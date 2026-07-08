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बिजनेस

मिडिल ईस्ट का मुस्लिम शख्स कुछ डॉलर लेकर गया था अमेरिका! खड़ा कर दिया अरबों का कारोबार, कहलाते हैं 'योगर्ट किंग'

साल 1994 में जेब में महज कुछ डॉलर लेकर बेहतर भविष्य का सपना लिए अमेरिका पहुंचे हामदी ने अपनी मेहनत और अनोखे विजन के दम पर वहां अरबों डॉलर का फूड एम्पायर खड़ा कर दिया.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 08, 2026, 03:13 PM IST

मिडिल ईस्ट का मुस्लिम शख्स कुछ डॉलर लेकर गया था अमेरिका! खड़ा कर दिया अरबों का कारोबार, कहलाते हैं 'योगर्ट किंग'

हामदी उलुकाया की कहानी (AI Image)

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  • एक कुर्दिश चरवाहा परिवार में जन्मे हामदी कुछ डॉलर लेकर अमेरिका आए थे 
  • आज वे अमेरिका के नंबर वन दही ब्रांड 'चोबानी' के फाउंडर हैं
  • फोर्ब्स के अनुसार हामदी की अनुमानित नेटवर्थ 11 बिलियन से 13.7 बिलियन डॉलर के बीच है
  • चोबानी ब्रांड की कुल वैल्यूएशन 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है

Hamdi Ulukaya Success Story: जब कोई इंसान मजबूत इरादों और कुछ कर गुजरने की चाहत के साथ आगे बढ़ता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती. यह कहानी मिडिल ईस्ट के एक ऐसे ही आम मुस्लिम शख्स की है, जो कभी अपनी जेब में सिर्फ कुछ डॉलर लेकर एक बेहतर भविष्य के सपने के साथ अमेरिका गया था. लेकिन आज, उसी शख्स ने अपनी मेहनत और समझदारी के दम पर अमेरिका में अरबों डॉलर का बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर दिया है. 

हामदी उलुकाया कौन हैं?

लोग उन्हें 'योगर्ट किंग' (दही का राजा) कहते हैं. हम बात कर रहे हैं मशहूर फूड ब्रांड 'चोबानी' (Chobani) के फाउंडर हामदी उलुकाया की. जानिए कैसे एक चरवाहे परिवार के लड़के ने अमेरिका जाकर सफलता की एक ऐसी इबारत लिखी, जो आज दुनिया भर के उद्यमियों के लिए एक बड़ी मिसाल है.

तुर्की के छोटे से गांव से अमेरिका तक का सफर

इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत तुर्की के एक छोटे से गांव से होती है, जहां हामदी उलुकाया का जन्म एक कुर्दिश चरवाहा परिवार में हुआ था. TED टॉक के दौरान हामदी ने बताया था कि उनका परिवार डेयरी और पनीर बनाने का काम करता था. हामदी पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए वे आगे की पढ़ाई के लिए अंकारा यूनिवर्सिटी गए. लेकिन साल 1994 में, वे अंग्रेजी सीखने और बेहतर मौकों की तलाश में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंच गए.

शुरुआती दिन बेहद संघर्षपूर्ण थे, वे कुछ ही डॉलर लेकर अमेरिका आए थे और उन्हें अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती थी. उन्होंने एक छोटे से फार्म में काम करना शुरू किया. एक बार जब उनके पिता अमेरिका उनसे मिलने आए, तो उन्होंने वहां मिलने वाले चीज (पनीर) और दही का स्वाद चखा और हामदी से कहा कि यहां का डेयरी प्रोडक्ट बहुत खराब है, क्यों न तुम तुर्की जैसा अच्छा पनीर बनाकर बेचना शुरू करो. पिता की इसी सलाह ने हामदी की जिंदगी बदल दी.

एक फटे हुए विज्ञापन से बदली किस्मत 

साल 2005 में, हामदी एक दिन अपने ऑफिस में बैठे कबाड़ के विज्ञापन देख रहे थे. तभी उनकी नजर एक बंद पड़ी पुरानी दही बनाने वाली फैक्ट्री पर पड़ी, जिसे मशहूर कंपनी 'क्राफ्ट फूड्स' बेच रही थी. वह फैक्ट्री काफी पुरानी थी, लेकिन हामदी को लगा कि यह उनके सपनों को सच करने का मौका है. उन्होंने लोकल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लोन लिया और उस फैक्ट्री को खरीद लिया. हामदी ने तुर्की और ग्रीस के पारंपरिक तरीके से गाढ़ा और मलाईदार दही (Greek Yogurt) बनाना शुरू किया.

उन्होंने 2007 में अपनी कंपनी लॉन्च की जिसका नाम रखा 'चोबानी', जिसका तुर्की भाषा में मतलब होता है चरवाहा- यह नाम उन्होंने अपने अतीत को याद रखने के लिए चुना था. अमेरिका के लोग तब तक बहुत पतला और पानी जैसा दही खाते थे. जब चोबानी का गाढ़ा, बिना किसी मिलावट वाला ऑर्गेनिक दही बाजार में आया, तो अमेरिकी लोग इसके दीवाने हो गए. 

हामदी उलुकाया की नेटवर्थ कितनी है?

महज कुछ सालों के भीतर चोबानी अमेरिका का नंबर वन दही ब्रांड बन गया और उसकी सालाना सेल 2 अरब डॉलर के पार पहुंच गई. हामदी उलुकाया 'फोर्ब्स' की ग्लोबल बिलियनेयर्स की लिस्ट में शामिल हैं. उनकी अनुमानित नेटवर्थ 11 बिलियन से 13.7 बिलियन डॉलर के बीच है. उनकी संपत्ति मुख्य रूप से ग्रीक योगर्ट ब्रांड में उनकी ज़्यादातर हिस्सेदारी (लगभग 68% से 90%) से बनी है, जिसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई.

हामदी उलुकाया सिर्फ अपने बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत के लिए भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. साल 2016 में, उन्होंने अपनी कंपनी के 10% शेयर अपने वफादार कर्मचारियों के नाम कर दिए, जिससे कई कर्मचारी रातों-रात करोड़पति बन गए. इसके अलावा, उनकी कंपनी में काम करने वाले कुल कर्मचारियों में से लगभग 30% लोग शरणार्थी हैं, जिन्हें उन्होंने रहने और कमाने का सहारा दिया. आज हामदी उलुकाया की नेट वर्थ अरबों डॉलर में है, लेकिन वे अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति दान करने का संकल्प ले चुके हैं.

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