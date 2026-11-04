होंडा का बड़ा दांव... भारत में बनेगी पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक SUV 'Honda Alpha', जानें मार्केट में किनसे मुकाबला

Honda Alpha भारत में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक SUV होगी और इसे देश में ही तैयार किया जाएगा. जानें इस EV की खासियत और मार्केट में किन व्हीकल्स से होगा इनका मुकाबला...

Honda Alpha Electric SUV: जापान की कार कंपनी होंडा ने इंडियन और ग्लोबल ऑटो मार्केट के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी के नाम का ऑफिशियल तौर पर ऐलान कर दिया है. कंपनी की इस मिडसाइज इलेक्ट्रिक एसयूवी को Honda ALPHA नाम दिया गया है. खास बात यह है कि इस गाड़ी का ग्लोबल डेब्यू भारत में ही होगा. होंडा 2 दिसंबर 2026 को पहली बार इस SUV से पर्दा उठाएगी. यह भारत में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक SUV होगी और इसे देश में ही तैयार किया जाएगा.

होंडा की यह नई इलेक्ट्रिक SUV पहले '0 Alpha' कॉन्सेप्ट के नाम से चर्चा में थी. कंपनी ने अक्टूबर 2025 में जापान मोबिलिटी शो के दौरान इसका कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया था. अब इसका प्रोडक्शन वर्जन Honda ALPHA नाम से आएगा. इसे राजस्थान के टपुकारा प्लांट में बनाया जाएगा. इस प्लांट को SUV के ग्लोबल प्रोडक्शन हब के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है और भारत में बनने वाली यह इलेक्ट्रिक एसयूवी दूसरे देशों के मार्केट में भी पहुंचेगी.

Honda ALPHA के बैटरी और मोटर की ताकत

होंडा ने अभी तक ALPHA की बैटरी, मोटर, पावर और ड्राइविंग रेंज से जुड़े डिटेल्स पब्लिक नहीं किए हैं. लेकिन ऑटो इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक, इस इलेक्ट्रिक SUV में दो LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी पैक का विकल्प मिल सकता है, जिसकी क्षमता करीब 65kWh से 75kWh के बीच रहने की उम्मीद है. LFP बैटरी को आमतौर पर लंबी लाइफ और बेहतर थर्मल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है.

मोटर की बात करें तो शुरुआती मॉडल में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है, जो SUV के आगे के पहियों को पावर दे सकती है. इस एसयूवी में फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम मिल सकता है. फिलहाल कंपनी ने मोटर की पावर, टॉर्क, चार्जिंग स्पीड और फुल चार्ज पर मिलने वाली रेंज का खुलासा नहीं किया है. इन डिटेल्स के लिए 2 दिसंबर के ग्लोबल डेब्यू का इंतजार करना होगा.

Honda ALPHA का डिजाइन, कॉन्सेप्ट जैसा होगा लुक

होंडा की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का डिजाइन इसे दूसरी गाड़ियों से अलग बनाएगा. रोड पर टेस्टिंग के दौरान देखी गई गाड़ियों से संकेत मिले हैं कि इसका प्रोडक्शन मॉडल 0 Alpha कॉन्सेप्ट के काफी करीब हो सकता है. जब होंडा ने पिछले साल इस कॉन्सेप्ट को पेश किया था, तब कहा गया था कि इसका डिजाइन लगभग बनकर तैयार है और इसे जल्द ही इसे मार्केट में उतारा जा सकता है.

Honda ALPHA के एक्सटीरियर की सबसे खास बात इसका बॉक्सी और MPV जैसा आकार है. एसयूपी का पिछला हिस्सा काफी सीधा दिखाई देता है. इसमें मोटा C-पिलर, बड़ी रियर विंडस्क्रीन और नीचे की तरफ निकला हुआ रियर बंपर देखने को मिल सकता है. इस तरह का डिजाइन कार के अंदर ज्यादा जगह देने में मदद करता है. फ्रंट लुक की बात करें तो इसमें इलुमिनेटेड होंडा लोगो और चार्जिंग पोर्ट मिलने की उम्मीद है. लेकिन प्रोडक्शन मॉडल में लाइटिंग, बंपर और दूसरे डिजाइन एलिमेंट्स में बदलाव हो सकते हैं.

इसका अनोखा डिजाइन इसे मिडसाइज इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में अलग पहचान दिला सकता है. जिस तरह महिंद्रा BE 6 अपने बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक लुक के कारण चर्चा में रही है, उसी तरह Honda ALPHA भी अपने अलग बॉडी शेप के दम पर कस्टमर्स को लुभा सकती है. ऑटोमोबाइल न्यूज और ई-कॉमर्स वेबसाइट कारवाले के मुताबिक, Honda ALPHA की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 17 से 22 लाख रुपये हो सकती है.

Honda ALPHA का इंटीरियर, बड़ी टचस्क्रीन और फिजिकल बटन

टेस्टिंग के दौरान सामने आई स्पाई इमेज में Honda ALPHA के केबिन की भी झलक मिली है. एसयूवी के डैशबोर्ड पर एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन दी जा सकती है. इसके दाईं तरफ छोटा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिखाई देता है, जिस पर ड्राइविंग से जुड़ी जरूरी डिटेल्स मिल सकती है. इसमें तीन-स्पोक वाला फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी नजर आया है. इसके साथ पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं. इलेक्ट्रिक कारों में ऐसे पैडल का इस्तेमाल रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लेवल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है.

सेंटर कंसोल पर कई फिजिकल बटन भी दिखाई दिए हैं. इनके जरिए क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीट जैसे फंक्शन कंट्रोल किए जा सकते हैं. ये सभी डिटेल्स टेस्टिंग के दौरान दिखे मॉडल पर बेस्ड हैं. प्रोडक्शन मॉडल में कौन से फीचर्स मिलेंगे, इसकी ऑफिशियल डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है.

Honda ALPHA के व्हीलबेस को लेकर भी फिलहाल कोई डिटेल्स सामने नहीं आई है. लेकिन ऑटो इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स में इसका व्हीलबेस करीब 2,700mm से 2,800mm के बीच होने का अनुमान लगाया गया है. अगर ऐसा होता है तो SUV के केबिन में अच्छा स्पेस मिल सकता है. इसका लगभग सीधा रियर डिजाइन और बड़ा टेलगेट भी सामान रखने के लिए ज्यादा जगह देने में मदद कर सकता है. फैमिली यूज को ध्यान में रखते हुए केबिन स्पेस और बूट कैपेसिटी इसके अहम पहलू हो सकते हैं. लेकिन सीटिंग कॉन्फिगरेशन और बूट स्पेस के डिटेल्स भी अभी सामने नहीं आए हैं.

Honda ALPHA के मुकाबले में कौन सी इलेक्ट्रिक SUV होंगी?

Honda ALPHA की एंट्री के साथ कंपनी इंडियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट के मिडसाइज SUV सेगमेंट में कदम रखेगी. इस सेगमेंट में पहले से कई कंपनियां अपनी गाड़ियां पेश कर चुकी हैं और कुछ नए मॉडल भी आने वाले हैं. मार्केट में आने के बाद इसका मुकाबला महिंद्रा BE 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV और मारुती सुजुकी ई वितारा जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवीज से होगी. इसके अलावा टाटा सियरा EV और टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला भी इसके कॉम्पिटिटर्स होंगे.

होंडा के लिए यह एसयूवी इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी अब तक इंडियन मार्केट में पेट्रोल और हाइब्रिड गाड़ियों पर ज्यादा फोकस करती रही है. अब Honda ALPHA के जरिए कंपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की तैयारी में है.

भारत में ही बनेगी Honda ALPHA, 2027 में शुरू हो सकती है सेल

होंडा इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन राजस्थान के टपुकारा प्लांट में करेगी. कंपनी की प्लानिंग भारत को इस मॉडल का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने की है. इससे घरेलू बाजार के साथ-साथ दूसरे देशों में भी इसकी सप्लाई की जा सकेगी. 2 दिसंबर 2026 को होने वाला इवेंट इस SUV का ग्लोबल डेब्यू होगा. वहीं, बिक्री की शुरुआत 2027 में होने की उम्मीद है. इसकी कीमत, अलग-अलग वेरिएंट, फीचर्स और ड्राइविंग रेंज का खुलासा अभी नहीं हुआ है.