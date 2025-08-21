क्या आपको पता है भारतीय रुपये को 'रुपया' नाम कैसे मिला? दिलचस्प है कहानी

शेरशाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का जारी किया, जिसका वज़न करीब 11.5 ग्राम तय किया गया और उसे नाम दिया 'रुपया'. इसके साथ ही उन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए जिन्हें मोहर कहा गया और तांबे के सिक्के दाम कहलाए.

बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपैया. ये फंडा सुनाता आए दिन कोई न कोई मिल ही जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि रुपये का रुपया नाम कैसे पड़ा? अभी जो रुपया चलता है वो आज़ादी के वक्त जारी किया गया था, समय के साथ करेंसी में कई बदलाव भी हुए जैसे रुपये का सिंबल- ₹ आया, कई सिक्के और नोट चलन से बाहर हुए आदि. लेकिन रुपये की कहानी आज़ादी से कई सौ साल पुरानी है. चलिए जानते हैं पूरा इतिहास.

नाम में छिपा है सदियों पुराना राज़

'रुपया' शब्द की जड़ें हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा से जुड़ी हैं. संस्कृत में चांदी को ' रुप्या ' कहा जाता था और चांदी से बने सिक्के 'रुप्यकम' कहलाते थे. इसे हमारी आज की करेंसी की पहचान बनाने का श्रेय एक ऐसे बादशाह को जाता है, जिसने दिल्ली की गद्दी पर सिर्फ 5 साल राज किया, उसका नाम है शेरशाह सूरी.

यह भी पढ़ें - ये खबर पढ़कर सीना चौड़ा हो जाएगा! हम भारत की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी, जापान को भी कर दिया पीछे

शेरशाह सूरी ने दी थी रुपये को पहचान

शेरशाह सूरी साल 1540 में गद्दी पर बैठे. 1945 में अपनी मृत्यु तक वो सूरी वंश के शासक रहे. इस दौरान सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देश में कोई एक तरह का सिक्का नहीं चलता था. हर इलाके के अपने अलग सिक्के थे, जिनका न तो वज़न तय था और न ही कीमत. इससे आम लोगों और व्यापारियों को लेन-देन में बहुत परेशानी होती थी. शेरशाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का जारी किया, जिसका वज़न करीब 11.5 ग्राम तय किया गया और उसे नाम दिया 'रुपया'. इसके साथ ही उन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए जिन्हें मोहर कहा गया और तांबे के सिक्के दाम कहलाए.

यह भी पढ़ें - डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर रुपया, आम आदमी के जीवन पर क्या पड़ेगा असर?

आज़ादी के बाद बदला रुपये का रूप

भारत में जब ब्रिटिश राज आया तब भी सोने, चांदी के सिक्के चलते रहे लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने ब्रिटेन के राजा की तस्वीरों के साथ अपनी करेंसी भी भारत में लागू की. आज़ादी के बाद रुपये को उसके वर्तमान रूप में पहचान मिली. भारत ने अपनी करेंसी छापनी शुरू की, ब्रिटेन के राजा की तस्वीर की जगहा भारत के राष्ट्रीय चिह्न अशोक स्तंभ के तीन शेरों को जगह मिली. और फिर, 1996 में महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट पहली बार चलन में आए. तब से लेकर आज तक भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी जाती है. समय-समय पर सुरक्षा के लिए नोटों में नए फीचर्स जोड़े जाते रहे हैं, ताकि कोई इनकी नकल न कर सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.