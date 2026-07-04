मोटी सैलरी वाली कॉरपोरेट जॉब नहीं आई रास, नौकरी छोड़ सीखी डाइविंग स्किल्स, आज इंडोनेशिया में जी रहे अपने सपनों की जिंदगी

अगर आप भी कॉरपोरेट नौकरी के लूप में फंसकर रह गए हैं. आपको आपकी नौकरी न छोड़ते बन रही है और न करते तो आपको विनायक पेरी की यह साहस से भरी कहानी जरूर पढ़नी चाहिए...

अक्सर एक बढ़िया मोटी सैलरी वाली नौकरी को आरामदायक लाइफस्टाइल से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से ज्यादा अपने जुनून और मन के सुकून को महत्व देते हैं. ऐसी ही कुछ कहानी विनायक की भी है जिन्होंने इंडोनेशिया में डीप-सी डाइविंग इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अपने ऐशो-आराम वाले कॉरपोरेट करियर को अलविदा कह दिया. भले ही इससे उनकी आय कम हो गई है लेकिन अपने पसंद का काम करने की उन्हें जो खुशी मिल रही है, उसका कोई मोल नहीं है.

विनायक के पिता महेश्वर पेरी जो करियर360 के फाउंडर और चेयरमैन हैं. महेश्वर ने बताया कि बेटे का फैसला शुरुआत में उनकी चिंता बढ़ाने वाला था. एक पिता होने के नाते उन्हें लगता था कि एक सेफ जॉब, बढ़िया सैलरी और स्टेबल करियर की बेहतर भविष्य की पहचान है लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि हर जोखिम से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है उसके फैसले और उसकी समझ पर भरोसा किया जाए.

कॉरपोरेट की नौकरी छोड़ अपने पैशन को बनाया प्रोफेशन

पेरी ने बताया कि उनके बेटे विनायक ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इसके बाद प्रोडक्ट सेक्टर में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे. वह अपने काम में काफी बढ़िया था और उनके कलीग्स भी उन्हें काफी पसंद करते थे. वह अपनी कंपनी के बेहद वैल्यूएबल एम्पलॉयी माने जाते थे लेकिन इन सबके बावजूद भी विनायक उस माहौल में खुद को सहज नहीं कर पा रहे थे. उन्हें लगता था कि कॉरपोरेट उनकी पर्नालिटी और पसंद के अनुरूप नहीं है. रोज एक जैसा रूटीन, पूरे वक्त बंद ऑफिस में काम करना और सीमित वातावरण उन्हें खुशी नहीं दे पा रहा था और वह अंदर से खुद को असंतुष्ट पा रहे थे.

उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने एक बार लीव ली और परिवार के साथ समुद्र के किनारे घूमने निकले. अपनी इस यात्रा में विनायक ने पहली बार डीप-सी डाइविंग का अनुभव किया. समुद्र की गहराइयों में बिताए गए उस समय ने उन पर ऐसा असर डाला कि वह इसमें गंभीरता से अपना करियर बनाने के बारे में सोचने लगे. इसके बाद वह दोबारा उसी जगह पर लौट आए जहां उन्होंने डाइविंग की बारीकियां सीखनी शुरू की थी. उन्होंने डाइविंग टीम के साथ इंटर्नशिप की. उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर को चेक करना, अपने उपकरणों की तैयारी, सुरक्षा से जुड़ी चीजों को समझने की कोशिश और टूरिस्ट की मदद करने का काम किया.

विदेश जाकर सीखी डाइविंग स्किल्स

लगातार ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने डीप-सी डाइविंग इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जरूरी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी हासिल किए. इसके बाद उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वह अपनी कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर डाइविंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने विदेश जाकर डाइविंग, सर्वाइवल स्किल्स और मरीन सिक्योरिटी से जुड़ी कई प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरी की और सर्टिफिकेट भी हासिल किए. आज वह इंडोनेशिया में डीप-सी डाइविंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहे हैं.

विनायक की कहानी यह साबित करती है कि हर इंसान के लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता. कई बार अपनी पसंद का काम करना और मन की संतुष्टि ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है. विनायक ने ऐसा साहस दिखाया जिसे अधिकतर लोग नहीं दिखा पाते और कॉरपोरेट के लूप में फंसकर रह जाते हैं.