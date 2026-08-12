होम लोन की EMI कितनी होनी चाहिए? सैलरी के हिसाब से जानिए सही आंकड़ा

अपना खुद का घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सही बजट प्लानिंग के बिना लिया गया होम लोन आपकी जेब पर लंबे समय तक भारी पड़ सकता है.

जब आप बैंक जाते हैं, तो आपकी अच्छी सैलरी देखकर बैंक वाले आपको काफी बड़ा लोन ऑफर कर देते हैं. लेकिन क्या बैंक जितना बड़ा लोन दे रहा है, उतना लेना आपके लिए सही रहेगा? पैसों के मामले में समझदारी इसी में है कि आप यह न देखें कि बैंक आपको कितना लोन देने को तैयार है, बल्कि यह देखें कि आप हर महीने बिना किसी तनाव के कितनी किस्त (EMI) चुका सकते हैं. एक गलत फैसला आपकी जेब पर सालों तक भारी पड़ सकता है.

लोन का लंबा सफर

होम लोन कोई दो-चार महीने या एक-दो साल की बात नहीं है. यह 15 से 20-25 सालों का एक लंबा वादा होता है. इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले कई सालों तक हर महीने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधे बैंक के खाते में जाएगा. इसलिए सिर्फ इस बात पर खुश होकर बड़ा लोन न लें कि बैंक आपको आसानी से पैसे दे रहा है, बल्कि यह सोचें कि क्या आप इतने सालों तक लगातार यह खर्च उठा पाएंगे?

कमाई का कितना हिस्सा EMI में जाना चाहिए?

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपकी हर महीने की कमाई का लगभग 30% हिस्सा ही होम लोन की किस्त में जाना चाहिए. इसे आसान भाषा में समझें तो अगर आप महीने में 1 लाख रुपये कमाते हैं, तो आपकी घर की किस्त 30,000 रुपये के आसपास ही होनी चाहिए. इससे ज्यादा की किस्त बांधने पर आपके बाकी के जरूरी काम और लाइफस्टाइल प्रभावित होने लगती है.

रोजमर्रा के खर्चों का रखें ध्यान

जिंदगी में सिर्फ घर की किस्त ही अकेला खर्च नहीं होती. महीने की शुरुआत होते ही राशन, बिजली-पानी के बिल, बच्चों की स्कूल-कॉलेज की फीस, गाड़ियों का पेट्रोल, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इमरजेंसी जैसे कई बड़े खर्च लाइन में खड़े रहते हैं. इसके अलावा भविष्य के लिए बचत और इंवेस्टमेंट करना भी बेहद जरूरी है.

अगर आपकी सैलरी का आधा या उससे ज्यादा हिस्सा सिर्फ घर की किस्त में चला जाएगा, तो बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको दूसरों से हाथ फैलाना पड़ सकता है या कर्ज लेना पड़ सकता है.

बड़ा घर या बच्चों का उज्ज्वल भविष्य?

अक्सर लोग अपने बजट से बड़ा घर लेने के चक्कर में अपनी पूरी जमा-पूंजी लगा देते हैं और बड़ा लोन सिर पर ले लेते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि बच्चों की पढ़ाई और परिवार की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता. आज के समय में पढ़ाई का खर्च दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है.

ऐसे में सिर्फ एक बड़ा या आलीशान घर दिखाने के चक्कर में बच्चों की आगे की पढ़ाई या अपनी इमरजेंसी सेविंग्स को दांव पर लगाना समझदारी नहीं है. शुरुआत में आप अपनी जेब के हिसाब से छोटा या बजट-फ्रेंडली घर भी चुन सकते हैं.

फैसला लेने से पहले करें यह काम

होम लोन का पेपर साइन करने से पहले शांति से बैठें और एक डायरी में अपनी कुल कमाई, महीने के तय खर्च, बचत और आने वाले सालों की जरूरतों को लिखें. अगर आपकी EMI 30% वाले नियम के दायरे में बैठती है और आपके पास बाकी खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे बचते हैं, तभी आगे बढ़ें. याद रखिए, असली समझदारी बैंक से बड़ा लोन लेने में नहीं, बल्कि हर महीने चैन की नींद सोने में है.

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है, निवेश की सलाह नहीं देता. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.)

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