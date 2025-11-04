Gopichand Hinduja dies: हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का निधन, 85 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Gopichand Hinduja passed away: गोपीचंद हिंदुजा को व्यापारिक हलकों में 'जीपी' के नाम से भी जानते थे. वह और उनका परिवार ब्रिटेन में सबसी अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर रहा है.

हिंदुजा ग्रुप (Hinduja Group) के चेयरमैन गोपीचंद पी. हिंदुजा (Gopichand Hinduja passed away) का बुधवार को निधन हो गया. उन्होंने लंदन के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली. वह 85 वर्ष के थे. भारतवंशी अरबपति गोपीचंद लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनको व्यापारिक हलकों में 'जीपी' के नाम से भी जाना जाता था. गोपीचंद हिंदुजा और उनका परिवार ब्रिटेन में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर रहा है.

गोपीचंद हिंदुजा का परिवार लंदन में रहता है. वह वहीं से अपने कारोबार को देखते थे. हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में उन्होंने समूह को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. साल 2023 में उनके बड़े भाई Srichand Parmanand Hinduja के निधन के बाद गोपीचंद ने प्रमुख अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी.

मुंबई में हुआ जन्म

गोपीचंद हिंदुजा का जन्म 29 जनवरी 1940 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने मुंबई के जे हिंद कॉलेज से शिक्षा ली. इसके बाद अपने परिवार के साथ अफ्रीका चले गए. फिर वहां से लंदन में बस गए. लंदन में भाइयों के साथ मिलकर हिंदुजा समूह का विस्तार किया.

Hinduja Group की कब हुई शुरुआत?

हिंदुजा ग्रुप की स्थापना 1919 में परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने की थी, जो सिंध से ईरान चले गए थे. सिंध बंटवारे से पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब पाकिस्तान के पास है. ईरान में उन्होंने अपने बिजनेस की नींव रखी. साल 1979 में हिंदुजा फैमिली ने अपना बिजनेस ईरान से लंदन शिफ्ट कर लिया, जहां उसे ग्लोबल विस्तार दिया. आज हिंदुजा ग्रुप में दुनियाभर में लगभग 2 लाख लोग नौकरी करते हैं.

