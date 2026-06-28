जो बोतल आप फेंक देते हैं, उससे कैसे होता है करोड़ों का कारोबार?

क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ से छूटी बेकार प्लास्टिक बोतल एक ऐसे नेटवर्क में प्रवेश करती है, जहां करोड़ों रुपये का बिजनेस मॉडल छिपा है?

हममें से ज्यादातर लोग जब सफर में होते हैं, तो पानी या कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल खरीदते हैं. प्यास बुझते ही उस खाली बोतल को हम डस्टबिन में या सड़क किनारे फेंक देते हैं. हमारे लिए वह बोतल सिर्फ एक कबाड़ या कचरा होती है, जिसकी कीमत शून्य है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ से छूटी वही बेकार बोतल एक ऐसे चक्रव्यूह में प्रवेश करती है, जहां करोड़ों रुपये का बिजनेस छिपा है?

नीति आयोग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस में इस बात का जिक्र है कि भारत में प्लास्टिक कचरा सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, जो कचरा बीनने वालों से लेकर रीसाइक्लिंग कंपनियों तक एक बड़ी आर्थिक चेन चलाता है.

प्लास्टिक की बेकार बोतल का बिजनेस

इस करोड़ों के बिजनेस की सबसे जमीनी और अहम कड़ी हैं हमारे आस-पास के कचरा बीनने वाले और स्थानीय कबाड़ी वाले. जब आप बोतल फेंकते हैं, तो ये लोग उसे इकट्ठा करते हैं. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद ये बोतलें शहर के बड़े कबाड़ डीलरों के पास पहुंचती हैं.

यहां बोतलों के ढक्कन और उन पर लगे रैपर को अलग किया जाता है, क्योंकि ढक्कन और बोतल दोनों अलग-अलग तरह के प्लास्टिक से बनते हैं. इसके बाद बड़ी-बड़ी मशीनों से इन बोतलों को कंप्रेस करके बड़े-बड़े बंडल या बेल्स बना दिए जाते हैं, ताकि इन्हें ट्रकों में भरकर आसानी से फैक्ट्रियों तक भेजा जा सके.

रीसाइक्लिंग फैक्ट्री में होता है असली काम

अब ये प्लास्टिक के बंडल पहुंचते हैं रीसाइक्लिंग प्लांट्स में. यहां इन बोतलों की असल कायापलट शुरू होती है-

क्रशिंग और धुलाई- मशीनों के जरिए इन बोतलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिन्हें इंडस्ट्री की भाषा में प्लास्टिक फ्लेक्स कहते हैं. इसके बाद इन्हें केमिकल और गर्म पानी से अच्छी तरह धोया जाता है ताकि गंदगी और सूप-गम पूरी तरह साफ हो जाए.

मशीनों के जरिए इन बोतलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिन्हें इंडस्ट्री की भाषा में प्लास्टिक फ्लेक्स कहते हैं. इसके बाद इन्हें केमिकल और गर्म पानी से अच्छी तरह धोया जाता है ताकि गंदगी और सूप-गम पूरी तरह साफ हो जाए. धागा और कपड़ा बनना- इन साफ-सुथरे प्लास्टिक के टुकड़ों को बहुत तेज तापमान पर पिघलाया जाता है. इसके बाद इन्हें विशेष मशीनों से गुजारकर बारीक सूत या पॉलिएस्टर फाइबर में बदल दिया जाता है. यह दिखने में बिल्कुल कपास जैसा होता है, लेकिन असल में यह रीसाइकल्ड प्लास्टिक होता है.

आपके कपड़ों और जूतों तक का सफर

अब इस तैयार धागे या फाइबर को कपड़ा बनाने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियों को बेच दिया जाता है. आज दुनिया के बड़े-बड़े ब्रांड्स इसी रीसाइकल्ड प्लास्टिक से अपनी टी-शर्ट, स्पोर्ट्स वियर, जूते और बैग्स बना रहे हैं. इसके अलावा, इस फाइबर का इस्तेमाल तकियों और गद्दों में रुई की जगह भरने के लिए भी खूब होता है यानी जो बोतल कभी कचरा थी, वह अब हजारों रुपये के ब्रांडेड प्रोडक्ट में बदल चुकी है.

इस बिजनेस का मुनाफा

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है. राहत की बात यह है कि भारत में पेट बोतलों का रीसाइक्लिंग रेट करीब 70% से 80% है, जो दुनिया के कई विकसित देशों से भी बेहतर है.

इस बिजनेस का गणित बहुत सीधा है. कबाड़ वाले को एक किलो प्लास्टिक बोतल के लिए मुश्किल से 12 से 15 रुपये मिलते हैं. लेकिन जब यही बोतल रीसाइकल होकर फाइबर या फ्लेक्स बनती है, तो मार्केट में इसकी कीमत ₹70 से ₹90 प्रति किलो तक पहुंच जाती है और जब इससे फाइनल कपड़ा या जूता बनता है, तो टर्नओवर करोड़ों में बदल जाता है.