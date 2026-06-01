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भारत में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली 15 नौकरियां कौन-सी? चौंका देगी ये लिस्ट

Highest Paying Jobs in India: भारत का जॉब मार्केट अब तेजी से बदल रहा है, जहां सिर्फ पारंपरिक डिग्रियां ही नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स के दम पर युवा करोड़ों का पैकेज हासिल कर रहे हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 01, 2026, 07:13 PM IST

भारत में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली 15 नौकरियां कौन-सी? चौंका देगी ये लिस्ट
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आज के दौर में करियर चुनते समय हम कई बातों का ध्यान रखते हैं- जैसे हमारा इंटरेस्ट, वर्क-लाइफ बैलेंस और जॉब सिक्योरिटी. लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है सैलरी. हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत का उसे बेहतरीन फल मिले. भारत का जॉब मार्केट अब बदल चुका है. आज पारंपरिक नौकरियों के अलावा कई नए सेक्टर्स आ गए हैं जो छप्परफाड़ सैलरी दे रहे हैं.

अगर आप भी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं या जॉब बदलने की सोच रहे हैं, तो आपको भारत की उन 15 नौकरियों के बारे में बताते हैं, जिनमें सबसे मोटी सैलरी मिलती है. ये लिस्ट प्रमुख जॉब और सैलरी पोर्टल्स, बिजनेस और इकोनॉमिक मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की गई है.

1. डेटा साइंटिस्ट 

आज की दुनिया में डेटा ही सब कुछ है. कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डेटा का सहारा लेती हैं. डेटा साइंटिस्ट का काम इसी उलझे हुए डेटा को समझकर कंपनी के फायदे के लिए फैसले लेना होता है. एक एक्सपीरियंस्ड डेटा साइंटिस्ट की सैलरी सालाना ₹20 लाख से ₹40 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है.

2. एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर 

चैटजीपीटी और एआई के इस दौर में इन इंजीनियर्स की मांग आसमान छू रही है. जो लोग मशीनों को इंसानों की तरह सोचना सिखाते हैं, कंपनियां उन पर दिल खोलकर पैसा लुटा रही हैं. इस फील्ड में सीनियर लेवल पर ₹25 लाख से ₹50 लाख तक का पैकेज मिलना आम बात है.

3. इन्वेस्टमेंट बैंकर 

अगर आपको पैसों और मार्केट का खेल समझ आता है, तो यह जॉब आपके लिए है. इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनियों को पैसा जुटाने, मर्जर और एक्विजिशन यानी कंपनियों को खरीदने-बेचने में मदद करते हैं. इनका शुरुआती पैकेज ही ₹10-12 लाख होता है, जो आगे चलकर करोड़ों में पहुंच जाता है.

4. चार्टर्ड अकाउंटेंट 

सीए एक एवरग्रीन प्रोफेशन है. चाहे देश में मंदी हो या तेजी, हर छोटी-बड़ी कंपनी को टैक्स बचाने और अकाउंट्स संभालने के लिए एक काबिल सीए की जरूरत होती ही है. एक वाइट-कॉलर और बेहद रिस्पेक्टेड जॉब, जिसमें सैलरी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है.

5. मेडिकल प्रोफेशनल्स / सर्जन्स 

डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, और भारत में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों जैसे न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, की भारी कमी है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक तजुर्बेकार सर्जन की सालाना कमाई ₹25 लाख से लेकर ₹1 करोड़ से भी ऊपर हो सकती है.

6. कॉर्पोरेट वकील 

अदालतों के चक्कर काटने वाले वकीलों से अलग, ये वकील बड़ी-बड़ी कंपनियों के लीगल मामले, एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स संभालते हैं. टॉप कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में काम करने वाले वकीलों का पैकेज बेहद शानदार होता है.

7. मैनेजमेंट कंसलटेंट 

जब बड़ी कंपनियां किसी समस्या में फंसती हैं या उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, तो वे मैनेजमेंट कंसलटेंट की सलाह लेती हैं. अगर आपने IIT या IIM जैसे बड़े संस्थानों से पढ़ाई की है, तो इस फील्ड में एंट्री लेते ही बहुत मोटा पैकेज मिलता है.

8. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट 

सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक कदम आगे होते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट. ये किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर या ऐप का पूरा डिजाइन और ढांचा तैयार करते हैं. टेक कंपनियों में इनकी सैलरी आसानी से ₹30 लाख से ₹60 लाख सालाना तक चली जाती है.

9. फुल स्टैक डेवलपर

एक ऐसा टेक एक्सपर्ट जो किसी वेबसाइट या ऐप का फ्रंट-एंड और बैक-एंड दोनों अकेले संभाल सकता है. स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों में इनकी हमेशा भारी डिमांड रहती है.

10. प्रोडक्ट मैनेजर 

एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम किसी प्रोडक्ट की प्लानिंग से लेकर उसके मार्केट में लॉन्च होने तक की पूरी जिम्मेदारी संभालना होता है. यह रोल लीडरशिप वाला है, इसलिए कंपनियां इन्हें बहुत अच्छी सैलरी सालाना ₹15 लाख से ₹35 लाख देती हैं.

11. क्लाउड आर्किटेक्ट

आजकल हर कंपनी अपना डेटा कंप्यूटर से हटाकर क्लाउड जैसे AWS, Google Cloud, पर शिफ्ट कर रही है. इस पूरे क्लाउड सिस्टम को डिजाइन करने वाले क्लाउड आर्किटेक्ट को कंपनियां हाथों-हाथ लेती हैं और भारी-भरकम पैकेज देती हैं.

12. ब्लॉकचेन डेवलपर 

क्रिप्टोकरेंसी और सिक्योर कोडिंग के दौर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है. इस फील्ड के एक्सपर्ट्स बहुत कम हैं, इसलिए जो भी अच्छे डेवलपर्स हैं, वे मुंह मांगी सैलरी पाते हैं.

13. कमर्शियल पायलट 

रोमांच और ऊंची सैलरी का इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. एविएशन सेक्टर के दोबारा तेजी पकड़ने के बाद कमर्शियल पायलट्स की मांग बहुत बढ़ गई है. एक सीनियर पायलट की महीने की सैलरी ही लाखों में होती है.

14. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट 

जैसे-जैसे सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग का खतरा भी बढ़ गया है. कंपनियों के डेटा को हैकर्स से बचाने वाले साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की सैलरी भी टॉप लेवल्स में आती है.

15. मार्केटिंग मैनेजर 

चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, जब तक उसकी सही मार्केटिंग नहीं होगी, वो बिकेगा नहीं. जो लोग कंपनी के ब्रांड को चमकाना और सेल्स बढ़ाना जानते हैं, वे इस फील्ड में बहुत ऊंचे मुकाम और शानदार सैलरी पर पहुंचते हैं.

इन सभी नौकरियों में एक बात कॉमन है- स्किल्स. आज के समय में सिर्फ डिग्री मायने नहीं रखती, बल्कि आप अपने काम में कितने एक्सपर्ट हैं, इसी से आपकी सैलरी तय होती है. अगर आप भी सही समय पर इन सेक्टर्स से जुड़ी स्किल्स सीख लेते हैं, तो आने वाले समय में आप भी भारत के हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं.

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