खाली रह जाती हैं? रेलवे के नियमों के मुताबिक चार्ट बनने के बाद भी आपको कंफर्म सीट मिल सकती है. आपको बताते हैं कि चार्ट बनने के बाद कितनी सीटें खाली रहती हैं और आप इस सीटों को कैसे बुक कर सकते हैं.

चार्ट बनने के बाद कितनी सीटें खाली रह जाती हैं?

चार्ट बनने के बाद आखिर ट्रेन में कितनी सीटें खाली रह जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर रेल यात्री के दिमाग में आता ही होगा. दरअसल, इसकी कोई तय संख्या नहीं होती कि हर ट्रेन में इतनी ही सीटें खाली रहेंगी. ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रेन किस रूट पर चल रही है. इसके अलावा त्योहार का सीजन है या आम दिन है.

क्यों खाली रह जाती हैं ये सीटें?

रेलवे के मुताबिक, चार्ट बनने के बाद खाली रहने वाली सीटों के पीछे मुख्य रूप से दो-तीन वजहें होती हैं. पहली वजह है कैंसिलेशन, कई बार लोग आखिरी वक्त पर अपनी यात्रा रद्द कर देते हैं, ऐसे में वो सीट खाली रह जाती है. दूसरी वजह है अलग-अलग कोटे, रेलवे में वीआईपी, तत्काल, सीनियर सिटीजन और लोअर बर्थ जैसे कई कोटे होते हैं और जब इन कोटो की सीटें बुक नहीं हो पातीं, तो चार्ट बनते समय इन्हें सामान्य सीटों में बदल दिया जाता है. ऐसे में कई बार हर क्लास में कुछ सीटें खाली रह जाती हैं.

इन खाली सीटों को कैसे बुक करें?

चार्ट बनने के बाद बची हुई सीटों को बुक करने के लिए रेलवे करंट बुकिंग की सुविधा देता है. ट्रेन खुलने के समय से करीब 4 घंटे पहले जब पहला चार्ट बनता है, तब से लेकर ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले तक आप इन सीटों की बुकिंग कर सकते हैं. इसके दो आसान तरीके हैं-

1. IRCTC ऐप या वेबसाइट के जरिए (ऑनलाइन तरीका)

सबसे पहले IRCTC ऐप या वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करें.

Book Ticket वाले विकल्प में जाकर अपनी यात्रा की जगह और तारीख डालें.

इसके बाद ऊपर ही आपको Charts / Vacancy का एक विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

अब अपनी ट्रेन का नंबर और बोर्डिंग स्टेशन डालें.

आपके सामने Current Booking का पूरा चार्ट खुल जाएगा, जहां साफ-साफ दिखेगा कि किस डिब्बे में कौन सी सीट खाली है.

अगर सीट खाली है, तो आप वहीं से उसे तुरंत बुक कर सकते हैं. खास बात यह है कि करंट बुकिंग में टिकट के दाम सामान्य से थोड़े कम भी हो सकते हैं.

2. रेलवे स्टेशन के काउंटर से (ऑफलाइन तरीका)

अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो सीधे रेलवे स्टेशन के करंट टिकट काउंटर पर जा सकते हैं. वहां मौजूद कर्मचारी से चार्ट बनने के बाद खाली बची सीटों के बारे में पूछें. अगर सीट उपलब्ध होगी, तो वे आपको तुरंत कंफर्म टिकट दे देंगे. इसके अलावा, आप ट्रेन के अंदर टीटीई से मिलकर भी खाली सीट अलॉट करवा सकते हैं.