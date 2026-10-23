शेयर बाजार में AI कैसे बदल रहा है निवेश का तरीका? एक्सपर्ट से जानिए भविष्य की तस्वीर

मार्केट एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन से समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंशियल मार्केट को कैसे बदल रहा है. साल 2030 तक इसमें क्या-क्या बदलाव आ सकता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की चर्चा आज दुनिया में हर तरफ हो रही है. बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, रक्षा उत्पादन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. मार्केट एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन लिखते हैं कि AI का असर अब लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देने लगा है. मनोज कुमार जैन के मुताबिक, फाइनेंशियल मार्केट में AI की अहमियत तेजी से बढ़ रही है. इसकी वजह है बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से सर्च करने, ट्रेंड पहचानने, रिपोर्ट का विश्लेषण करने और निवेश से जुड़े संकेत समझने की क्षमता.

पहले बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए Excel जैसे टूल का इस्तेमाल किया जाता था. Excel में तय फॉर्मूले की मदद से कुछ ही सकेंड में बड़े डेटा का विश्लेषण करना आसान हो गया था. इससे फाइनेंशियल मार्केट में काम करने का तरीका बदला. हालांकि तकनीक में लगातार हो रहे बदलावों के साथ बाजार की जरूरतें भी बढ़ने लगीं. अब पहले से ज्यादा डेटा को कम समय में प्रोसेस करने और तेजी से नतीजे हासिल करने के लिए बेहतर टूल्स की जरूरत महसूस होने लगी.

ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक उपयोगी विकल्प बनकर उभरा है. यह अलग-अलग एल्गोरिदम की मदद से बड़ी मात्रा में डेटा का तेजी से विश्लेषण करता है. इससे वित्तीय बाजार में फैसले लेने की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती है. मनोज कुमार जैन AI के विकास को फाइनेंशियल मार्केट के तीन चरणों में देखते हैं- एनालिस्ट एरा, एजेंटिक एरा और ऑटोनॉमस फ्यूचर.

एनालिस्ट एरा (2020-2024): जब AI बना रिसर्च असिस्टेंट

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरुआती दौर में इसका मुख्य काम रिपोर्ट पढ़ना, फाइनेंशियल रेशियो की गणना करना, कंपनियों की अर्निंग कॉल का सार तैयार करना और धोखाधड़ी के संभावित संकेतों को पहचानना था. यानी AI का इस्तेमाल एक ऐसे असिस्टेंट के तौर पर किया जा रहा था, जो इंसानों को बेहतर वित्तीय फैसले लेने के लिए जरूरी जानकारी जुटाने में मदद करे.

IBM की 'ग्लोबल बैंकिंग आउटलुक रिपोर्ट' के हवाले से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में 8% बैंकिंग संस्थान जेनरेटिव AI का इस्तेमाल रणनीतिक स्तर पर कर रहे थे. 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 78% हो गया.

इस दौर में AI ने तीन प्रमुख क्षेत्रों में अपनी भूमिका मजबूत की:

रिस्क और कंप्लायंस: बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में नियमों और नियामकीय जरूरतों से जुड़े काम बढ़ने के साथ AI ने रिपोर्ट तैयार करने, रिस्क डेटाबेस की जानकारी का मिलान करने और संभावित कंप्लायंस समस्याओं को पहचानने में मदद की. कोविड-19 के बाद वित्तीय क्षेत्र में नियमों और अनुपालन से जुड़ी जरूरतें तेजी से बढ़ीं. ऐसे में AI ने वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कामों को कम समय में पूरा करने और संभावित समस्याओं की पहले से पहचान करने में काफी मदद की.

पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज: AI की मदद से ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बजट बनाने, छोटे स्तर पर निवेश की योजना तैयार करने और क्रेडिट स्कोर को बेहतर करने में मदद मिल सकती है. इससे आम निवेशकों के लिए वित्तीय सेवाओं को अधिक व्यक्तिगत बनाना संभव होता है.

फ्रॉड और सिक्योरिटी: AI आधारित सिस्टम संभावित धोखाधड़ी के पैटर्न पहचानने, नए खतरों से जुड़े डेटा का विश्लेषण करने और समय पर अलर्ट देने में मदद कर सकते हैं. इससे वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में सहायता मिलती है और नए खतरों से निपटने में मदद मिलती है.

Agentic Era (2026): अब सिर्फ AI टूल नहीं, डिजिटल को-वर्कर

मार्केट एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन के मुताबिक, साल 2026 में AI के इस्तेमाल में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब बात सिर्फ AI टूल तक सीमित नहीं है. बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां Agentic AI की ओर बढ़ रही हैं. ऐसे सिस्टम को डिजिटल को-वर्कर की तरह देखा जा रहा है, जो तय निर्देशों और अधिकारों के दायरे में कई चरणों वाले काम खुद पूरा कर सकते हैं.

इसके कुछ वैश्विक उदाहरण अहम हैं

गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs): कंपनी Anthropic के Claude के साथ ऑटोनॉमस एजेंट विकसित करने पर काम कर रही है, जिनका इस्तेमाल ट्रेड अकाउंटिंग और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग जैसे कामों में किया जा सकता है.

कंपनी Anthropic के Claude के साथ ऑटोनॉमस एजेंट विकसित करने पर काम कर रही है, जिनका इस्तेमाल ट्रेड अकाउंटिंग और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग जैसे कामों में किया जा सकता है. लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप: यह बैंक पूरे संगठन में एजेंटिक AI का इस्तेमाल बढ़ा रहा है. इसका लक्ष्य साल 2026 में धोखाधड़ी की जांच जैसे कामों को ऑटोमेट करके 100 मिलियन पाउंड का मूल्य हासिल करना है.

यह बैंक पूरे संगठन में एजेंटिक AI का इस्तेमाल बढ़ा रहा है. इसका लक्ष्य साल 2026 में धोखाधड़ी की जांच जैसे कामों को ऑटोमेट करके 100 मिलियन पाउंड का मूल्य हासिल करना है. HSBC: बैंक के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रमुख ने इस सप्ताह कहा कि अगले 2 से 4 वर्षों में AI एजेंट वित्तीय बाजारों में इंसानों की जगह ट्रेडिंग कर सकते हैं. इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग और डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकों की भी भूमिका हो सकती है.

बैंक के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रमुख ने इस सप्ताह कहा कि अगले 2 से 4 वर्षों में AI एजेंट वित्तीय बाजारों में इंसानों की जगह ट्रेडिंग कर सकते हैं. इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग और डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकों की भी भूमिका हो सकती है. डेलॉयट (Deloitte): अपनी 2026 की वित्तीय सेवा क्षेत्र से जुड़ी भविष्यवाणियों की रिपोर्ट में कंपनी ने AI को मुनाफा बढ़ाने वाले माध्यम के रूप में देखा है. रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक, AI आधारित बैंकिंग उत्पाद 2030 तक बड़े बैंकों के राजस्व में 75 अरब डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकते हैं.

वित्तीय बाजार और वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े विशेषज्ञों के लिए AI कई तरह से उपयोगी साबित हो सकता है. इसकी मदद से हजारों रिपोर्ट का विश्लेषण करना, बाजार में निवेशकों के रुझान को समझना और जरूरी जानकारियां हासिल करना आसान हो जाता है.

AI इन जानकारियों के आधार पर निवेश से जुड़े सुझाव भी दे सकता है. इसके बाद मानव सलाहकार इन जानकारियों को समझकर निवेशकों के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार कर सकते हैं. इससे वित्तीय सलाहकारों को सही समय पर बेहतर निवेश फैसले लेने में मदद मिल सकती है. हालांकि, अंतिम निर्णय लेते समय मानवीय समझ और विशेषज्ञों की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी.

Autonomous Future (2027-2030): आगे क्या बदलेगा?

आने वाले वर्षों में सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि वित्तीय संस्थान AI अपनाते हैं या नहीं. असली चुनौती यह होगी कि वे AI को कितनी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के साथ इस्तेमाल करते हैं. मनोज कुमार जैन के मुताबिक, फाइनेंशियल मार्केट में AI के अगले चरण को चार बड़े बदलावों से समझा जा सकता है.

1. बैंकिंग सेवाएं होंगी ज्यादा तेज

भविष्य में AI, APIs और इंस्टेंट सेटलमेंट का मेल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को बदल सकता है. क्रेडिट से जुड़े फैसले, फ्रॉड की पहचान और ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक सेवाएं देने जैसे काम सीधे डिजिटल सिस्टम में शामिल किए जा सकेंगे. इन तकनीकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से सीधे जोड़ने से लेन-देन जल्दी पूरा होगा. इससे जोखिम कम करने और धोखाधड़ी रोकने में भी मदद मिलेगी.

2. आम निवेशकों तक पहुंचेगी एडवांस रिसर्च

क्वांटम कंप्यूटिंग से प्रेरित एल्गोरिदम की मदद से निवेश पोर्टफोलियो के लाखों संभावित नतीजों का विश्लेषण किया जा सकेगा. इससे निवेशकों को बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है. कुछ प्लेटफॉर्म पहले से ही बेंचमार्क के मुकाबले 2 फीसदी से अधिक अतिरिक्त रिटर्न (अल्फा) देने का दावा कर रहे हैं. इस तरह के टूल धीरे-धीरे रिटेल निवेशकों तक भी पहुंच सकते हैं.

भारत में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर AI आधारित रिसर्च और एनालिसिस को ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं. हालांकि, बेहतर तकनीक या एडवांस एनालिसिस से बेहतर रिटर्न की गारंटी नहीं मिलती. निवेश का प्रदर्शन बाजार की परिस्थितियों और जोखिम पर भी निर्भर करेगा.

3. साथ मिलकर काम करेंगे इंसान और AI

AI के आने से वित्तीय क्षेत्र के पेशेवरों की भूमिका खत्म नहीं होगी, बल्कि उनके काम करने का तरीका बदलेगा. AI बार-बार किए जाने वाले और समय लेने वाले काम संभाल सकता है. इससे वित्तीय विशेषज्ञों को रणनीति बनाने और जरूरी फैसले लेने के लिए अधिक समय मिलेगा.

भविष्य में इंसानों और AI की संयुक्त भूमिका वाला मॉडल ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है. वित्तीय सेवा कंपनियां AI की मदद से कम समय में अधिक ग्राहकों को सेवाएं दे सकेंगी. इससे कर्मचारियों के समय और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना भी आसान होगा.

4. AI पर निगरानी जरूरी

AI के साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं. AI के कई मॉडल इस तरह काम करते हैं कि उनके फैसलों के पीछे की पूरी प्रक्रिया को समझना मुश्किल होता है. इसे 'ब्लैक बॉक्स' कहा जाता है. ऐसे में यह जरूरी है कि AI के फैसलों को समझा जा सके और उनकी जांच की जा सके.

वित्तीय बाजारों में AI को ट्रेडिंग से जुड़े फैसले लेने का अधिकार मिलने के साथ ही नियामक संस्थाएं बाजार की स्थिरता पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. सरकारों और नियामकों के सामने चुनौती है कि वे AI के इस्तेमाल को प्रभावी नियमों के दायरे में लाएं.

इसका उद्देश्य AI से मिलने वाले फायदों का इस्तेमाल करना, संभावित जोखिमों को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि इन तकनीकों का लाभ समाज को मिले.

मनोज कुमार जैन की व्यू: भविष्य इंसान बनाम मशीन का नहीं

मनोज कुमार जैन का मानना है कि फाइनेंशियल मार्केट में सफल होने वाले निवेशक AI को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी टूल के तौर पर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखेंगे. आने वाले समय में मुकाबला इंसान और मशीन के बीच नहीं होगा, बल्कि उन लोगों के बीच होगा जो AI की मदद से तेजी से जानकारी जुटा सकेंगे, बेहतर सवाल पूछ सकेंगे और तथ्यों के आधार पर फैसले ले सकेंगे.

AI रिसर्च को तेज, वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और निवेश की प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है. लेकिन अंतिम लक्ष्य तकनीक पर आंख बंद करके भरोसा करना नहीं, बल्कि इंसानी समझ और AI की क्षमता का सही इस्तेमाल करना होना चाहिए.

अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और AI की मदद से अपनी रिसर्च को आसान बनाना चाहते हैं, तो Kwala Intel को आजमा सकते हैं. इसके जरिए स्टॉक मार्केट से जुड़े सवाल पूछें, जवाबों को समझें और जरूरत के मुताबिक आगे की रिसर्च करें.

(मनोज कुमार जैन, पृथ्वी फिनमार्ट (Prithvi Finmart) के डायरेक्टर हैं.)

डिस्क्लेमर: यह लेख पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और मार्केट एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन के विचारों पर आधारित है. AI आधारित टूल्स से मिली जानकारी निवेश में मुनाफे की गारंटी या व्यक्तिगत निवेश सलाह नहीं है. निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और जरूरत पड़ने पर योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें.