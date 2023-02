Income tax calculator: कितना देना होगा इनकम टैक्स, ऐसे करें ऑनलाइन कैलकुलेट

How to calculate Income Tax online

डीएनए हिंदी: बजट 2023 से मोदी सरकार ने आम आदमी का दिल जीत लिया है. वित्त मंत्री के पूरे बजट भाषण में हर किसी की नजरें इस बात पर गड़ी हुईं थीं कि इनकम टैक्स को लेकर इस बार क्या होने वाला है. बजट के आखिरी में निर्मला सीतारमण ने घोषणा की और इस बार मिडिल क्लास को खुश कर दिया. वित्त मंत्री ने 7 लाख तक की कमाई पर कोई भी टैक्न न लगने का ऐलान किया जिसे सुनकर सभी झूम उठे. लेकिन इस ऐलान के साथ ही एक कंफ्यूजन भी लोगों के बीच फैल गया है और वो है अब आखिर टैक्स किस पर कितना लगेगा, कैसे टैक्स को कैलकुलेट किया जाए. तो आइए बिना देरी किए आपको बताते हैं टैक्स कैलकुलेट करने का आसान तरीका...

How to Calculate Tax Income on Salary Online

- Income Tax Calculator आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगा.

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाएं.

- इसके बाद इम्पॉर्टेंट लिंक्स पर जाएं.

- Tax Tools के नीचे आपको Income Tax Calculator मिलेगा.

- इस लिंक पर क्लिक कर आप अपना टैक्स चेक कर सकते हैं.

- इसके अलावा आप डायरेक्ट ओपन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं- incometaxindia.gov.in/pages/tools/income-tax-calculator.aspx



Budget 2023: बजट किसके मन को भाया और कौन सुनते ही गुस्साया? पढ़िए क्या बोले नेता

ये है नया टैक्स सिस्टम

- 3-6 लाख कमाई पर 5 फीसदी टैक्स

- 6-9 लाख कमाई पर 10 फीसदी टैक्स

- 9-12 लाख कमाई पर 15 फीसदी टैक्स

- 12-15 लाख कमाई पर 20 फीसदी टैक्स

- 15 लाख से ज्यादा कमाई पर 30 फीसदी टैक्स



बजट 2023 हाइलाइट्स: 7 लाख तक जीरो इनकम टैक्स, रेलवे-किसान पर मेहरबान सरकार, क्या है 2023 में खास, पढ़ें