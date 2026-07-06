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पेट्रोल में मिलने वाला E20 फ्यूल आखिर बनता कैसे है? जानें गन्ने से इथेनॉल बनने की पूरी साइंस

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पेट्रोल में मिलने वाला E20 फ्यूल आखिर बनता कैसे है? जानें गन्ने से इथेनॉल बनने की पूरी साइंस

आजकल भारत में इथेनॉल ब्लेंडड पेट्रोल की चर्चा हो रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गन्ने के जूस से यह बायोफ्यूल बनता कैसे है. जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 06, 2026, 06:55 PM IST

पेट्रोल में मिलने वाला E20 फ्यूल आखिर बनता कैसे है? जानें गन्ने से इथेनॉल बनने की पूरी साइंस

कैसे बनता है इथेनॉल? (Image: AI)

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भारत सरकार इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है. यह देश के सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा पहलों में से एक है. इस पहल का मकसद पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर देश में कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है. सरकार के मुताबिक इससे किसानों की आय बढ़ेगी, चीनी उद्योग को नई बाजार मिलेगी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होने वाले कार्बन उत्सर्जन में भी गिरावट आएगी. 

क्या होता है इथेनॉल?

इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे गन्ने के जूस, बी-हैवी और सी-हैवी शीरे (मोलासेस) के अलावा दूसरे एग्रीकल्चर बेस्ड फीडस्टॉक से तैयार किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर खेत में उगा गन्ना पेट्रोल पंप तक पहुंचने वाले ईंधन का हिस्सा कैसे बनता है. आज हम आपको इसकी पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया बताने वाले हैं.

Ethanol Making

इथेनॉल बनने के स्टेप्स क्या है?

गन्ना उत्पादक राज्यों से शुरू होता है सफर
इथेनॉल बनने का सफर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु जैसे गन्ना उत्पादक राज्यों से शुरू होती है. जब गन्ना पूरी तरह पक जाता है, तब उसकी कटाई की जाती है और उसे जल्द से जल्द चीनी मिलों या इंटीग्रेटेड शुगर-डिस्टिलरी प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है. ताजा गन्ने में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है और इसलिए समय पर प्रोसेसिंग उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए जरूरी होता है. 

साफ करके सबसे पहले की जाती है गन्ने की पेराई
चीनी मिल में सबसे पहले गन्ने को अच्छी तरह साफ किया जाता है और फिर भारी क्रशर मशीनों से उसकी पेराई की जाती है. इस प्रक्रिया में गन्ने से मीठा रस निकलता है. वहीं बचा हुआ रेशेदार हिस्सा बैगास कहलाता है. इस बैगास का इस्तेमाल मिलों में बिजली और भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है जिससे ऊर्जा लागत भी कम होती है.

फिर चीनी के साथ तैयार होता है मोलासेस
अब निकाले गए गन्ने के रस से चीनी बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है. रस को साफ करने, गर्म करने और क्रिस्टलाइजेशन के बाद चीनी तैयार होती है. इस दौरान एक गाढ़ा सिरप बचता है जिसे शीरा या मोलासेस कहा जाता है. लंबे समय तक भारत में अधिकतर एथेनॉल इसी मोलासेस से बनाया जाता था. लेकिन अब सरकार की नीति के तहत जरूरत के  मुताबिक गन्ने के रस और बी-हैवी मोलासेस से भी सीधे एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी गई है जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी. 

डिस्टिलरी में भेजा जाता है मोलासस
इसके बाद गन्ने का रस, बी-हैवी मोलासेस या सी-हैवी मोलासेस को डिस्टिलरी में भेजा जाता है. यहां इन कच्चे पदार्थों में नियंत्रित तापमान पर यीस्ट मिलाया जाता है. यीस्ट शुगर को नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है. यह प्रक्रिया आमतौर पर 24 से 48 घंटे के बीच पूरी होती है, हालांकि प्लांट और टेक्निक के मुताबिक इसमें कुछ अंतर हो सकता है. 

फर्मेंटेशन, बॉइलिंग के बाद डि-हाइड्रेशन से गुजरता है मिक्सचर
फर्मेंटेशन के बाद मिले मिक्सचर में अल्कोहल, पानी और दूसरे पेय पदार्थ मौजूद होते हैं. इसे डिस्टिलेशन यूनिट में भेजा जाता है. जहां बॉइलिंग के आधार पर अल्कोहल  को पानी और दूसरी इम्प्योरिटीज से अलग किया जाता है. इस स्टेप में लगभग 95% शुद्ध एथेनॉल मिलता है.  लेकिन पेट्रोल में मिलाने के लिए केवल 95% शुद्ध एथेनॉल पर्याप्त नहीं होता. ईंधन-ग्रेड एथेनॉल में पानी की मात्रा बेहद कम होनी चाहिए इसलिए इसे डि-हाइड्रेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है. इसमें बची हुई नमी भी निकाल दी जाती है. इसके बाद लगभग 99.5 प्रतिशत या उससे अधिक शुद्धता वाला एथेनॉल तैयार होता है. इसे पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है.

बनने के बाद पेट्रोल पंप तक कैसे पहुंचता है इथेनॉल?

प्लांट से बाहर भेजने से पहले एथेनॉल की क्वॉलिटी कई लेवल पर चेक की जाती है. इसकी शुद्धता, जल की मात्रा, रासायनिक संरचना और दूसरे तकनीकी मानकों का परीक्षण किया जाता है जिससे यह फ्यूल सरकारी गुणवत्ता मानकों पर पूरी तरह से खरा उतर सके. क्वॉलिटी चेक होने के बाद एथेनॉल को खास टैंकर के जरिए ऑयल डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के डिपो तक पहुंचाया जाता है. इन डिपो में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां निर्धारित अनुपात के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड करती हैं. इसके बाद यह इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल देशभर के पेट्रोल पंपों तक पहुंचता है और आखिरकार वाहनों के फ्यूल टैंक में इसका इस्तेमाल होता है.

भारत सरकार क्यों दे रही है इथेनॉल को बढ़ावा? 

भारत एथेनॉल को बढ़ावा इसलिए दे रहा है क्योंकि देश अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है. इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ता है. एथेनॉल ब्लेंडिंग से आयात किए गए पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत घटती है जिससे फॉरन करेंसी की बचत होती है और एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होती है. इसके साथ ही चीनी मिलों को भी मार्केट मिलता है और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलता है. 

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